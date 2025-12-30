The Win City đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán

The Win City đủ điều kiện bán hàng, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính hơn 212 tỷ đồng tiền sử dụng đất, cùng các thủ tục pháp lý như chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc hoàn thành các thủ tục giúp xác lập đầy đủ quyền sử dụng đất và nền tảng pháp lý của dự án, tạo cơ sở để triển khai các giai đoạn tiếp theo. Điểm nhấn của dự án là sự tham gia hỗ trợ tín dụng của 8 ngân hàng thương mại.

Theo đơn vị, trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng thường đóng vai trò thẩm định chặt chẽ về pháp lý, năng lực chủ đầu tư và tính khả thi của dự án. Việc nhiều ngân hàng cùng đồng hành được xem là yếu tố bổ trợ cho mức độ minh bạch của The Win City trong quá trình triển khai.

Lễ Khởi công The Win City cuối tháng 10. Ảnh: Thắng Lợi Group

Chủ đầu tư cho biết thêm, The Win City tọa lạc tại cửa ngõ Tây TP HCM, ngay mặt tiền trục Trần Văn Giàu nối dài (TL10), tuyến giao thông kết nối TP HCM với Tây Ninh. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 3 phút để tiếp cận địa phận Bình Chánh (cũ), trở thành một trong những khu đô thị nằm gần TP HCM nhất tại khu Tây.

Khu đô thị còn hưởng lợi trực tiếp từ chiến lược phát triển hạ tầng khu Tây. Theo quy hoạch, tỉnh lộ 10 sẽ được mở rộng và kéo dài thêm 7 km để kết nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt. Bên cạnh đó, vành đai 3 dự kiến thông xe vào ngày 30/4/2026; trong khi ĐT.825 sẽ liên thông với vành đai 4 và nhiều trục giao thông chiến lược khác.

Dự án được quy hoạch theo mô hình One Stop Living Hub (một điểm đến, mọi trải nghiệm). Mô hình đô thị hiện đại, tích hợp đa chức năng, đã chứng minh hiệu quả tại các đô thị nổi tiếng như Marina Bay (Singapore), Songdo (Hàn Quốc) và Shibuya (Nhật Bản). Dự án tích hợp hơn 100 tiện ích đồng bộ thuộc các nhóm live - work - play - learn - care - move (sống - làm việc - vui chơi - học tập - chăm sóc - di chuyển) mang đến không gian sống toàn diện cho cư dân. Nổi bật là hệ thống giáo dục Win Edu, y tế Win Mec, khu thương mại Win Mark cùng các tiện ích giải trí như hồ bơi, công viên... giúp cư dân tận hưởng cuộc sống tiện nghi, cân bằng và hiện đại ngay tại cửa ngõ Tây TP HCM.

Khách hàng được tư vấn chi tiết khi tham quan căn hộ mẫu The Win City. Ảnh: Thắng Lợi Group

The Win City còn nằm tại "trái tim thủ phủ khu công nghiệp", nơi quy tụ gần 40 khu công nghiệp và hơn 200.000 chuyên gia, kỹ sư cùng lực lượng lao động trẻ. Chính vì vậy, dự án được định hướng phát triển như "đô thị sáng đèn", nơi đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư thực, nhu cầu thuê ở chất lượng cao và nhịp sống năng động của cộng đồng cư dân đang sinh sống, làm việc tại khu vực lân cận.

Dự án áp dụng chính sách thanh toán 150 triệu nhận nhà ở ngay, ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất 20 tháng từ 8 ngân hàng, tặng gói hoàn thiện gian bếp tiêu chuẩn An Cường.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Thắng Lợi Group

Chủ đầu tư cho biết thêm, bên cạnh yếu tố pháp lý, dự án còn được phát triển bởi liên danh chủ đầu tư Thắng Lợi Group, An Cường và Central, có năng lực tài chính cùng kinh nghiệm, hướng đến bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng. Với các điều kiện này, The Win City đang hoàn thiện những bước cuối cùng để chính thức đưa sản phẩm ra thị trường, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở quy mô lớn cho khu vực Tây TP HCM.

Trong bối cảnh đó, Nghị định 95/2024 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực từ ngày 1/8, cũng tạo thêm khung pháp lý rõ ràng cho thị trường. Quy định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu tối đa 30% số căn hộ để ở trong một tòa nhà, được các chuyên gia đánh giá là mở ra cơ hội mới cho kiều bào và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Yếu tố này đồng thời gia tăng sức hút cho các dự án có pháp lý đầy đủ.

Theo thống kê của chủ đầu tư, ngay sau khi giới thiệu, The Win City đã ghi nhận hơn 1.216 lượt đăng ký thỏa thuận ký quỹ thành công. Con số này cho thấy nhu cầu ở thực đang gia tăng trong bối cảnh nguồn cung nhà ở phù hợp tài chính ngày càng hạn chế. Trong đó, dòng căn hộ hai phòng ngủ nhận được nhiều sự quan tâm nhờ đáp ứng nhu cầu của gia đình trẻ, chuyên gia làm việc tại khu vực và nhóm khách hàng có nhu cầu an cư lâu dài.

Hoàng Đan