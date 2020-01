Thiem loại Nadal

AustraliaDominic Thiem giành chiến thắng 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 7-6(8) trước Rafael Nadal ở tứ kết Australia Mở rộng hôm 29/1.

Cũng giống cuộc đọ sức gần nhất trên sân cứng ở Mỹ Mở rộng 2018, nơi Nadal thắng sau năm set, trận đấu hôm nay chứng kiến thế trận cân bằng và khó lường giữa hai tay vợt. Cả Nadal và Thiem đều có lúc thể hiện được bản lĩnh, nhưng cũng nhiều thời điểm mắc sai lầm. Điều đó khiến bốn set đấu đều diễn ra hấp dẫn với những tỷ số sít sao.

Nadal khởi đầu tốt hơn khi thắng game đỡ bóng ở set một, nhờ pha lốp bóng ghi điểm winner. Nhưng khi dẫn 5-3 và có set-point, tay vợt số một thế giới lại không tận dụng được cơ hội. Khi đó, Thiem chơi quật khởi với liên tiếp những điểm winner để thắng game giao của Nadal và rút ngắn tỷ số xuống 4-5.

Game đấu bước ngoặt đó đảo chiều thế trận trong set đầu. Thiem càng chơi càng hưng phấn và dù bị dẫn 0-2 ở loạt tie-break, tay vợt Áo vẫn thắng loạt đấu này 7-3 để đoạt set một.

Thiem thắng cả ba loạt tie-break ở trận này. Ảnh: AO.

Set hai, Nadal tiếp tục đi vào vết xe đổ của set đầu. Tay vợt Tây Ban Nha lại thắng game đỡ bóng trước và dẫn 4-2, nhưng không thể giữ được lợi thế. Thiem gỡ hòa 4-4 và lại kéo set đấu vào loạt tie-break. Ở đó, Nadal khởi đầu với những sai lầm liên tiếp, trong đó có pha bắt lưới lỗi trong tư thế thoải mái. Anh ôm đầu rồi che mặt thất vọng về bản thân, điều không thường thấy ở Nadal. Đến khi bị dẫn 0-4, chủ nhân 19 Grand Slam vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa 4-4. Nhưng Thiem không nao núng. Tay vợt Áo thắng liền ba điểm nhờ những winner, trong đó điểm quyết định đến sau một pha bóng giật lưới đầy may mắn.

Thua 4-7 ở tie-break và đánh mất luôn set hai, Nadal bị đẩy vào chân tường khi bị dẫn hai set. Trong thế trận bất lợi, hạt giống số một không nản chí. Nadal tiếp tục thắng game đỡ bóng trước ở set ba. Khác với hai set trước, lần này, Thiem không còn cơ hội trở lại khi anh mất game giao khi bị dẫn 4-5, và thua luôn set đấu với tỷ số 4-6.

11 cú ace không thể cứu Nadal khỏi thất bại. Ảnh: Sky.

Cơ hội gỡ hòa đến rõ rệt với Nadal trong set bốn, khi anh có ba break-point ở game giao đầu tiên của Thiem trong set. Nhưng tay vợt 33 tuổi bỏ lỡ tất cả, trước khi mất luôn game giao kế tiếp và rơi vào thế bám đuổi. Thiem sau đó dẫn 5-3, rồi cầm giao bóng khi dẫn 5-4. Chỉ cần giữ game giao, Thiem sẽ chiến thắng nhưng tay vợt Áo không làm được. Anh mắc một lỗi kép và ba lần đánh thuận tay lỗi, trao game đấu cho Nadal.

Set bốn cần đến loạt tie-break và ở đó, hai tay vợt lại liên tiếp mắc sai lầm khi nắm lợi thế. Trong năm điểm đầu loạt đấu, không ai giữ được điểm giao bóng. Thiem dẫn 5-2 rồi cầm giao bóng khi dẫn 6-4, nhưng lại đánh thuận tay rúc lưới ở match-point.

Ở match-point kế tiếp của Thiem, Nadal thể hiện bản lĩnh khi dừng pha bóng giữa chừng để khiếu nại, dù trọng tài xác định bóng của Thiem trong sân. Đội ngũ huấn luyện của Nadal thậm chí không dám nhìn màn hình mắt diều hâu. Bóng ngoài, và Nadal gỡ hòa 6-6.

Kịch tính được đẩy lên cao và ở điểm số quan trọng ngay sau đó, mành lưới lại đứng về phía Thiem. Pha tràn lưới của Nadal đẩy đối thủ vào thế khó. Nhưng Thiem, với sức rướn khó tin, đánh phản công trái tay giật lưới ghi điểm winner. Điểm số đánh sập tinh thần của Nadal và ở match-point thứ ba của Thiem, tay vợt số một thế giới đầu hàng bằng việc đánh thuận tay rúc lưới.

Thiem mừng lần thứ ba vào bán kết Grand Slam. Ảnh: AO.

Thắng 7-6, 7-6, 4-6, 7-6 sau bốn giờ 14 phút, Thiem trả thành công món nợ tại Mỹ Mở rộng 2018. Cũng giống trận đấu tại Flushing Meadows năm đó, cuộc đấu lần này diễn ra với thời lượng trên bốn tiếng. Thiem, vẫn với lối đánh tấn công không do dự, có 65 điểm winner so với 49 của Nadal. Chỉ giao bóng một vào sân 59%, nhưng Thiem vẫn đạt tỷ lệ thắng điểm bóng một cao hơn Nadal, 78% so với 69%.

Tỷ số đối đầu giữa hai tay vợt được Thiem rút ngắn xuống còn 5 thắng - 9 thua. Nadal bị loại đồng nghĩa Roger Federer tiếp tục độc chiếm kỷ lục Grand Slam sau Australia Mở rộng 2020.

Trong lần đầu vào bán kết Australia Mở rộng, Thiem sẽ đối đầu với Alexander Zverev - người lần đầu vào bán kết Grand Slam. Trận đấu diễn ra lúc 15h30 ngày 31/1, theo giờ Hà Nội. Trước đó một ngày, Roger Federer và Novak Djokovic chạm trán trong trận bán kết một, cũng vào lúc 15h30.

Nhân Đạt