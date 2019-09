Van Dijk: 'Đừng so sánh tôi với Messi'

Trung vệ Hà Lan Virgil van Dijk không thất vọng khi trượt giải FIFA The Best.

"Những người bỏ phiếu đã đưa ra quyết định, và bạn phải chấp nhận điều đó. Còn trên phương diện cầu thủ, các bạn không thể so sánh tôi với Messi, vì vai trò của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi tự hào khi được ở đây", Van Dijk chia sẻ.

Van Dijk tự hào vì có tên ở vị trí thứ nhì cuộc bình chọn The Best. Ảnh: AP.

Trong lễ trao giải FIFA The Best hôm qua, Van Dijk về nhì ở hạng mục Cầu thủ hay nhất năm, sau người chiến thắng Messi. Van Dijk cùng Liverpool hai năm liền vào chung kết Champions League, và đăng quang mùa trước. Tại Ngoại hạng Anh, trung vệ người Hà Lan cũng gây ấn tượng khi cùng Liverpool về nhì với 97 điểm, kém nhà vô địch Man City một điểm. Đó cũng là lý do Van Dijk có mặt trong danh sách đề cử.

Van Dijk được chờ đợi sẽ trở thành cầu thủ Ngoại hạng Anh đầu tiên được FIFA tôn vinh, kể từ sau Ronaldo năm 2009 khi siêu sao người Bồ Đào Nha còn ở Man Utd. Dù không nhận được giải thưởng cao quý, Van Dijk vẫn khẳng định anh không hề thất vọng trước chiến thắng của Messi.

"Thất vọng ư? Bạn không thể thất vọng. Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây, được ở trong đội hình tiêu biểu của năm sau những nỗ lực suốt năm qua. Hôm nay, tôi không giành được giải thưởng nào nhưng tôi không thất vọng", Van Dijk nhấn mạnh.

Trước đó, HLV của Van Dijk ở Liverpool, Jurgen Klopp cũng cho rằng học trò không cần thất vọng vì trượt giải tại đêm Gala hôm qua. Ông nói: "Sẽ rất tuyệt nếu một hậu vệ được vinh danh hôm nay, nhưng điều đó không xảy ra. Dù vậy, Van Dijk không nhất thiết phải có giải The Best. Chỉ cần đứng cạnh Messi, Ronaldo ở vòng bình chọn cuối cùng đã là một vinh dự rồi".

Thảo Nguyên (theo Goal)