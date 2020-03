US Open - 'Gà đẻ trứng vàng' của Hiệp hội golf Mỹ

Sự kiện major thứ ba US Open hàng năm mang lại 165 triệu USD cho đơn vị tổ chức - Hiệp hội golf Mỹ (USGA).

Gary Woodland gạt bóng ở hố 3, vòng ba US Open 2019 trên sân Pebble Beach, California ngày 25/6/2019. Ảnh: AP.

Trong cuộc gặp mặt giới truyền thông tại Pinehurst, bang North Carolina mới đây, Giám đốc Phụ trách các giải đấu của USGA John Bodenhamer công bố thông tin về hoạt động của dòng tiền từ US Open. Theo đó, giải thu được 165 triệu USD, nhưng chi phí tổ chức ở mức 80 triệu USD. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn chi 15 triệu USD để lo nơi ăn chốn ở cho các golfer, đài thọ chi phí di chuyển cho các tài năng nghiệp dư, và tốn 12,5 triệu USD tổng quỹ thưởng.

Trong gần 60 triệu USD còn lại, USGA tái đầu tư để phát triển golf, với 10 triệu USD cho major US Women’s Open, khoảng 25 triệu USD cho 13 sự kiện mở rộng và nghiệp dư quốc gia. Bên cạnh đó, cơ quan này chi 10 triệu USD cho hoạt động phát triển sân golf bền vững và 25 triệu USD cho các chương trình phát triển phong trào golf như LPGA-USGA Girls Golf và The First Tee.

"Rõ ràng là mọi thứ chúng tôi làm đều tốn tiền, đầu vào hòa đầu ra. Nếu thực sự biết rõ US Open mang lại nguồn tài chính cho tất cả hoạt động của hội nhằm phát triển golf, hẳn mọi người sẽ hậu thuẫn hết mình để giải đi lên về mặt tài chính", CEO Mike Davis nói.

US Open là sự kiện thứ ba trong bộ tứ major hàng năm với giải đầu là The Masters, liền kề là PGA Championship và cuối cùng là The Open Championship. Nguồn thu từ giải đấu này, ra đời năm 1895, chiếm 75% tổng doanh thu thường niên của USGA.

Tổng doanh thu 2019 của USGA đạt 211 triệu USD. Bên cạnh US Open, dòng tiền còn đến từ các hợp đồng bản quyền truyền thông, nổi bật trong đó là hợp đồng 12 năm với nhà đài FOX có hiệu lực từ cách đây năm năm.

Trước câu hỏi về việc tăng mạnh quỹ thưởng để US Open hấp dẫn hơn, lãnh đạo điều hành của USGA tỏ ra dè dặt. Davis nói: "Dù đó là lợi thế cạnh tranh với các sự kiện lớn khác, cứ mỗi triệu USD thêm vào quỹ thưởng đồng nghĩa với việc Hội phải cắt giảm ngân sách ở các mảng khác, như golf nữ hoặc giải đấu cho golfer khuyết tật sắp ra mắt".

US Open 2020 được tổ chức trên sân Winged Foot, par70 ở New York với Gary Woodland là đương kim vô địch. Dự kiến có gần 10.000 người tham gia các giải vòng loại ở Mỹ cũng như trên thế giới để có mặt trong danh sách 156 người thi đấu vòng chính từ ngày 18/6 đến 21/6.

Cũng trong cuộc họp thường niên ở Pinehurst, USGA công bố quyết định bổ nhiệm Stu Francis vào vị trí Chủ tịch, theo nhiệm kì ba năm. Francis đã ở trong Ban điều hành sáu năm và mang chức danh Chủ tịch Hội đồng giải đấu trong bốn năm gần đây.

USGA và Royal & Ancient – R&A là hai cơ quan quản lý và phát triển cấp cao nhất của golf thế giới. R&A đăng cai The Open Championship, còn Hiệp hội golf chuyên nghiệp Mỹ (PGA) tổ chức PGA Championship trong khi Augusta National sở hữu The Masters.

Quốc Huy tổng hợp