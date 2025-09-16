Thẻ Vietcombank Visa Business hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế

Thẻ Vietcombank Visa Business giúp doanh nghiệp giao dịch không dùng tiền mặt kèm hóa đơn hợp lệ, thuận tiện cho kê khai và khấu trừ thuế theo quy định mới của Luật thuế giá trị gia tăng.

Thẻ Vietcombank Visa Business ra mắt từ năm 2021, hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), hộ kinh doanh, với các giải pháp hỗ trợ kiểm soát chi tiêu, tách bạch ngân sách và tối ưu dòng tiền. Sản phẩm cho phép người dùng phân chia rõ ràng giữa chi tiêu cá nhân và công ty, kèm tùy chọn đặt hạn mức cho từng bộ phận hoặc người dùng cụ thể.

Toàn bộ giao dịch được quản lý tập trung trên ứng dụng ngân hàng số VCB DigiBiz, giúp chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo dõi tài chính theo thời gian thực, kiểm soát ngân sách và hạn chế thất thoát.

Chủ thẻ Vietcombank Visa Business được nhận nhiều ưu đãi. Ảnh: Vietcombank

Bên cạnh tiện ích quản trị, thẻ còn mang lại lợi ích tài chính như: miễn lãi tối đa 57 ngày đối với thẻ tín dụng, hoàn tiền không giới hạn đến 0,4% giá trị chi tiêu. Chủ thẻ còn được hưởng ưu đãi giảm chi phí phần mềm kế toán, dịch vụ vận chuyển, phòng chờ sân bay và nhiều tiện ích doanh nghiệp khác.

Với khách hàng doanh nghiệp mở mới thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Business và đăng ký dịch vụ ngân hàng số VCB DigiBiz, ngân hàng miễn phí phát hành và phí duy trì năm đầu tiên, đồng thời hoàn đến 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu từ 3 triệu đồng trong 40 ngày đầu. Chương trình ưu đãi kéo dài đến hết tháng 12.

Đại diện Vietcombank cho biết sản phẩm này được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động thích ứng với chính sách tài chính mới, đồng thời nâng cao năng lực quản trị trong bối cảnh cạnh tranh.

Minh Ngọc