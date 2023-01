Thẻ tín dụng VIB Travel Elite nhiều ưu đãi dịp Tết

Thẻ VIB Travel Elite giúp tích lũy dặm thưởng, đặc quyền phòng chờ thương gia với ưu đãi đến 40%, hoàn 999.000 đồng cho giao dịch sớm nhất mỗi ngày.

Chủ thẻ VIB Travel Élite còn có đặc quyền miễn phí sử dụng phòng chờ thương gia. Phòng chờ này thường chỉ dành cho khách mua vé máy bay hạng thương gia hoặc có hạng thẻ cao từ hãng hàng không.

Người dùng còn được miễn phí sử dụng 4 lần trong một năm cho chủ thẻ chính tại hơn 1.000 phòng chờ cao cấp tại sân bay trên toàn thế giới. Việc đăng ký và tra cứu phòng chờ miễn phí thực hiện trên app MasterCard Airport Experiences (MCAE). Ngoài ra, chủ thẻ còn được ưu đãi đến 10% khi mua sắm, ăn uống, spa ở các cửa hàng đối tác tại sân bay.

Phí giao dịch ngoại tệ chỉ 1,75%. Ảnh: VIB

Mọi chi tiêu bằng thẻ VIB Travel Élite đều được tích lũy thành dặm thưởng và không giới hạn ở các giao dịch liên quan đến du lịch như dặm bay, phiếu mua hàng, phí thường niên, tiền mặt, quà tặng qua app MyVIB. Từ mùng 1 đến mùng 6 Tết nguyên đán (tức ngày 22/1 đến 27/1) VIB hoàn 999.000 đồng cho 6 khách hàng đầu tiên chi tiêu thẻ tín dụng sớm nhất mỗi ngày tính từ 9h hoặc hoàn tiền 99.000 đồng cho 99 khách hàng đầu tiên chi tiêu sớm nhất mỗi ngày, tính từ 0h. Ưu đãi sẽ gửi qua SMS và email cho khách hàng như lời chúc đầu năm, tiền hoàn vào tài khoản thẻ tín dụng vào ngày mùng 10 tết (31/1).

Nếu bạn du lịch nước ngoài, VIB Travel Élite sẽ là công cụ quản lý tài chính cực hiệu quả. Ngoài sự tiện lợi không phải mang theo tiền mặt, hạn mức đến hai tỷ đồng, thẻ này còn có phí giao dịch ngoại tệ chỉ 1,75% - trong khi mức phổ biến hiện nay trên thị trường là 3-4% số tiền giao dịch.

VIB còn hợp tác các hãng hàng không ưu đãi đến 15% giá vé máy bay. Cụ thể, người dùng được giảm 10% khi mua vé các chặng bay nội địa trên Vietnam Airlines trong thời gian từ ngày 10/2 đến 10/7, thời gian bay từ 10/2 đến 31/12 (trừ giai đoạn cao điểm). Nhà băng cũng ưu đãi 300.000 đồng cho vé máy bay từ hai triệu đồng khi đặt vé trên app Trip, giảm đến 10% giá vé Qatar Airways đến các điểm đến tại châu Âu và châu Mỹ.

Chủ thẻ VIB được giảm 200.000 đồng cho hóa đơn khách sạn trong nước từ một triệu đồng trên My Tour; giảm đến 20% phòng khách sạn toàn cầu trên Agoda; giảm 8% khi đặt phòng trên Hotels; giảm một triệu đồng cho hóa đơn khách sạn, combo du lịch và tour từ 10 triệu đồng trên iViVu; hoàn tiền đến 10% khi đặt phòng trên Booking. Đưa đón ra sân bay hay di chuyển khách sạn, chủ thẻ đặt xe công nghệ (Grab, Be, Gojek) được giảm giá đến 50.000 đồng.

Chủ thẻ Travel Elite nhận nhiều ưu đãi khi du lịch.

Singapore và Malaysia là hai điểm đến lý tưởng cho 2023 được VIB tối ưu chi phí với nhiều ưu đãi. Ngoài ưu đãi vé máy bay và khách sạn, chủ thẻ được giảm 40% giá vé cho hai người vào vườn thú Farm In The City và nâng cấp hạng phòng miễn phí ở The Ruma Hotel & Residences, Malaysia. Đến Singapore, chủ thẻ được giảm 15% giá vé vào công viên nước Wild Wild Wet và giá khách sạn Goodwood Park hoặc IHG Hotel. Chuỗi IHG có gần 20 khách sạn trên thế giới, đều áp dụng chính sách giảm 15% cho chủ thẻ VIB.

Nếu đặt trực tiếp với các khách sạn và resort, chủ thẻ nhận ưu đãi 15-30% hoặc tặng một đêm miễn phí. Sống tại TP HCM và muốn hít thở chút khí lạnh cao nguyên, người dùng hãy tham khảo Ana Mandara Villas Đà Lạt Resort. Còn ở Hà Nội, Melia Ba Vì Mountain Retreat cách thủ đô không xa đang giảm 15% giá phòng và 10% dịch vụ ăn uống cho chủ thẻ VIB.

Từ nay đến 31/03, khi mở thẻ Travel Élite , nhắn tin đăng ký tham gia chương trình "Miễn phí thường niên trọn đời dành cho chủ thẻ tín dụng mở mới" và thỏa điều kiện chi tiêu, khách sẽ được hoàn phí thường niên năm đầu hoặc miễn phí thường niên trọn đời. Nếu đăng ký mở thẻ vào ngày sinh nhật chủ thẻ hoặc các ngày đôi 2/2, 3/3 và hồ sơ phê duyệt theo thể lệ nhận ưu đãi đặc biệt của chương trình, người dùng sẽ được hoàn phí thường niên năm đầu. Thể lệ là cần có tối thiểu một giao dịch từ một triệu đồng trong 30 ngày từ ngày thẻ được kích hoạt và không vượt quá 45 ngày so với ngày thẻ được phát hành.

Minh Huy