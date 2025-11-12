The Whoo Hwanyu - quà tặng phu nhân các lãnh đạo APEC 2025

LG H&H chọn The Whoo Hwanyu làm quà tặng phu nhân các nhà lãnh đạo APEC 2025 và 10 doanh nhân nổi tiếng, khẳng định giá trị thương hiệu mỹ phẩm Hàn.

Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần 32 diễn ra ngày 30/10-1/11 tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, trong đó có Chủ tịch nước Lương Cường.

Trong khuôn khổ sự kiện, LG H&H - nhà tài trợ APEC 2025 - giới thiệu bộ quà tặng cao cấp The Whoo Hwanyu dành cho phu nhân các nhà lãnh đạo toàn cầu.

"Món quà vừa khẳng định vị thế thương hiệu The Whoo trong phân khúc mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc, vừa tôn vinh triết lý làm đẹp dựa trên đông y hoàng cung, kết hợp giá trị di sản và công nghệ hiện đại", đại diện LG H&H cho hay.

Dòng chăm sóc da cao cấp The Whoo Hwanyu. Ảnh: LG H&H

The Whoo Hwanyu là dòng chăm sóc da, ngừa lão hóa cao cấp của The Whoo, theo đuổi triết lý "làn da trường thọ" dựa trên nhân sâm núi 30 năm tuổi. 20 bộ quà tặng các phu nhân gồm Hwanyu Imperial Youth Cream và Hwanyu Imperial Youth Contour Eye Cream.

Theo đại diện nhà tài trợ, mỹ phẩm được đặt trong hộp sơn mài khảm trai thủ công "Quốc hoa đường thảo văn", chế tác bởi ông Son Dae Hyun - nghệ nhân sơn mài số một và là di sản phi vật thể thành phố Seoul. Thiết kế truyền tải thông điệp về vẻ đẹp vĩnh cửu, tôn vinh nghệ thuật khảm trai (najeon) - biểu trưng của nghệ thuật cung đình.

Bộ quà tặng mỹ phẩm The Whoo Hwanyu. Ảnh: LG H&H

Tại APEC CEO Summit - sự kiện bên lề dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, LG H&H tặng 54 bộ Hwanyu Imperial Youth Cream cho các doanh nhân. Trong đó, 10 CEO hàng đầu (gồm lãnh đạo tập đoàn LG và ông Jensen Huang - CEO Nvidia) nhận phiên bản đặc biệt đặt trong hộp sơn mài khảm trai "Ánh sáng ngàn năm", kèm khay bút sơn mài giới hạn.

Trong thời gian hội nghị tại Hoàng Long Viện (Hwangnyongwon, Gyeongju), khu trưng bày The Whoo Art Heritage Lounge thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng quốc tế, trong đó có bà Kristalina Georgieva - phu nhân nguyên thủ Canada kiêm Tổng giám đốc IMF, bà Widia Ranti - phu nhân đại sứ Indonesia, nhà thiết kế thời trang Nicky Hilton.

Diễn viên Kim Ji Won là đại sứ toàn cầu. Ảnh: The Whoo

"Hội nghị cấp cao APEC 2025 là cơ hội để The Whoo giới thiệu công nghệ chăm sóc da cao cấp và tinh hoa Luxury K-beauty tới khách VIP toàn cầu. Chúng tôi đặt mục tiêu tiếp tục đồng hành các sự kiện quốc gia, phát triển thêm giá trị khác biệt", đại diện LG H&H nói thêm.

Phú Cát