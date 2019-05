Tiger Woods - người tạo ra tương lai và quá khứ cho làng golf

Danh hiệu Masters đầu tiên của Woods năm 1997 tác động lớn đến chặng đường tiếp theo của môn golf, còn chiếc Áo Xanh thứ năm mà anh vừa mặc tuần qua gợi lại những ký ức đẹp.

Không sự kiện golf nào trong thập kỷ này truyền cảm hứng lớn hơn việc Woods lên ngôi tại Masters tuần qua. Cách đây 22 năm, không chức vô địch nào tạo ra cơn sốt lớn bằng danh hiệu đầu tiên của "Siêu Hổ" tại Augusta. Khi đó, chàng trai mới 21 tuổi vừa lên chuyên nghiệp được nửa năm gây sốc bằng việc giành Áo Xanh với điểm số kỷ lục (-20) và cách biệt kỷ lục với phần còn lại (12 gậy).

Woods gây sốt toàn cầu năm 1997 với chiếc Áo Xanh Masters. Ảnh: AP.

Năm 1997, Tim Finchem mới làm ủy viên PGA Tour được ba năm, chứng kiến tân binh trẻ vô địch ba lần chỉ sau 15 giải góp mặt tại hệ thống. Finchem giờ đã nghỉ hưu được ba năm, có chiếc Áo Xanh của riêng ông - một thành viên của Augusta National. Ông có mặt tại Masters cả tuần, trước khi theo dõi vòng cuối ngày Chủ nhật với hàng triệu người, ở góc nhìn rất khác.

"Nói không phải mê tín chứ hôm Chủ nhật, tôi đã nghĩ đến một sự lặp lại của năm 1997", cựu Giám đốc điều hành PGA Tour chia sẻ. "Thật khó tin. Nhưng khi tôi bắt đầu nghĩ về nó, mọi chuyện không đơn thuần là sự lặp lại. Có những sự khác biệt lớn ở đây".

Năm 1997, tất cả háo hức xem Woods sẽ thể hiện như thế nào khi lên chuyên. Chàng trai 21 tuổi trước đó thống trị các giải junior và nghiệp dư, ba lần liền vô địch US Junior Amateurs và US Amateurs. Chỉ mất hai tháng, Woods giành vé dự Tour Championship sau khi vô địch hai lần trong bảy giải PGA Tour đầu tiên. Đầu năm kế tiếp, Woods tiếp tục thắng Tournament of Champions. Để rồi đến tháng Tư, anh có màn trình diễn ấn tượng chưa từng thấy tại Masters.

Những cú đánh xuất thần của Tiger Woods khi vô địch Masters 1997 Những cú đánh xuất thần của Tiger Woods khi vô địch The Masters 1997.

Đến giờ, đó vẫn là chiến thắng quan trọng bậc nhất của Woods bởi nó đã làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh của làng golf. Môn thể thao này bỗng trở nên nhiều màu sắc hơn hẳn nhờ golfer Mỹ gốc Thái Lan. "Người hâm mộ thần tượng Woods và dành sự quan tâm đến cậu ấy", Finchem nhớ lại. "Nhưng họ không được biết nhiều về Woods, trừ việc cậu ấy vô địch rất nhiều giải".

Giờ thì họ biết quá nhiều. 22 năm là khoảng cách thời gian giữa chức vô địch major đầu tiên và gần nhất của Woods. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nó khiến danh hiệu major thứ 15 tại Augusta tuần qua có ý nghĩa không kém chiếc Áo Xanh đầu tiên.

Woods là thần tượng của hầu hết người hâm mộ golf thế giới. Ảnh: AP.

"Từ đó đến nay, các CĐV đã chứng kiến từng bước đi của Woods", Finchem kể tiếp. "Có những bước tiến, bước lùi, những thử thách khó khăn, những thất bại, những vấn đề cá nhân và cả sự trở lại mạnh mẽ. Giờ người hâm mộ biết đến Woods nhiều hơn với tư cách một con người, chứ không chỉ là một golfer. Mọi người hạnh phúc với điều đó. Cậu ấy đã kiểm soát bản thân trong những năm gần đây. Woods trở lại với một hình ảnh tích cực trong mắt hàng triệu người hâm mộ. Họ vẫn luôn yêu thích việc được xem cậu ấy thi đấu".

Cũng có những sự thay đổi quan trọng khác trong 22 năm qua. Lượt theo dõi golf qua truyền hình tăng mạnh sau chức vô địch năm 1997 của Woods, và nó kéo theo nhiều chuyển biến khác. Năm 1997, tổng tiền thưởng các giải trên PGA Tour là 70,7 triệu đôla. Con số này tăng lên 135,8 triệu đôla chỉ sau hai năm, do hệ thống ký được hợp đồng truyền hình béo bở. Năm nay, tổng tiền thưởng trên Tour đã lên tới 340 triệu đôla, chưa kể khoản thưởng thêm tại FedEx Cup.

Woods làm tất cả cùng giàu lên. Các hãng mà anh ký hợp đồng tài trợ đều thu được lợi nhuận khổng lồ. Lượng người xem truyền hình tăng đột biến khi anh thi đấu. Đám đông xem trực tiếp cũng lớn hơn và ồn ào hơn.

Woods đã 81 lần vô địch PGA Tour, chỉ kém Sam Snead (82 lần). Ảnh: AP.

Sau đó, rất nhiều biến cố đã đến với Woods. Từ việc hình ảnh bị vấy bẩn bởi những bê bối tình dục, hôn nhân đổ vỡ đến việc cơ thể xuống cấp sau hàng loạt ca mổ, nhưng các CĐV chưa một lần quay lưng với anh như những gì các nhà tài trợ từng làm.

Khi Woods ngồi ngoài trong hai năm, sự vĩ đại của "Siêu Hổ" càng lớn, bởi tất cả những gì mọi người có là những ký ức, những hình ảnh mà không ai từng làm được trên sân đấu. Với nhiều người, nhớ về golf là nhớ đến Tiger Woods.

Khi Woods thi đấu trở lại với hành trang là năm năm không danh hiệu, mọi người vẫn dõi theo, dù anh không thể thống trị như xưa.

Đó là lý do vì sao người hâm mộ phát cuồng với chiến thắng tại Masters 2019. Những ký ức giờ đã trở thành hiện thực một lần nữa. Chiếc áo polo đỏ ngày Chủ nhật lấp lánh chưa từng thấy. Những sự phấn khích đã đến, từ những người trẻ chưa từng một lần thấy Woods giành major, đến thế hệ già vốn luôn nghĩ rằng golfer người Mỹ sẽ không thể vô địch một lần nữa.

Khoảnh khắc ngôi sao 43 tuổi đăng quang tại Masters là lúc mọi thứ tưởng như xưa cũ, dù thực tế là 22 năm đủ khiến golf thay đổi quá nhiều.

Woods 15 lần vô địch major, chỉ kém ba danh hiệu so với kỷ lục của Jack Nicklaus. Ảnh: AP.

Woods đã không còn bất khả chiến bại. Masters 2019 là major khó nhất trong tất cả những lần anh vô địch, không chỉ bởi anh đã trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống và gặp những vấn đề sức khỏe. Woods chưa từng vô địch giải major nào khi phải cạnh tranh cùng lúc với nhiều ứng viên đến thế ở chín hố cuối.

Woods thắng vì anh đánh tốt hơn và thông minh hơn các đối thủ. "Siêu Hổ" đã vô địch bằng năng lực chứ không phải nhờ yếu tố thần bí nào, như các CĐV của anh từng hy vọng.

Woods đã chuộc lỗi với những người từng yêu mến anh, những người tha thứ cho sai lầm trong quá khứ của anh. Người hâm mộ có lẽ không thể quên được Woods từng nghiện tình dục và lừa dối vợ, từng nghiện rượu và nghiện chất kích thích dẫn đến tai nạn và xộ khám. Cũng không ai quên rằng Woods từng chán nản đến thế nào sau những vòng đấu trên 80 gậy năm 2015 và muốn buông xuôi tất cả. Nhưng sau cùng, họ vẫn muốn Tiger Woods là golfer vĩ đại nhất lịch sử, chứ không phải Jack Nicklaus hay Sam Snead.

Nói như Finchem, mọi người muốn xem Woods thi đấu, nhưng họ còn muốn yêu anh cả với tư cách con người - người mang đến tương lai, và cả quá khứ, cho thế giới golf.

Nhân Đạt