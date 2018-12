Thủ môn quay lưng cho đối thủ ghi bàn được VFF xoá án

Ngày 19/2/2017, tại vòng sáu V-League, cho rằng bị trọng tài thổi ép trong trận gặp CLB TP HCM, thủ môn Minh Nhựt của Long An đã quay lưng lại để đối phương thoải mái sút phạt đền ghi bàn. Vì hành động này, Minh Nhựt sau đó bị VFF cấm thi đấu hai năm. Sau hơn một năm thụ án, thủ môn người An Giang mới đây đã nộp đơn lên VFF xin giảm án. Trong khi đó, cùng xin giảm án như Minh Nhựt, nhưng do làm đơn trễ nên hậu vệ Huỳnh Quang Thanh chưa được giảm án. Theo Ban kỷ luật, họ chưa nhận được đơn của Quang Thanh.