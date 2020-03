Wimbledon 2020 có thể bị hủy

AnhDo ảnh hưởng của Covid-19, ban tổ chức Wimbledon sẽ họp vào tuần tới để quyết định có tổ chức giải năm 2020 hay không.

"All England Club đang đánh giá chi tiết các kịch bản cho Wimbledon 2020, bao gồm hoãn và hủy, do sự bùng phát của Covid-19", thông báo của All England Club - đơn vị tổ chức Wimbledon có đoạn.

Wimbledon có thể trở thành Grand Slam đầu tiên bị hủy trong 75 năm qua. Ảnh: AFP.

"Sức khỏe cộng đồng là quan trọng nhất", Giám đốc điều hành Richard Lewis chia sẻ. "Chúng tôi sẽ hành động có trách nhiệm. Quyết định sẽ được đưa ra trong cuộc họp khẩn vào đầu tuần tới".

Ban tổ chức Wimbledon loại bỏ phương án tổ chức giải trên các sân đấu không khán giả. Nếu giải đấu không thể khởi tranh vào 29/6 như dự kiến, khả năng Wimbledon 2020 bị hủy sẽ cao hơn bị hoãn, khi All England Club nhấn mạnh việc hoãn giải gây ra những khó khăn và rủi ro nhất định do đặc thù của mặt sân cỏ.

Hàng năm, công tác chuẩn bị cho Wimbledon được tiến hành từ tháng Tư - hai tháng trước khi giải khởi tranh. Năm nay, do ảnh hưởng của Covid-19, tổ hợp thể thao sân cỏ All England Club đang đóng cửa theo khuyến cáo của chính phủ Anh.

Chưa có Grand Slam nào bị hủy kể từ năm 1945 đến nay. Cách đây ít ngày, giải Grand Slam đất nện Roland Garros gây tranh cãi khi dời lịch xuống cuối tháng Chín, chỉ một tuần sau khi Grand Slam sân cứng Mỹ Mở rộng kết thúc.

ATP và WTA ban đầu hủy toàn bộ giải đấu diễn ra trong giai đoạn từ giữa tháng Ba đến hết tháng Tư. Nhưng trước diễn biến phức tạp của Covid-19, mọi hoạt động quần vợt chuyên nghiệp bị hoãn lại đến 7/6.

Nhân Đạt (theo AELTC)