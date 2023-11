The Wisteria đáp ứng nhu cầu an cư của người trẻ Hà Thành

Hà NộiCăn hộ The Wisteria nằm trong khu đô thị Hinode Royal Park, bố trí diện tích đa dạng, với hai logia, là lựa chọn an cư phù hợp với cư dân trẻ Hà Thành.

Nằm tại mặt tiền Quốc lộ 32 và đại lộ lớn nhất khu đô thị Hinode Royal Park, đón đầu quy hoạch Vành đai 3,5 và tuyến Metro số 7, The Wisteria sở hữu lợi thế kết nối thuận lợi. Cư dân dự án có thể nhanh chóng di chuyển đến trung tâm hành chính công, bệnh viện, trường học, trung tâm mua sắm, thương mại...

Phối cảnh khu căn hộ The Wisteria. Ảnh: WTO

Tại khu căn hộ The Wisteria, cư dân được đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, học tập, sức khỏe. Không cần di chuyển xa, cư dân có thể tổ chức những bữa tiệc nướng vui vẻ tại khu BBQ; lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò trong những quán cafe, nhà hàng cao cấp; rèn luyện thể chất ở sân tập thể thao, sân bóng rổ, tenis, bể bơi... hay đơn giản là nghỉ ngơi, thư giãn bên gia đình tại công viên, vườn thiền, trung tâm thương mại... Ngoài ra, nội khu đô thị Hinode Royal Park và các khu vực lân cận có đầy đủ trường học các cấp, từ trường công lập đến trường quốc tế, đáp ứng nhu cầu học tập của các cư dân nhí ở mọi độ tuổi.

Bên cạnh đó, việc tạo lập môi trường sống phù hợp cho cư dân trẻ, chủ đầu tư WTO cũng chú trọng đến thiết kế căn hộ. Với lối thiết kế thông minh, khoa học, căn hộ The Wisteria gần như không có "góc chết", giúp nới rộng không gian sinh hoạt chung mà không ảnh hưởng tới sự riêng tư của mỗi thành viên.

Theo đó, các căn hai phòng ngủ, hai phòng ngủ đa năng phù hợp với những cặp vợ chồng có con nhỏ hay cặp đôi mới cưới. Với diện tích lớn hơn, căn hộ ba và bốn phòng ngủ sẽ đáp ứng nhu cầu của gia đình đa thế hệ cùng sống chung một mái nhà khi khách có thể đưa ông bà, ba mẹ về ở cùng để tiện bề chăm lo, báo hiếu.

Phối cảnh phòng ngủ tại căn hộ The Wisteria. Ảnh: WTO

Trong khi đó, những doanh nhân và người trẻ thành đạt, tài chính dư giả có thể chọn căn hộ chìa khóa đôi (dual key), căn hộ thông tầng (duplex) hay căn hộ trên tầng cao nhất (penthouse) để tận hưởng "đặc quyền" bố trí các không gian giải trí ngay trong nhà như quầy bar, phòng gym, rạp phim mini... theo cá tính và sở thích. Với số lượng khan hiếm tại dự án cùng không gian tinh tế, đây là lựa chọn phù hợp để chủ nhân nâng tầm chuẩn sống, khẳng định đẳng cấp và giá trị cá nhân.

Một điểm nhấn tại căn hộ The Wisteria là hai logia rộng rãi, nơi gia chủ có thể thuận tiện bố trí thành một vườn rau, vườn cây nhỏ hoặc thiết kế thành chốn hẹn hò, cùng bộ bàn ghế nhỏ gọn. Mỗi căn hộ có ít nhất một không gian tách biệt rõ ràng mà bố mẹ có thể sử dụng để làm góc học tập cho con, phòng làm việc, phòng đọc sách hoặc trưng bày...

Theo đại diện chủ đầu tư WTO, căn hộ The Wisteria hứa hẹn đáp ứng những tiêu chuẩn của cộng đồng cư dân trẻ tuổi. Không đơn thuần tìm kiếm một nơi che nắng che mưa, người trẻ ngày nay còn muốn tận hưởng cuộc sống an yên ngay trong chính tổ ấm của mình. Do đó, nhiều người trẻ theo đuổi lối sống cân bằng.

"Một căn nhà của người trẻ cần đảm bảo tính riêng tư, yên tĩnh nhưng cũng không tách biệt với phố xá nhộn nhịp. Nơi ấy cũng phải thỏa mãn nhu cầu vui chơi giải trí, gắn kết cộng đồng của cư dân, đồng thời vẫn có không gian để mỗi cá nhân có thể kết nối với thiên nhiên, nuôi dưỡng cảm xúc và tâm hồn", đại diện WTO mô tả.

Hồ bơi tại khu căn hộ The Wisteria. Ảnh: WTO

Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp, chi phí xây dựng tăng cao, rất khó cho người trẻ tìm được căn hộ ở trung tâm thành phố có đủ các tiêu chí trên mà giá thành lại vừa túi tiền. Họ lựa chọn dịch chuyển ra những khu vực ven đô, nơi hệ thống giao thông đang dần được nâng cấp và mở rộng. Ngoài ra, môi trường và không gian sống chất lượng, chi phí tiêu dùng ở mức dễ chịu ở đô thị vệ tinh cũng là những lý do thúc đẩy người trẻ theo đuổi xu hướng "ly tâm".

Xuất phát từ nghiên cứu kỹ lưỡng tâm lý, sở thích của người trẻ, chủ đầu tư WTO chú trọng phát triển nhiều dự án với phong cách sống năng động, hướng đến những giá trị lâu dài mà khách hàng mong đợi. Căn hộ The Wisteria thuộc phân khu cao tầng Celestia flowers - khu đô thị Hinode Royal Park (Kim Chung - Di Trạch, Hoài Đức), là một ví dụ tiêu biểu, nơi hội tụ các yếu tố cần và đủ để người trẻ xây dựng tổ ấm, lập nghiệp.

Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng sớm sở hữu căn hộ The Wisteria, chủ đầu tư WTO áp dụng nhiều chính sách ưu đãi như ngân hàng hỗ trợ cho vay 65% khi ký hợp đồng mua bán đợt 1, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng, miễn một năm phí dịch vụ. Hiện tại, ngoài chương trình chiết khấu cao khi thanh toán sớm, chủ đầu tư còn giảm thêm 1% giá trị căn hộ với 50 khách hàng đặt cọc đầu tiên và khách hàng mua từ hai căn hộ trở lên.

Chủ đầu tư kỳ vọng, thời điểm Hoài Đức lên quận, theo quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa mới của một Thủ đô đa cực vào năm 2025, The Wisteria sẽ là điểm đến để cộng đồng dân cư văn minh cùng sinh sống, tạo dựng những giá trị bền vững.

Hoài Phong