Thêm 12 nước được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam từ 15/8

Chính phủ quyết định miễn thị thực cho công dân 12 nước nhập cảnh Việt Nam từ ngày 15/8, với thời hạn tạm trú 45 ngày, nhằm kích cầu du lịch.

Ngày 11/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết 229 về việc miễn thị thực theo chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 quốc gia, gồm: Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa Ba Lan, Romania, Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Slovenia và Liên bang Thụy Sỹ.

Công dân các nước này nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch được tạm trú 45 ngày, không phân biệt loại hộ chiếu. Chính sách miễn thị thực áp dụng từ ngày 15/8/2025 đến hết ngày 14/8/2028.

Trước đó hồi tháng 3, Chính phủ đã gia hạn đơn phương miễn thị thực cho công dân 12 nước. Như vậy, đến nay Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân 24 quốc gia.

Du khách ở Hội An. Ảnh: Đắc Thành

Ba ngày trước, Chính phủ ban hành nghị quyết miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho 6 nhóm cần ưu đãi nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, gồm: khách mời của lãnh đạo cấp cao hoặc người đứng đầu tỉnh, thành; học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư trường đại học, viện nghiên cứu, tổng công trình sư và nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao; nhà đầu tư và lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp trong nhóm 100 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất toàn cầu.

Những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch có ảnh hưởng tích cực với công chúng cũng được miễn thị thực. Riêng cầu thủ bóng đá phải nằm trong danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hàng năm và được câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trong nước mời thi đấu hoặc giao lưu.

Ngoài ra, nhóm được miễn thị thực còn gồm lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài và khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp lớn.

Theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,2 triệu lượt, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024.

Vũ Tuân