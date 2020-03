Xavi từng bị đồng đội ở Barca làm trật khớp vai

Là con nhà nòi và tập judo từ nhỏ, nhưng Boudewijn Zenden đã gây ra đại hoạ khi thử quật Xavi trong lúc đàn em dựa tay trên giường.

"Một lần tôi đã gây ra sự cố ở Barca", Boudewijn Zenden kể. "Tôi có một thử thách nhỏ với Xavi, lúc ấy đang dựa một tay trên giường. Tuy nhiên, chiếc giường có bánh xe khiến cậu ấy trượt chân và bị trật khớp vai. Vì va chạm này, Xavi phải ngồi ngoài vài tuần".

Zenden (phải) có ba năm chơi bóng cùng Xavi, khi ấy là cầu thủ trẻ được đôn lên từ lò La Masia. Ảnh: MD.

Boudewijn là con trai thứ của võ sư judo Pierre Zenden. Anh được cha cho luyện tập môn võ này từ nhỏ và lấy được đai đen (đai cao nhất của judo) khi mới 14 tuổi. Vừa tập đá bóng, Zenden còn thi đấu judo và ba lần vô địch tại các giải trẻ ở quê nhà - tỉnh Limburg, một tỉnh ở đông nam Hà Lan, giáp Đức và Bỉ.

"Cha tôi là một chuyên gia judo. Ông không may gặp chấn thương đầu gối và phải giã từ sớm sự nghiệp. Dù vậy, ông vẫn theo đuổi judo và hợp tác với nhà vô địch thế giới Anton Geesink để quảng bá một chương trình judo trên toàn thế giới", Zenden nói tiếp. "Ông cũng là một bình luận viên trên truyền hình Hà Lan và mở một lò võ tại quê nhà".

Chỉ cao 1m73, khá thấp bé so với giới cầu thủ, nhưng Zenden nổi tiếng là cầu thủ bền bỉ, dẻo dai. Theo cựu danh thủ sinh năm 1976, nguyên nhân một phần nhờ judo. "Thuở nhỏ, tôi chỉ việc nhảy từ trên giường xuống đất là vào lò võ của cha. Tôi tự động tham gia các hoạt động của lớp. Nó như một công ty gia đình và vẫn tồn tại đến giờ, dù năm nay cha tôi đã 80", anh chia sẻ.

Boudewijn Zenden, 43 tuổi, từng chơi cho Barca ba năm từ 1998 đến 2001 và cùng đội bóng xứ Catalonia vô địch La Liga ngay mùa đầu tiên. Sau đó, cựu cầu thủ người Hà Lan sang Anh chơi bóng và giúp Middlesbrough đoạt Cup Liên Đoàn mùa 2003-2004. Anh cũng là thành viên của Liverpool đoạt Siêu Cup châu Âu năm 2005 và vào chung kết Champions League mùa 2006-2007.

Thắng Nguyễn (theo Four Four Two)