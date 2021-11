Thêm 10.321 ca Covid-19

24 giờ qua, số ca nhiễm tăng 417 ca so với hôm qua, gồm 4.652 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 131 ca), 5.647 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 286 ca).

TP HCM hôm nay ghi nhận số ca nhiều nhất trong 58 tỉnh, với 1.547 ca (tăng 282 ca); Cần Thơ tăng 194 ca, Tây Ninh tăng 154 ca. Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 142 ca, Kiên Giang giảm 140 ca, Bình Thuận giảm 123 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.858 ca/ngày.

Trong ngày ghi nhận 190 ca tử vong tại: TP HCM 109 ca gồm ngày 21/11 có 50 ca và ngày 22/11 là 59 ca, An Giang 20, Long An, Bình Dương, Tiền Giang và Kiên Giang 7, Cần Thơ 6, Đồng Nai và Bạc Liêu 4, Sóc Trăng 3, Gia Lai, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long đều 2, Bắc Giang, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bến Tre, Hậu Giang và Cà Mau mỗi nơi một.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 110. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 23.951 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 1.099.710, trong đó 907.459 người đã được công bố khỏi bệnh.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.104.835 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM 457.919 ca, Bình Dương 248.708, Đồng Nai 82.814, Long An 37.409, Tiền Giang 23.944.

Về điều trị, số người khỏi bệnh trong ngày là 4.776. Tổng số ca được điều trị khỏi lên 910.276. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.992 ca, trong đó 3.408 ca thở oxy qua mặt nạ; 1.077 thở oxy dòng cao HFNC; 129 thở máy không xâm lấn, 440 thở máy xâm lấn và 8 ECMO.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 119.444 xét nghiệm cho 234.369 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 25 triệu mẫu cho 66,1 triệu lượt người.

Về tiêm chủng, trong ngày 21/11 có 1.124.596 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 108,9 triệu liều, trong đó tiêm một mũi là 66,9 triệu liều, tiêm mũi hai là 41,9 triệu liều.