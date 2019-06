Sân Murfield lần đầu chào đón golfer nữ sau 275 năm

Sân đấu từng 16 lần tổ chức major The Open sẽ kết nạp 12 thành viên nữ vào tháng Bảy tới.

Quyết định được ban tổ chức sân Murfield đưa ra giữa lúc CLB golf Royal & Ancient (R&A) thảo luận về địa điểm tổ chức The Open 2023. Murfield, năm 2016, bị R&A loại khỏi danh sách các sân đấu luân phiên đăng cai The Open, vì quy định "trọng nam khinh nữ".

Mickelson vô địch ở lần gần nhất Murfield đăng cai The Open (2013). Ảnh: AFP.

Năm 2017, CLB golf Murfield tổ chức bỏ phiếu lần thứ hai về quy định mở cửa đối với các golfer nữ. Lần này, hơn 80% thành viên CLB tại Edinburgh, Scotland đồng ý cấp thẻ thành viên cho nữ giới. Hai năm sau lần bỏ phiếu đó, những hội viên nữ đầu tiên chuẩn bị gia nhập CLB.

"Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử lừng lẫy của CLB", ông Alistair Campbell, người phụ trách hội golf danh dự Edinburgh, Scotland, nói. "Chúng tôi chào đón những thành viên mới và chia sẻ với họ về những giá trị truyền thống tuyệt vời của Murfield".

Chào đón các hội viên nữ là một dấu mốc lịch sử ở sân golf Murfield. Ảnh: Telegraph.

Sân Murfield, Scotland từng 16 lần tổ chức major The Open, trong đó lần gần nhất là năm 2013. Với việc kết nạp 12 thành viên nữ, Murfield có thể được trở lại danh sách các sân đấu luân phiên tổ chức The Open do R&A lựa chọn.

The Open năm nay sẽ diễn ra ở sân Royal Portrush, Bắc Ireland, từ 18-21/7. Trong ba năm kế tiếp, giải major lâu đời nhất sẽ lần lượt được tổ chức ở Royal St. George’s (2020), St. Andrews (2021) và Royal Liverpool (2022).

Nhân Đạt