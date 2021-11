Thêm 10.223 ca Covid-19, cao nhất trong 53 ngày

24 giờ qua, 4.755 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 128 ca), 5.454 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 498 ca). Các tỉnh phía Nam tiếp tục dẫn đầu về số ca nhiễm trong ngày, trong đó tăng cao nhất là TP HCM 272 ca, Tây Ninh tăng 256 ca, còn Bình Thuận giảm 156 ca, Đồng Nai giảm 101 ca, Kiên Giang giảm 92 ca.

Như vậy, hôm nay ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong 53 ngày qua (10.209 ca). Ngày 16/11, Bộ Y tế công bố 10.250 ca, bao gồm 9.641 ca trong ngày và bổ sung 609 ca của tỉnh Bình Dương những ngày trước đó. Vì vậy tổng số ca ngày 16/11 không phải cao nhất.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.126 ca/ngày.

Hôm nay là lần thứ hai trong nửa tháng qua, số tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm trong ngày lên đến 60. Lần đầu tiên đến 60 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm trong ngày là hôm 5/11. Thông thường mỗi ngày khoảng 40-57 tỉnh thành báo cáo ca nhiễm.

Trong ngày ghi nhận 139 ca tử vong tại: TP HCM 42, An Giang 22, Kiên Giang 16, Bình Dương 14, Đồng Nai 7, Long An 6, Bạc Liêu và Tiền Giang 5, Nghệ An, Trà Vinh, Tây Ninh và Vĩnh Long 3, Bình Thuận, Cần Thơ, Bến Tre và Sóc Trăng đều 2, Ninh Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu một.

Như vậy, hôm nay cũng là ngày ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong 44 ngày qua. Đã nhiều ngày liền số ca tử vong dưới 100 mỗi ngày.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 90 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 23.476, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 1.060.394, trong đó 878.776 người đã được công bố khỏi bệnh.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.065.469 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150 (bình quân cứ 1 triệu người có 10.812 ca nhiễm).

2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM 452.722 ca, Bình Dương 246.007, Đồng Nai 80.489, Long An 37.007, Tiền Giang 23.099 ca.

Về điều trị, số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày là 6.723. Tổng số ca được điều trị khỏi lên 881.593. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.489 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 3.061; thở oxy dòng cao HFNC 880; thở máy không xâm lấn 124; thở máy xâm lấn 410 và ECMO 14.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 96.774 xét nghiệm cho 201.106 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 24.5 triệu mẫu cho 65.1 triệu lượt người.

Về tiêm chủng, trong ngày 17/11 có 1.464.452 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 103,5 triệu liều, trong đó tiêm 1 mũi là 65,7 triệu liều, tiêm mũi 2 là 37,8 triệu liều.

Mỹ vừa tặng thêm một triệu liều vaccine Moderna cho Việt Nam. Đến nay Mỹ đã trao hơn 16 triệu liều vaccine cho Việt Nam.

Ngày 16/11, UBND TP HCM ban hành quyết định quy định tạm thời biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19". Sở Y tế thành phố gửi văn bản đến UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các sở, ban ngành về việc tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi đợt 2, thời gian tiêm mũi 2 là từ ngày 22/11 đến ngày 28/11.

Để giảm áp lực cho các cơ sở y tế cũng như trung tâm cách ly, thành phố Hà Nội quy định từ ngày 17/11, thí điểm cách ly F1 tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế.