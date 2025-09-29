The Zenith Hải Phòng hướng đến mô hình bất động sản dòng tiền

Hải PhòngTăng trưởng GRDP, làn sóng FDI góp phần đưa Hải Phòng thành điểm đến của chuyên gia, người lao động, kéo theo nhu cầu về nhà ở, qua đó, thúc đẩy thị trường căn hộ cho thuê.

Với tốc độ tăng trưởng GRDP 11,2% trong nửa đầu năm, đứng thứ hai toàn quốc, Hải Phòng trở thành một trong những điểm đến thu hút ở miền Bắc. Sau khi sáp nhập với Hải Dương, đô thị này có quy mô diện tích hơn 3.194 km2 và dân số 4,6 triệu người, mở ra nhiều cơ hội phát triển.

Tính đến ngày 20/8, tổng vốn đầu tư FDI của thành phố lũy kế từ đầu năm đạt 1.923 triệu USD. Làn sóng chuyên gia, lao động chất lượng cao đổ về kéo theo nhu cầu nhà ở cho thuê, tập trung vào phân khúc trung và cao cấp. Thành phố hiện có hơn 11.000 lao động nước ngoài, trong đó, nhóm chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao trong các khu công nghiệp yêu cầu khắt khe về nơi ở gồm tiện ích, vị trí kết nối.

Trong bối cảnh đó, The Zenith Hải Phòng tại Kiến An hướng đến mô hình khai thác dòng tiền từ cho thuê. Chủ đầu tư kỳ vọng, vị trí kết nối nhanh đến Aeon Mall Hải Phòng, bệnh viện Vinmec và các khu công nghiệp Tràng Duệ, Đình Vũ qua vành đai 2 giúp dự án tiếp cận nhóm khách thuê có thu nhập ổn định và nhu cầu chất lượng sống cao.

The Zenith Hải Phòng gồm 508 căn hộ; trong đó, căn hộ 2 phòng ngủ chiếm khoảng 82%, hướng đến nhóm gia đình trẻ, chuyên gia nước ngoài hoặc cán bộ luân chuyển công tác.

Chủ đầu tư còn áp dụng mô hình "Green - Smart - Clean" với hệ thống lọc nước tổng, lọc không khí và giải pháp nhà ở thông minh. Theo chủ đầu tư, những tiện ích này sẽ giúp dự án tạo lợi thế cạnh tranh, duy trì tỷ lệ lấp đầy cao và ít biến động giá thuê.

Để minh họa khả năng gia tăng lợi nhuận cụ thể, với căn hai phòng ngủ khoảng 66 m2, mức giá chào bán từ 2,3 tỷ đồng (đã gồm thuế) và mức thuê tham chiếu 10-12 triệu đồng mỗi tháng. Dòng tiền sau khi trừ chi phí quản lý, bảo trì ước khoảng 108-129,6 triệu đồng một năm. Tỷ suất cho thuê tương ứng ước đạt 4,5-5,6% một năm, tùy thuộc tình hình lấp đầy, chất lượng vận hành và diễn biến thị trường.

Dự án còn triển khai chính sách vay tối đa 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 18 tháng và ân hạn gốc đến 18 - 36 tháng từ VPBank và VietinBank. Khách chọn gói vay VietinBank được chiết khấu thêm 1,5%. Khách hàng thanh toán sớm được hưởng chiết khấu 6,5%, cộng thêm ưu đãi theo công thức dòng tiền 11% mỗi năm.

The Zenith Hải Phòng dự kiến bàn giao vào quý II/2026.

