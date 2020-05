The Zei đón đầu xu hướng đô thị thông minh

Sự bùng nổ về công nghệ và tốc độ phát triển đô thị nhanh khiến mô hình đô thị thông minh ngày càng phổ biến trên thế giới. Ứng dụng công nghệ trong các khu đô thị khiến cuộc sống tuận tiện hơn song theo các chuyên gia, việc xây dựng không gian giàu tính cộng đồng, hài hòa với thiên nhiên cũng là yếu tố nên được chú trọng.

Tiêu biểu, tại thành phố Hamburg, Đức, chính quyền vẫn vận dụng công nghệ thông minh trong việc quản lý, vận hành, nhưng không quên đề cao thiết kế công viên, khoảng không gian công cộng. Tại đây, những ngôi nhà cao tầng được thiết kế với không gian mở, tôn vinh tính cộng đồng.

Tại châu Á, Singapore cũng vượt qua Dubai (UAE) và London (Anh) về kiến tạo đô thị thông minh, theo báo cáo đánh giá thành phố thông minh của ABI Research công bố tháng 5/2019. Đảo quốc sư tử đạt điểm số cao nhất về tiêu chí sáng tạo: các hệ thống giao thông tự động và năng lực giải quyết vấn đề đô thị liên quan đến mật độ cư dân đông đúc (tắc nghẽn giao thông, chất lượng không khí, dịch vụ y tế, giáo dục), ô nhiễm không khí và sự già hóa dân số.

Ủy ban phát triển nhà ở Singapore (HDB) cũng là đơn vị được biểu dương khi quốc gia đạt thành tích đứng đầu trong các đô thị thông minh trên thế giới. Lãnh đạo Singapore dành nhiều tâm huyết xây dựng quy chuẩn đồng bộ cho hạng mục nhà ở, không chỉ ở chất lượng căn hộ, mà còn chú trọng phát triển các khu vực cộng đồng xung quanh, tích hợp điều kiện sinh sống thuận lợi, tính bền vững và phát triển.

Tại Việt Nam, các khu đô thị thông minh chưa hình thành rõ nét, nhưng yếu tố công nghệ song hành với tỷ lệ phủ xanh và tính tiện ích tích hợp "all in one" được các chủ đầu tư bất động sản chú trọng. Một trong những dự án tiêu biểu cho xu hướng này là The Zei tại số 8 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội. Bắt nhịp xu hướng đô thị thông minh trên thế giới, song chủ đầu tư có nhiều cải tiến trong thiết kế và vận hành, duy trì khoảng xanh trong không gian sống.

Phối cảnh dự án The Zei theo mô hình đô thị thông minh.

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, tốc độ đô thị hóa của Việt Nam đang ở mức cao và đang tạo sức ép lên các đô thị trung tâm, đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Quy hoạch thông minh và tòa nhà thông minh sẽ là lời giải cho bài toán quá tải đô thị. Đó chính là lý do The Zei đi theo mô hình thành phố thẳng đứng, xu hướng được ưa chuộng hàng đầu tại các quốc gia phát triển.

Cư dân tại The Zei có thể trải nghiệm giải pháp quản lý toàn diện với công nghệ ưu việt và đa dạng. Đây được coi là một kênh thông tin hiệu quả nhằm cập nhật các hoạt động mới, thông báo phí đặt dịch vụ, đồng thời, được coi như chiếc cầu nối phản ánh chất lượng dịch vụ giữa cư dân và ban quản lý.

Ứng dụng cũng được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò cấp thiết trong công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an ninh nội khu. Hệ thống thiết bị hiện đại sẽ xác định chính xác vị trí cháy nổ, cũng như nhận diện kẻ tình nghi giúp ban quản lý kịp thời can thiệp, đảm bảo an toàn cho cộng đồng cư dân thành phố thẳng đứng.

The Zei sử dụng sàn tre thân thiện với môi trường.

Chiều cao bốn tầng khối đế lên tới 27 mét, tương đương tầng 9 của các căn hộ khác tại dự án sẽ giảm thiểu tối đa tiếng ồn từ khu vực thương mại. Cư dân có thể tận hưởng tầm nhìn đẹp, chiêm ngưỡng khung cảnh thành phố từ phòng khách thoáng đãng.

Dự án còn được cư dân đánh giá cao bởi không gian yên tĩnh, hiện đại, gần với thiên nhiên. Không gian mở kết nối với những khoảng xanh tươi mát, tạo nên một thảm thực vật thu nhỏ ngay trong tòa nhà. Đó là quảng trường xanh, vườn treo cách 3 tầng và vườn Zen trên tầng thượng. Vật liệu sàn nhà tre tuy không mới, nhưng khẳng định xu hướng sống xanh tại The Zei. Với độ dày 15mm, chống ẩm và cong vênh, sàn tre tạo cảm giác thoải mái, rộng rãi và hướng tới những giá trị vững bền cùng thời gian.

"Nhà là tài sản bền vững, với giá trị đầu tư lâu dài, với tầm nhìn và tâm huyết nâng tầm chất lượng bất động sản Việt, The Zei quyết tâm ứng dụng công nghệ tối tân để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho cư dân", chủ đầu tư khẳng định.

Tâm Anh