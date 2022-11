Thebookland sở hữu hơn 5.000 đầu sách ngoại văn (tiếng Anh), trong đó có nhiều ấn phẩm bán chạy trên Amazon hay từ các nhà xuất bản, nhà phát hành sách nổi tiếng thế giới.

Đại diện đơn vị cho biết, Thebookland nỗ lực tìm kiếm, nhập khẩu và phân phối những đầu sách ngoại văn, sách tiếng Anh mới, bán chạy hay được nhiều độc giả yêu thích để đem đến nguồn tri thức lớn, nuôi dưỡng thói quen đọc sách, giúp trẻ trở thành người học hỏi suốt đời. Đồng thời, Thebookland muốn giúp người Việt tiếp cận các ấn phẩm này nhanh chóng, tiết kiệm hơn và đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh ngày càng gia tăng.

Trong đó có các tác phẩm kinh điển, dòng mới trên thị trường, đặc biệt là sách bán chạy trên Amazon, mới phát hành như "Harry Potter and the Order of the Phoenix". Thebookland cũng cung cấp đa dạng thể loại sách tham khảo; sách thiếu nhi, phụ huynh; sách tranh, hoạt động, khoa học tự nhiên, văn học, nghệ thuật, kỹ năng mềm... Vì vậy, độc giả có thể lựa chọn các cuốn sách theo sở thích và nhu cầu cá nhân.

"Các ấn bản này đều được Thebookland tham khảo và chọn lọc ra dựa trên những nhận xét, đánh giá của các độc giả khắp thế giới", đại diện đơn vị cho biết.

Một số đầu sách tiếng Anh tại Thebookland. Ảnh: Thebookland

Hàng nghìn đầu sách tại đây đến từ những nhà xuất bản và phát hành sách hàng đầu thế giới như Dorling Kindersley (DK), Usborne, Walker book, Penguin, Quarto, Bloomsbury... Bên cạnh đó, Thebookland cũng là đối tác phân phối độc quyền của Công ty The Globe Company UK và ba nhãn hiệu đồ chơi giáo dục của Mỹ, gồm: Learning Resources, Educational Insight, Hand2Mind.

Không gian tại nhà sách Thebookland. Ảnh: Thebookland

Bên cạnh ưu thế về giá khi hợp tác trực tiếp, quy trình phân phối của Thebookland cũng góp phần giúp độc giả tiết kiệm phí vận chuyển so với đặt qua website nước ngoài. Song song, đơn vị thường xuyên triển khai nhiều ưu đãi giảm giá, quà tặng cho người tiêu dùng. Điều này góp phần giảm thiểu rào cản và bất cập khi đặt hàng quốc tế, tạo cơ hội cho bạn đọc Việt tiếp cận sách ngoại văn.

Song song, đơn vị này có trang mua sách trực tuyến, xây dựng với mục đích góp phần phát triển lâu dài và bền vững. Nhà sách online Thebookland cam kết đảm bảo tính bảo mật thông tin khách hàng và chất lượng dịch vụ. Đơn vị thực hiện quy trình chăm sóc khách hàng, đóng gói vận chuyển theo tiêu chí đóng gói chắc chắn, đảm bảo chất lượng sản phẩm và giao hàng nhanh chóng.

"Sách và đồ chơi thiếu nhi có vai trò quan trọng đối với phụ huynh và trẻ em, do đó, chúng tôi luôn trân trọng từng đơn hàng, dù lớn hay nhỏ", đại diện Thebookland khẳng định.

Thiên Minh