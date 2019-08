Poston tái lập kỳ tích 45 năm của Wyndham Championship

James Poston trở thành nhà vô địch thuyết phục nhất của Wyndham Championship kể từ năm 1974, khi đoạt cup mà không bogey lần nào.

Sáu birdie và một eagle ở vòng hạ màn giúp Poston lần đầu đăng quang ở PGA Tour. Golfer Mỹ lập kỷ lục bogey-free cả bốn vòng, điều chưa từng xảy ra ở Wyndham Championship kể từ sau chức vô địch của Lee Trevino năm 1974. Con số 62 gậy ở vòng bốn của anh chỉ kém kỷ lục của giải đúng một gậy.

Poston bước vào ngày Chủ Nhật với ba gậy nhiều hơn người giữ đỉnh bảng An Byeong Hun, nhưng nhanh chóng vượt lên nhờ phong độ ổn định ở cả 18 hố. Anh tạo ra màn đua tranh kịch tính bậc nhất lịch sử PGA Tour và về đích với điểm -22, tốt hơn một gậy so với đồng hương Webb Simpson. Trong khi đó, An đứng thứ ba với điểm -19, còn Viktor Hovland đứng ngay sau với -18.

Poston vô địch Wyndham Championship theo cách mà chưa ai làm được trong 45 năm qua. Ảnh: AP.

"Tôi có khá nhiều vòng golf mắc lỗi ở mùa giải này", Poston chia sẻ sau chức vô địch đầu tay. "Việc trải qua bốn ngày liên tiếp không bogey tại Wyndham Championship là điều rất đặc biệt. Kết thúc giải bằng 62 gậy lại càng khó tin. Tôi hạnh phúc vì giành được sự đảm bảo chơi ở PGA Tour hai năm tiếp theo".

Nhờ danh hiệu ở quê nhà North Carolina, Poston leo từ vị trí 83 lên 27 trên bảng điểm FedEx Cup. Điều này giúp anh nghiễm nhiên có mặt ở BMW Championship, bất kể kết quả của The Northern Trust tuần này. Đây là hai trong ba sự kiện FedEx Cup Playoffs 2019. Nếu duy trì vị trí trong top 30 bảng điểm FedEx Cup sau BMW Championship, Poston sẽ lần đầu tiên được chơi ở Tour Championship – sự kiện quyết định nhà vô địch FedEx Cup.

"Đó là điều tuyệt vời nhất trong năm nay", golfer 26 tuổi nói. "Tôi cũng đã nhận được thư mời tham dự The Masters năm sau và điều đó giống như giấc mơ đã thành sự thật. Dù kết quả có như thế nào đi nữa, tôi sẽ trải qua một tuần không thể quên ở đó".

Nhân Đạt (theo PGA Tour)