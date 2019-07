Sun Yang òa khóc sau thất bại ở chung kết 800 m tự do

Kình ngư Trung Quốc gục mặt vào HLV sau khi về cuối ở chung kết nội dung sở trường tại giải vô địch thế giới FINA 2019, tối 24/7.

Sun Yang bị gọi là 'kẻ gian lận doping, kinh tởm' / Kình ngư Trung Quốc lại bị tẩy chay trên bục nhận huy chương

Sun Yang khóc sau phần thi 800m tự do giải VĐTG 2019

Tại chung kết, Sun Yang thi đấu không tốt. Thành tích của anh là 7 phút 48 giây 12, kém hai giây rưỡi so với HC vàng Gregorio Paltrinieri (Italy) và kém gần 10 giây so với thành tích tốt nhất của anh tại Thượng Hải hồi tháng 7/2011 (7 phút 38 giây 57).

Sau khi rời đường đua, Sun được kênh CCTV phỏng vấn. Khuôn mặt của kình ngư 27 tuổi căng thẳng. "Tôi thực sự rất mệt mỏi. Trước khi thi đấu, tôi đã di chuyển 3 km. Tôi muốn cho mọi người thấy, rằng tôi thi đấu không chỉ vì những tấm huy chương, mà còn là để chứng tỏ sức mạnh ý chí và vượt qua bản thân", Sun Yang chia sẻ.

Khi được hỏi về thành tích ở nội dung 800m tự do, cự ly anh từng đoạt ba HC vàng thế giới trong các năm 2011, 2013 và 2015, Sun đáp: "Kết quả này không thật tốt, nhưng tôi chấp nhận nó với tâm trạng bình thản. Tôi gặp một số vấn đề sau khi thi 200m tự do, nhất là đôi chân mỏi rã rời. Tôi thi 800m tự do không hẳn là để tranh huy chương, mà coi đó như một bài tập cho mình. Mục đích của tôi là để xem khoảng cách với các đối thủ, để chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020. Hy vọng, cách biệt này sẽ thu hẹp sau một năm nữa. Tôi nghĩ mọi người vẫn tin tưởng tôi ở nội dung sở trường này, bởi khoảng cách vài giây có thể san lấp".

Nói xong, Sun ôm lấy HLV Chu Chí Căn và òa khóc.

Sun Yang chịu nhiều áp lực tại giải vô địch thế giới 2019.

Sina cho biết, vài giờ trước vòng chung kết 800m tự do, Sun được ban tổ chức cho gọi đi kiểm tra doping theo lịch. Sát giờ thi đấu, kình ngư 27 tuổi mới trở lại địa điểm thi đấu trong tâm trạng lo lắng. Ifeng bổ sung, rằng Sun thậm chí quên mang mũ đội đầu nhưng đã tìm thấy sau đó. Trang mạng này cũng tiết lộ, rằng Sun không dự thi 1500m tự do. Nội dung cuối cùng anh tham dự là tiếp sức 4x200m tự do, diễn ra ngày 26/7.

Sun là tâm điểm chỉ trích của truyền thông, người hâm mộ và các đối thủ ở giải vô địch thế giới 2019. Anh bị Mack Horton và Duncan Scott từ chối đứng chung trên bục trao huy chương. VĐV người Trung Quốc đang bị Cơ quan chống doping thế giới (WADA) điều tra về việc dùng búa đập mẫu thử tại nhà riêng, hồi tháng 9/2018. Nếu những cáo buộc được WADA chứng minh là đúng, Tòa án trọng tài thể thao (CAS) có thể cấm Sun thi đấu vĩnh viễn.

Thắng Nguyễn (theo Sina, Ifeng)