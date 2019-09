Trường Sơn dừng bước ở vòng một Cup Thế giới

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn mất tốt ở khai cuộc và thua Kirill Alekseenko với tỷ số 0,5 - 1,5, ở Khanty Mansi, Nga, hôm 11/9.

Alekseenko (Elo 2.671) cầm quân trắng và chọn khai cuộc Italy, còn Trường Sơn (2.638) đáp lại với phương án Giuoco Piano (3...Bc5). Cờ cân bằng cho đến nước 12, khi Trường Sơn đẩy tốt d6-d5. Sau hơn 10 phút, Alekseenko đi tượng c1-g5 để ghim Hậu đen.

Thế cờ sau 13.Bg5. Hậu d8 bị ghim với mã f6, trong khi tốt d5 và e5 đang không có đủ quân bảo vệ. Trắng nhỉnh hơn.

Thế cờ sau 19.Bxd5. Sau khi hai bên đổi quân hàng loạt, Trắng ưu rõ ràng. Trắng hơn một tốt và có tượng ở vị trí mạnh. Còn đen có tốt chồng cột f, tốt cô lập cột h và nghiêm trọng hơn là thành bị hở.

Với ưu thế sau khai cuộc, kỳ thủ Nga 22 tuổi đánh vào những điểm yếu của đen. Anh đưa xe ra cột h, còn mã trắng sẵn sàng nhảy lên f5 (hoặc h5) để tấn công tốt h6 (hoặc f6). Không có đủ quân phòng ngự cánh vua, Trường Sơn, 29 tuổi, dần mất ưu thế và đầu hàng sau 49 nước cờ.

Thất bại khiến Trường Sơn thua chung cuộc 0,5-1,5, khi anh cầm quân trắng và chỉ hòa ở ván đầu tiên hôm 10/9. Đây là lần thứ ba kỳ thủ Kiên Giang thua ở vòng một Cup Thế giới, sau năm 2007 và 2017. Anh vẫn ra về với phần thưởng 6.000 USD.

Trước khi dự giải, Trường Sơn cho rằng vào vòng hai là thành công. Việc anh dừng bước ở vòng một không phải bất ngờ lớn. Ảnh: FWC.

"Thể thức knock-out có nhiều yếu tố may rủi. Nếu sai lầm trong một ván, kỳ thủ gần như sẽ bị loại. Nó có cái hay riêng khi thử thách kỳ thủ về tâm lý, cũng như khả năng chơi ba loại cờ (tiêu chuẩn, nhanh, chớp). Nhưng thể loại hệ Thụy Sĩ đấu chín hoặc 11 ván phù hợp với tôi hơn do yếu tố may rủi được giảm bớt", Trường Sơn chia sẻ. Anh sẽ tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho Grand Swiss - hệ Thụy Sĩ - từ 9/10 đến 21/10.

Cũng ở vòng một Cup Thế giới, kỳ thủ số một Việt Nam Lê Quang Liêm (2.708) hòa cả hai ván trước Aleksej Aleksandrov (2.577). Hai kỳ thủ này sẽ tranh suất đi tiếp bằng loạt tie-break cờ nhanh chớp hôm nay 12/9. Đầu tiên là hai ván cờ nhanh đổi màu quân 25+10 (25 phút mỗi bên, cộng thêm 10 giây sau mỗi nước đi). Nếu không phân thắng thua, họ sẽ đấu hai ván cờ nhanh 10+10 và cờ chớp 5+3. Tie-break cuối là ván cờ Armageddon (Trắng có năm phút, Đen có bốn phút. Trắng đi tiếp nếu thắng, bị loại khi hòa và thua).

Cup Cờ vua Thế giới (Chess World Cup) do FIDE tổ chức hai năm một lần, quy tụ 128 kỳ thủ hàng đầu thế giới. Giải diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, với bảy vòng đấu. Ở mỗi vòng, các kỳ thủ đánh hai ván cờ tiêu chuẩn đổi màu quân trong hai ngày. Nếu hòa nhau, họ sẽ phân thắng thua bằng những ván cờ nhanh chớp ở ngày kế tiếp. Giải năm 2019 diễn ra từ 10/9 đến 4/10. Các ván đấu tiêu chuẩn đều bắt đầu lúc 17h, theo giờ Hà Nội.

Xuân Bình