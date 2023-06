Thêm 1,2 triệu tấn than cấp cho điện trong nửa cuối năm

Lượng than cấp cho điện trong nửa cuối năm nay dự kiến tăng thêm 1,2 triệu tấn so với hợp đồng, đạt gần 18,75 triệu tấn.

Theo thông tin từ Tập đoàn Than, khoáng sản Việt Nam (TKV), tập đoàn này tìm mọi biện pháp để đảm bảo cấp đủ và bổ sung than theo yêu cầu của các nhà máy điện.

Kế hoạch hai tháng tới, TKV sẽ cấp bổ sung cho các nhà máy điện của EVN bình quân 10.000 tấn một tháng mỗi nhà máy so với hợp đồng. Lượng than cấp cho nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 khoảng 300.000 tấn, cao hơn gấp đôi kế hoạch trong hợp đồng.

Lượng than cấp tăng thêm khoảng 500.000 tấn trong tháng 7. Như vậy, khối lượng than cấp cho sản xuất điện 6 tháng cuối năm gần 18,75 triệu tấn, tăng 1,2 triệu so với hợp đồng cam kết. Phần lớn số than tăng là cấp thêm cho các nhà máy điện của EVN, số còn lại là các nhà máy BOT.

Kho chứa than tại một nhà máy nhiện điện phía Bắc. Ảnh: EVN

Tại cuộc làm việc với các nhà cung ứng than cách đây hai hôm, EVN cũng đề nghị TKV và Tổng công ty Đông Bắc cấp bổ sung 1 triệu tấn ngoài khối lượng hợp đồng đã ký, để đảm bảo đủ than cho sản xuất điện trong tháng 6 và 7.

Cũng theo TKV, hầu hết nhà máy điện than được huy động cao trong bối cảnh các hồ thủy điện cạn nước. Trường hợp các nhà máy thủy điện có nước hoặc giá than nhập khẩu giảm, các nhà máy nhiệt điện cũng nhận đủ lượng than đã ký để có lượng than tồn kho gối đầu sang 2024.

Sáu tháng đầu năm, lượng than cấp cho các nhà máy điện đạt gần 21 triệu tấn, đạt 54,5% khối lượng hợp đồng và tăng hơn 15% cùng kỳ 2021. Dự kiến năm nay than cấp cho điện khoảng 39,7 triệu tấn, tăng 15% cùng kỳ.

Từ giữa tháng 5, miền Bắc trải qua đợt nắng nóng khiến lượng tiêu thụ điện tăng vọt trong khi nguồn cung ứng thấp, dẫn tới mất điện nhiều nơi.

Thủy điện - một trong hai nguồn điện chính cung ứng cho miền Bắc đang sụt giảm huy động do hạn hán, các hồ thủy điện cạn nước. Trong khi đó, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố khi huy động ở mức cao, cũng ảnh hưởng tới phát điện.

Bộ Công Thương cho hay miền Bắc sẽ thiếu 30,9-50,8 triệu kWh một ngày, và nguy cơ thiếu điện tại hầu hết giờ trong ngày.

Từ đầu tuần này, lưu lượng nước về các hồ thủy điện cải thiện, nhưng vẫn thấp nên nhiều nhà máy thủy điện lớn phía Bắc phát điện cầm chừng để tích nước, dự phòng cho đợt nắng nóng sắp tới.

Anh Minh