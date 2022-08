Thẻ tín dụng VIB nhiều quyền lợi khi thanh toán online

Khách thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB sẽ được giảm giá trên tổng hóa đơn tại nhà hàng, quán cà phê, đặt phòng qua ứng dụng du lịch.

Chuỗi nhà hàng Kichi Kich, K-Pub, iSushi, Phố Ngon 37, Crystal Jade, Manwah giảm 30% trên tổng hóa đơn, tối đa 300.000 đồng vào thứ 6 và 7 hàng tuần. Mức giảm này cũng áp dụng tại nhà hàng Hoàng Yến (Hoàng Yến Buffet, Hoàng Yến Buffet Premier, Hoàng Yến Cuisine), Chảo Cá, Trống Cơm, King BBQ vào thứ 5, 6, 7. Riêng Dim Tu Tac và Shun Yi ưu đãi vào các ngày trong tuần.

Tại The Coffee Bean, chủ thẻ được giảm 30%, tối đa 100.000 đồng vào tất cả ngày trong tuần và dịp lễ. Còn Saigon Café, Li Bai, Signature, The Lounge... sẽ giảm 10% hóa đơn. Nhà hàng Basilico, Yuchu, buffet Market 39 trong Intercontinental Saigon Hotel cũng có nhiều thức uống ngon, đồ ăn đa dạng và ưu đãi 10%. Riêng New World Saigon Hotel giảm 30% tại các nhà hàng Whisper, Park View và nhà hàng Trung Hoa Black Vinegar, không giới hạn số tiền giảm cho một khách hàng.

Nhiều ứng dụng đặt hàng như GrabFood, BeFood, ShopeeFood giảm đến 50% phí vận chuyển khi thanh toán qua thẻ VIB Online Plus 2in1.

Ngân hàng có nhiều ưu đãi khi mua sắm, ăn uống. Ảnh: VIB

Nếu du lịch mùa hè, khách hàng nên tận dụng thẻ tín dụng VIB thanh toán khi đặt vé máy bay và phòng qua IViVu để được giảm một triệu đồng cho hóa đơn từ 10 triệu đồng. Nếu lưu trú ít hơn, người dùng có thể đặt qua Traveloka, My Tour, Agoda, Booking và nhận mức giảm 20%, không giới hạn số tiền được giảm

Cụ thể, Traveloka đang giảm 200.000 đồng cho giao dịch từ hai triệu đồng khi đặt vé máy bay, khách sạn, tour đến 31/8. My Tour giảm 10% (tối đa 300.000 đồng) cho hóa đơn đặt phòng đến 31/12. Riêng Booking hoàn tiền đến 10% khi đặt phòng đến năm 2024. Agoda giảm 20% vào các ngày đặc biệt 9/9, 10/10, 11/11, 12/12 và giảm 10% tất cả ngày còn lại.

Thẻ tín dụng VIB Premier Boundless hoặc VIB Travel Elite có quyền lợi vào hơn 1.000 phòng chờ hạng thương gia ở các sân bay quốc tế trên toàn thế giới. Ngân hàng cũng liên kết sàn thương mại điện tử và ưu đãi đến một triệu đồng khi mua sắm trên Shopee và Lazada; giảm đến 600.000 đồng trên Tiki.

Thanh toán bằng VIB, khách mua được giảm một triệu đồng cho sản phẩm từ 10 triệu đồng ở Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh; giảm ba triệu đồng cho sản phẩm từ 15 triệu đồng ở Nguyễn Kim và giảm hai triệu đồng cho đơn hàng từ 20 triệu đồng ở CellphoneS.

Du khách cũng có thể tiết kiệm chi phí du lịch với dòng thẻ tín dụng VIB. Ảnh: VIB

Để mở thẻ tín dụng VIB, người dùng truy cập website, chọn thẻ tín dụng và bấm "Đăng ký ngay", nhập thông tin theo mẫu trong 3-5 phút, nhận kết quả phê duyệt hạn mức tín dụng sau 30 phút. Thông tin thẻ gửi qua MyVIB và bắt đầu chi tiêu ngay. Khách hàng nên mở thẻ tín dụng VIB từ nay đến 30/9 để được miễn phí thường niên trọn đời khi thỏa điều kiện chi tiêu. VIB cũng đang có chương trình tặng đến 100 triệu đồng. Khi giới thiệu bạn bè hoặc người thân mở thẻ VIB, khách hàng nhận thưởng đến 7 triệu đồng và máy massage KLC.

Minh Huy