Thẻ thông tin trên PC-Covid đã đổi màu theo địa phương

Phiên bản mới của ứng dụng PC-Covid đã áp dụng mã màu xanh - vàng - đỏ cho Thẻ thông tin Covid theo quy định từng địa phương.

Chiều 7/10, bản cập nhật PC-Covid 4.0.4 đã được đưa lên kho ứng dụng Google Play cho người dùng smartphone Android, chậm hơn bản cho iOS một ngày.

Thay đổi đáng chú ý là Thẻ thông tin Covid được cải tiến và thay đổi mã màu tùy theo quy định của từng khu vực. Người dùng có thể chọn tỉnh thành, hoặc ứng dụng sẽ tự động hỏi theo khu vực mà họ quét QR, sau đó ứng dụng sẽ hiển thị màu thẻ theo quy định của tỉnh đó.

Thẻ thông tin Covid đổi màu xanh, vàng, đỏ khi người dùng chọn địa điểm áp dụng ở Khánh Hoà. Ảnh: Khương Nha

Khánh Hoà là địa phương đầu tiên áp dụng quy định màu sắc mã QR trên PC-Covid. Người đã tiêm hai mũi vaccine hay một mũi với loại vaccine một mũi được 14 ngày, hoặc là F0 khỏi bệnh có chứng nhận trong thời hạn 180 ngày, sẽ có Thẻ thông tin Covid nền xanh cùng mã QR cũng màu xanh. Thẻ màu vàng hiển thị trên ứng dụng của người đã tiêm mũi đầu được hai tuần hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ. Những trường hợp còn lại sẽ nhận thẻ màu đỏ.

Ngoài Khánh Hòa, những địa phương khác vẫn chưa có quy định về mã màu, nên tất cả các thẻ thông tin đều mặc định có màu xanh mờ nhằm phân biệt với màu của "Thẻ xanh Covid-19".

Trong bản cập nhật mới, PC-Covid cũng bổ sung tính năng ẩn thông tin QR, giúp người dùng bảo vệ thông tin tốt hơn. Ứng dụng cũng sửa một số lỗi về giao diện và tối ưu hóa hiệu năng.

Đại diện Trung tâm công nghệ phòng chống dịch Covid-19 cho biết do đang trong quá trình cập nhật, thông tin về mũi tiêm và một số dịch vụ có thể bị gián đoạn và sẽ sớm được tự động khôi phục trở lại.

PC-Covid được đưa lên hai kho ứng dụng App Store và Play Store từ ngày 30/9 dưới dạng bản cập nhật của Bluezone. Ứng dụng được thiết kế để liên thông, đối soát, xác thực với bốn nguồn dữ liệu đã có gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý), Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quản lý); Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng, phòng ngừa Covid-19 (do Bộ Y tế quản lý) và Cơ sở dữ liệu về xét nghiệm Covid-19.

Tính đến ngày 6/10, PC-Covid có gần 50,4 triệu lượt tải và hơn 25,4 triệu người dùng thường xuyên.

Khương Nha