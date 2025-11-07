Theerathon bác bỏ mâu thuẫn với cầu thủ lai Thái Lan

Thái LanHậu vệ Theerathon Bunmathan lên tiếng phản bác tin đồn mâu thuẫn với trung vệ gốc Đan Mạch Jonathan Khemdee, dẫn đến không có mặt cùng nhau ở đội tuyển Thái Lan.

Thông tin này lan truyền trong cộng đồng bóng đá Thái Lan nhiều năm qua. Điều này càng bị nghi ngờ khi Khemdee vắng mặt, còn Theerathon được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia sau gần một năm rưỡi.

Trước sự lan rộng của tin đồn, Theerathon phải giải thích trên trang cá nhân Instagram. Anh khẳng định "chán ngấy" với thông tin sai sự thật đang được lan truyền trong thời gian dài.

Theerathon Bunmathan (số 3) thi đấu trong trận Thái Lan thắng Việt Nam 1-0 ở lượt về chung kết AFF Cup 2022, trên sân Thammasat, Thái Lan ngày 16/1/2023. Ảnh: Lâm Thỏa

"Tôi và Khemdee chưa bao giờ có vấn đề gì với nhau. Tôi chưa bao giờ nói không thích cậu ấy, hay ghét cậu ấy", Theerathon viết. "Tôi thấy khó hiểu khi một số người nói rằng tôi có vấn đề với cậu ấy. Bất cứ ai có thể xác nhận xin hãy lên tiếng, hoặc có bằng chứng thì hãy đưa ra".

Hậu vệ sinh năm 1990 cho biết trước đây không lên tiếng vì nghĩ rằng sự việc không nghiêm trọng. Tuy nhiên, sự vu khống đang vượt giới hạn. Theerathon cũng nhấn mạnh anh có thể làm việc với tất cả mọi người, và ngược lại.

"Tôi hy vọng vấn đề này sẽ kết thúc", Theerathon cho hay. "Với những ai đã đọc đến đây mà vẫn chưa tin, tôi phải nói rằng "Tùy các bạn. Hãy tin bất cứ điều gì các bạn muốn. Với những ai đã đọc và hiểu, tôi xin cảm ơn rất nhiều".

Cầu thủ 35 tuổi được đánh giá là hậu vệ cánh hay bậc nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á, nổi danh trong màu áo CLB Thái Lan Buriram United và Muangthong United. Anh có bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ tại Thái Lan và Đông Nam Á, gồm ba chức vô địch AFF Cup 2016, 2020 và 2022, HC vàng SEA Games 2013, một Cup CLB Đông Nam Á, chín chức vô địch Thai League 1 và bảy FA Cup Thái Lan.

Theerathon từng thi đấu ở giải vô địch Nhật Bản J-League 1 cho Vissel Kobe năm 2018 rồi Yokohama F.Marinos giai đoạn 2019-2021, với 129 trận và ghi bốn bàn. Anh còn là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên vô địch J-League 1, mùa 2019.

Trung vệ Jonathan Khemdee của đội tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT

Trong khi đó, Khemdee, sinh năm 2002, mang dòng máu lai Đan Mạch và hiện đang chơi cho CLB Ratchaburi ở Thai League 1. Anh chưa đoạt danh hiệu lớn cùng các ĐTQG mà toàn về nhì ở ASEAN Cup 2024, và SEA Games 2021, 2023.

Trong họp báo công bố danh sách ĐTQG chiều 6/11, tân HLV tuyển Thái Lan Anthony Hudson cho biết Khemdee ban đầu có tên, nhưng phải về Đan Mạch để giải quyết vấn đề quốc tịch và hộ chiếu. "Tôi hy vọng có cơ hội làm việc với cậu ấy trong tương lai", Hudson nói.

HLV người Anh đã triệu tập 23 cầu thủ, để chuẩn bị cho trận giao hữu với Singapore ngày 13/11. Sau đó, đội làm khách trước Sri Lanka ở lượt năm bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027.

So với đợt tập trung tháng 10 dưới thời HLV Nhật Bản Masatada Ishii, danh sách của Hudson thay hơn một nửa nhân sự. Ông cũng gây bất ngờ khi triệu tập 11 cầu trên 30 tuổi.

Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda (từ trái sang) ở vòng loại hai World Cup 2026 - khu vực châu Á. Ảnh: FAT

Ngoài Theerathon, tiền vệ 33 tuổi Sarach Yooyen và tiền đạo 37 tuổi Teerasil Dangda cũng góp mặt, kể từ sau trận thắng Singapore 3-1 ở vòng loại hai World Cup 2026 – khu vực châu Á, vào ngày 11/6/2024. Điều này giúp bộ tứ huyền thoại Chanathip, Theerathon, Sarach và Teerasil cũng có mặt trên tuyển sau 18 tháng. Ngoài ra, Teerasil cũng có cơ hội thu hẹp kỷ lục với huyền thoại Kiatisuk Senamuang về số trận và số bàn thắng cho ĐTQG. Anh đã ghi 64 bàn sau 128 trận, còn Kiatisuk là 71 bàn sau 134 trận.

Thái Lan đang đứng nhì bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027, với 9 điểm, bằng Turkmenistan nhưng kém hiệu số đối đầu (thua 1-3). Vòng loại còn hai lượt trận, và chỉ đội đầu bảng mới có vé dự Asian Cup 2027.

Danh sách đội tuyển bóng đá Thái Lan

Thủ môn (3): Kampol Pathomakkakul (Ratchaburi), Patiwat Khammai (Bangkok United), Saranon Anuin (BG Pathum United)

Hậu vệ (7): Kevin Deeromram (Selangor), Nattapong Sayriya (Chonburi), Nicholas Mickelson (SV Elversberg), Pansa Hemviboon, Shinnaphat Leeaoh (Buriram United), Suphanan Bureerat (Port FC), Saringkan Promsupa (Sukhothai)

Tiền vệ (9): Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen (BG Pathum United), Theerathon Bunmathan (Buriram United), Thanawat Suengchitthawon (Ratchaburi), Ben Davis (Uthai Thani), Peeradol Chamratsamee (Port), Seksan Ratree (Rayong), Supachok Sarachat (Consadole Sapporo), Anan Yodsangwal (Lamphun Warriors)

Tiền đạo (4): Teerasak Poeiphimai (Port), Teerasil Dangda (Bangkok United), Jude Soonsup-Bell (Grimsby Town), Supachai Chaided (Buriram United).

Trung Thu