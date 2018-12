'Tiểu Ánh Viên' liên tiếp giành huy chương trên đất Mỹ

Kình ngư Phương Trâm sẽ sang Mỹ tu nghiệp cùng Ánh Viên / Kình ngư Phương Trâm vừa vui vừa buồn khi đi Mỹ tập huấn

Nguyễn Diệp Phương Trâm giành hai HC đồng 4x200m tự do, và 4x100m hỗn hợp khi thi đấu với các đồng đội tại CLB Pleasanton Seahawks ở giải Vô địch quốc gia lứa tuổi thiếu niên của Mỹ diễn ra tại tiểu bang Minnesota.

Theo HLV Võ Thị Mỹ Trang, người theo sát Phương Trâm tại Mỹ, kình ngư Việt Nam không có HC cá nhân vì đây là giải vô địch trẻ, chứ không phải vô địch nhóm tuổi, nên VĐV từ 18 tuổi trở xuống đều tham dự ở cự ly tiếp sức.

Trước khi gặt hái các thành tích đồng đội trên, Phương Trâm đã giành năm HC vàng, hai HC bạc tại giải Far Western Championships 2016. Các HC vàng ở các nội dung 50m tự do, 100m tự do, 200m tự do, 200m bướm, 4x100m tự do tiếp sức.

Bên cạnh đó, cô gái 15 tuổi còn giành một HC vàng nội dung 50m tự do ở giải bơi có sự tham dự của bảy CLB tại Mỹ.

Phương Trâm (trái) cùng các đồng đội ở CLB Pleasanton Seahawks giành HC đồng tại giải Vô địch quốc gia lứa tuổi thiếu niên của Mỹ. Ảnh: Mỹ Trang.

Phương Trâm lên đường sang Mỹ tập huấn vào đầu tháng 6/2016 theo gói tài trợ 18 tỷ đồng của NutiFood. VĐV trẻ này có chín năm để tu nghiệp, học tập và rèn luyện bơi lội để hướng đến các thành tích cao trong khu vực, châu lục và thế giới. Trong đó, mục tiêu mà kình ngư trẻ này đề ra là đoạt huy chương Olympic.

Phương Trâm được xem là một “Tiểu Ánh Viên” với khả năng bơi lội tốt, thể hình lý tưởng. Mới 15 tuổi, cô đã giành nhiều thành tích trong nước và khu vực. Sở trường của cô gái người TP HCM là các cự ly bơi ngắn và trung bình. Trong năm 2015 và 2016 Phương Trâm nhiều lần phá kỷ lục bơi ngắn của đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên.

Theo HLV Mỹ Trang, hai cô trò đã thích ứng nhanh với môi trường ăn ở, học tập và rèn luyện tại Mỹ. Kình ngư trẻ của Việt Nam học bơi tại CLB Pleasanton Seahawks (Bắc California) dưới sự hướng dẫn trực tiếp của HLV người Mỹ Steven Mosilli.

Đức Đồng