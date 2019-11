Tsitsipas và đà thăng tiến vũ bão trong năm 2019

Tới London dự ATP Finals 2019 giữa tháng này là một mốc son chói lọi nữa trong hành trình đi lên ngoạn mục của tay vợt Hy Lạp Stefanos Tsitsipas.

Đứng trước ống kính máy quay ngay sau trận thắng Novak Djokovic ở tứ kết Thượng Hải Masters hồi tháng 10, tay vợt 21 tuổi cười toe toét và nói: "Thật tuyệt vời và ngọt ngào. Đó chính là điều tôi đã đặt mục tiêu từ đầu mùa giải phải làm cho được".

Chỉ 12 tháng sau chức vô địch Next Gen ATP Finals 2018 - giải đấu dành cho tám vợt tuổi dưới 21 hay nhất năm ở Milan, Tsitsipas đã có mặt trong nhóm đại diện đến London tham dự ATP Finals 2019. Anh cũng chính là tay vợt Hy Lạp đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở giải đấu cuối năm này.

Chiến thắng trước Djokovic ở Thượng Hải là một trong những mốc son chói lọi của Tsitsipas năm nay. Ảnh: Eurosports.

Trước khi bắt đầu mùa giải 2019, Tsitsipas tự đặt ra một số mục tiêu tham vọng để theo đuổi. Anh không ngại công khai chúng và không hề sợ sẽ phải đối mặt với những áp lực.

Mùa giải khởi tranh được gần bốn tuần, Tsitsipas đạt mục tiêu đầu tiên. Anh vào bán kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, tại Australia Mở rộng 2019. Trên con đường đó, tay vợt quê ở Athens đã đánh bại Federer tại vòng bốn.

Một tháng sau đó, Tsitsipas lần đầu có tên trong top 10 thế giới và trở thành người Hy Lạp đầu tiên làm được điều đó. Sang tháng Tư, anh giành danh hiệu ATP thứ hai trong năm ở Estoril, sau chức vô địch tại Marseille hồi tháng Hai. Danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp của Tsitsipas là ở Stockholm năm ngoái.

Tsitsipas cũng nằm trong số những "hiện tượng" đáng chú ý nhất ở mùa giải 2019. Chiến thắng vang dội trước Nadal trên sân đất nện ở Madrid Masters hồi tháng Năm là một ví dụ.

Stefanos Tsitsipas 2-1 Rafael Nadal Tsitsipas đánh bại Nadal tại Madrid Masters hồi tháng Năm.

Đến tháng Sáu, Tsitsipas cùng với Wawrinka tạo nên một trận đấu hay nhất năm ở vòng bốn Roland Garros. Và tới tháng 10, anh đã hạ gục tay vợt số một thế giới Djokovic tại Thượng Hải.

"Tôi luôn mơ ước tới một ngày mình sẽ đánh bại những tay vợt vĩ đại đó. Mỗi khi được bước ra sân, đó là cơ hội tốt đến với tôi. Một động lực rất lớn thúc đẩy tôi. Thực lòng mà nói, tôi cảm thấy họ chịu sức ép lớn hơn mình nhiều. Điều đó đã mang lại tâm lý thoải mái cho tôi trên sân", Tsitsipas chia sẻ.

Dù không phải là gương mặt trẻ đầy triển vọng duy nhất ở ATP Tour hiện thời, Tsitsipas vẫn thuộc tuýp người dị biệt. "Tôi không hoàn hảo. Tôi sống đúng bản chất", anh viết trong phần tự giới thiệu trên trang mạng xã hội cá nhân.

Trong khi những người cùng lứa tuổi thường dành phần lớn thời gian vào các trò chơi điện tử hay show truyền hình, Tsitsipas lại rất khác. Tay vợt 21 tuổi đam mê nhiếp ảnh nghiệp dư, dựng video và làm hậu kỳ cho kênh Youtube cá nhân đang có hơn 160.000 người theo dõi.

"Nhiếp ảnh đối với tôi là một cách để định hình nhận thức con người. Một lối thoát sáng tạo khỏi cuộc sống hiện tại và thúc đẩy khám phá chính bản thân mình", chủ nhân của tài khoản Instagram @stevethehawk nói. Theo Tsitsipas, vlog đã giúp anh giữ được tâm trạng cởi mở, sự trẻ trung, lạc quan yêu đời và có thể chia sẻ những khoảnh khắc ấn tượng đó với mọi người.

Trang youtube mà Tsitsipas dành rất nhiều thời gian để chăm chút.

Các trang mạng xã hội cá nhân của tay vợt Hy Lạp là một sự pha trộn của những trích dẫn triết học và những dòng mật mã mà chỉ có chủ nhân mới giải được. Đôi khi, Tsitsipas cũng tự cảm thấy như đã bị "nghiện" mạng xã hội, và đã vài lần phải đi "cai nghiện". Điều đó giúp ích cho anh cả trong và ngoài sân đấu.

"So với trước, tôi cảm thấy gắn kết nhiều hơn với những người tôi quan tâm. Tôi có quỹ thời gian chất lượng hơn. Thấy rõ bản thân mình hơn và tôi có thể tập trung tốt hơn vào môn thể thao đang chơi", Tsitsipas thừa nhận.

Diện mạo hơi dị với chiều cao và mái tóc giống như Björn Borg - huyền thoại số một thế giới người Thụy Điển, Tsitsipas mang đến ATP Tour một phong cách chơi thú vị, tạo cho người ta có cảm giác trở lại một thời đã qua. Anh mạo hiểm lên lưới trong bất cứ cơ hội nào có được, tung ra những cú vung vợt mềm mại hay pha vô-lê táo bạo gợi nhớ về huyền thoại Boris Becker hồi trẻ.

Lợi thế chiều cao 1m93 giúp Tsitsipas thắng đến 85% các game giao bóng ở mùa này. Chịu được áp lực lớn trong những trận đấu kịch tính cũng là một trong những khả năng của Tsitsipas. Niềm tự hào đưa Hy Lạp xuất hiện trên bản đồ thế giới quần vợt đã thúc đẩy anh.

Trước khi được Patrick Mouratoglou dẫn dắt từ mùa giải 2018, Tsitsipas làm việc với HLV cây nhà lá vườn, chính là cha anh. Ông Apostolos là người đã cứu con trai khỏi tai nạn đuối nước hồi tháng 10/2016. Kể lại sự việc đó, Tsitsipas vẫn thấy nghẹn ngào nước mắt.

"Hôm đó là một ngày giông bão. Tôi nhảy xuống biển bơi và không may va chân vào một tảng đá. Quay lại nhìn bờ thì đã cách khoảng 30-40m. Sóng rất to và không có bất cứ nhân viên cứu hộ nào. Mọi nỗ lực cố bơi vào bờ đều thất bại. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác hoảng loạn đó. Bất lực và cô đơn giữa biển. Đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi", nhớ lại.

Và rồi ông Apostolos đã xuất hiện. Tsitsipas kể thêm: "Ông ấy bơi về phía tôi. Tôi có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt của ông ấy, cũng như ông thấy nó trong mắt tôi. Ông ấy là một anh hùng. Không quản thân mình lao đến cứu tôi".

Tsitsipas đươc chính bố Apostolos dìu dắt trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Cuối cùng hai người đã bơi đến được một rạn san hô, và có thể trở lại bờ biền. "Đó là một ngày mà tôi cảm nhận được cuộc sống từ một góc nhìn khác", tay vợt 21 tuổi đúc kết lại.

Khi Hy Lạp bị tàn phá bởi những trận cháy rừng năm 2018, Tsitsipas đã rất tích cực vận động quyên góp tiền gửi về giúp đồng bào, ngay cả khi chỉ còn vài phút nữa anh sẽ ra sân chơi trận bán kết.

Tsitsipas thu hút người hâm mộ bằng cách thể hiện bản chất chân thực và bản lĩnh tự tin qua các trận đấu bùng nổ khó dự đoán. Đánh bại năm tay vợt top 10 thế giới ở mùa giải 2019, trong đó có bộ ba quyền lực Big Three gồm Federer, Nadal và Djokovic, Tsitsipas đã khiến nhiều người tin anh đủ thực lực để kế thừa.

"Chúng ta sẽ thấy sự thay đổi ở một vài khía cạnh. Ý tôi là, Rafa, Roger và Novak không thể chiến thắng tất cả. Tôi thấy tên mình trong số những danh hiệu đó. Tôi sẽ phải trải qua rất nhiều chông gai trước mắt và có cả sự đau đớn nữa. Nhưng tôi thực sự thấy phấn khích khi theo đuổi để đạt những mục đích đó", Tsitsipas kết luận.

Ở ATP Finals 2019 diễn ra trong tuần sau, Stefanos Tsitsipas nằm cùng bảng với Rafael Nadal, Daniil Medvedev và Alexander Zverev. Bảng còn lại gồm Novak Djokovic, Roger Federer, Matteo Berrettini và Dominic Thiem.

Tay vợt Hy Lạp sẽ đánh trận ra quân gặp Medvedev vào lúc 21h ngày 11/11.

Bình An (theo ATP)