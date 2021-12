The Unforgivable: Màn 'lột xác' của Sandra Bullock

Minh tinh Sandra Bullock gây ấn tượng khi hóa thân phạm nhân giết người trong phim chính kịch “The Unforgivable” (Không thể tha thứ).

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Bố mẹ mất sớm, Ruth Slater (Sandra Bullock) nuôi nấng em gái Katie (Aisling Franciosi) từ nhỏ. Một lần, cô vô tình sát hại cảnh sát trưởng khi ngân hàng đến cưỡng chế, tìm cách đuổi hai chị em để lấy lại ngôi nhà. Ruth ngồi tù còn Katie được nhận nuôi khi mới năm tuổi. Suốt quá trình lãnh án, cô thường xuyên gửi thư cho em nhưng không nhận được hồi âm. Sau hai mươi năm, Ruth ra tù và chuyển đến sống ở Phố Tàu để làm lại cuộc đời. Cô khao khát gặp lại em gái thất lạc nhưng luật không cho phép, chưa kể con trai cảnh sát trưởng năm nào đang tìm cô để trả thù.

Trailer 'The Unforgivable' Trailer "The Unforgivable". Phim khởi chiếu ngày 10/12, hiện nằm trong danh sách 10 tác phẩm được xem nhiều của Netflix Việt Nam. Video: Youtube Netflix

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Sandra Bullock sau ba năm vắng bóng kể từ Bird Box (2018), cũng là lần thứ hai minh tinh hợp tác với Netflix. Ban đầu, nhà sản xuất Graham King muốn Angelina Jolie vào vai Ruth Slater khi công bố dự án từ năm 2010. Thậm chí, ông thuê biên kịch Christopher McQuarrie - từng thắng giải Oscar với The Usual Suspects (1995) viết kịch bản cho vừa vặn với Jolie. Tuy nhiên, kế hoạch bị hủy và chìm vào im lặng mãi đến cuối năm 2019 khi Sandra Bullock gật đầu đồng ý tham gia.

Sandra Bullock chứng minh Graham King không chọn lầm người. Hơn 35 năm trong nghề, minh tinh gắn liền với lối diễn nhẹ nhàng, dễ gây thiện cảm trong các tác phẩm rom-com (hài lãng mạn) hoặc bom tấn, giúp cô có biệt danh "người tình nước Mỹ" (America's Sweetheart). Lần này, Bullock quyết định thay đổi hình tượng bằng vai diễn khó ưa, thậm chí không bao giờ nở nụ cười trên môi. Trên tạp chí People, minh tinh cho biết đóng phim vì đồng cảm với nhân vật và kịch bản khiến cô nhớ đến con gái Laila nhận nuôi từ năm 2015.

Hóa thân Ruth Slater, Sandra Bullock sẵn sàng làm xấu mình ở tuổi 57, thường xuyên để mặt mộc, xuất hiện trước ống kính với tạo hình xuề xòa. Vai diễn có nội tâm phức tạp, đòi hỏi nhiều kỹ năng diễn xuất tâm lý hơn hành động. Nhiều phân đoạn minh tinh phải lột tả cảm xúc thông qua ánh mắt và cơ mặt, không dùng lời thoại. Nhân vật còn gai góc hơn cả Leigh Anne trong The Blind Side (2009) - từng giúp Sandra Bullock thắng giải "Nữ chính xuất sắc" tại Oscar 2010.

Diễn xuất của Sandra Bullock được giới phê bình đánh giá cao. Cây viết Richard Roeper của tờ Chicago Sun Times nhận xét minh tinh thành công khi hóa thân nhân vật lớp lang, phức tạp như Ruth. Trang Screenrant cho rằng cô thổi sức sống vào vai diễn, tỏa sáng khi lột tả cảm xúc của người đàn bà không được xã hội tha thứ. Tờ Polygon nhận xét Sandra Bullock hoàn toàn "lột xác" trong phim, so sánh với màn trình diễn của Nicole Kidman trong Destroyer (2018).

Tạo hình Sandra Bullock trong vai Ruth Slater. Ảnh: Netflix

Kịch bản phim được viết dựa trên mini series Unforgiven (2009) của Anh, từng gây tiếng vang khi công chiếu trên đài BBC năm 2009. Loạt phim đạt thành tích 7 triệu lượt xem trung bình, thắng hạng mục "Series chính kịch hay nhất" tại giải RTS Programme của Hiệp hội Truyền hình Hoàng gia. Êkip thay đổi bối cảnh thành Washington, thêm thắt tình tiết để phù hợp văn hóa Mỹ. Ngồi ghế đạo diễn là Nora Fingscheidt, đội ngũ biên kịch gồm: Hillary Seitz và Courtenay Miles và Peter Craig - từng làm hai phần The Hunger Games: Mockingjay (2014-2015).

Chuyện phim được kể lại qua nhiều góc nhìn khác nhau, từ cuộc sống của Ruth, gia đình Katie đến âm mưu trả thù của con trai cảnh sát trưởng. Kịch bản pha trộn hai yếu tố chính kịch (drama) và tội phạm (crime), cài cắm nhiều tình tiết xuyên suốt thời lượng 114 phút. Các đoạn hồi tưởng (flashback) đan xen khiến cho nội dung nửa đầu hơi rối, nửa sau hấp dẫn hơn khi mọi thứ trở nên rõ ràng. Cuối phim, các biên kịch cũng cố gắng lồng ghép twist (tình tiết bất ngờ) để tạo cảm xúc.

Các nhà làm phim tập trung khai thác tâm lý nhân vật chính Ruth Slater, qua đó giúp khán giả hiểu rõ hơn số phận những phạm nhân giết người. Sau khi ra tù, Ruth chật vật với cuộc sống trong lúc tìm cách hòa nhập cộng đồng, làm đủ nghề để kiếm tiền, từ thợ mộc đến công nhân nhà máy chế biến cá. Song, gần như Ruth không thể kết giao với bất kỳ ai, thậm chí không được ghé thăm em gái ruột. Một số đồng nghiệp khi biết Ruth là kẻ giết người lập tức xa lánh, có người còn đánh đập cô không thương tiếc.

Phim cũng khai thác chủ đề tội lỗi gợi nhớ nhiều tác phẩm kinh điển như The Shawshank Redemption (1994) hay The Green Mile (1999). Dù ra tù, Ruth thường xuyên bị ám ảnh bởi cái chết của cảnh sát trưởng. Tội ác trong quá khứ khiến cô nhiều lần không thể kiểm soát được cảm xúc bản thân. Đó cũng là lý do Katie bị ảnh hưởng về tâm lý, còn hai người con cảnh sát trưởng thì lớn lên trong cảnh không cha, quyết tâm tìm Ruth để trả thù.

Bên cạnh Sandra Bullock, tác phẩm quy tụ dàn sao như Viola Davis, Vincent D’Onofrio hay Rob Morgan. Tuy nhiên, sự góp mặt của các ngôi sao không giúp phim được giới phê bình đón nhận. Tác phẩm thu về chỉ 40% tươi trên Rotten Tomatoes và 41/100 điểm trên Metacritic.

Trái lại, điểm số của khán giả tương đối tốt, với 81% tươi trên Rotten Tomatoes và 7.2/10 trên IMDb. Phần lớn ý kiến khen ngợi diễn xuất của Sandra Bullock, cho rằng đây là một trong những vai diễn xuất sắc trong sự nghiệp minh tinh. Những ý kiến đánh giá thấp cho rằng cách kể chuyện còn đơn giản, kịch bản ít bất ngờ, nhiều tình tiết quen thuộc.

Sơn Phước