Gói gọn câu chuyện về sự nghiệp cầu thủ Quang Hải trong 4 phút rưỡi, phim lọt Top 10 quảng cáo đáng xem trên Youtube.

Ra mắt cách đây một năm, phim ngắn "Quang Hải – Thắp lửa những giấc mơ" được đón nhận từ cộng đồng người xem Youtube trên thế giới, hút nhiều bình luận bằng các ngôn ngữ khác nhau. Bộ phim do hãng điện tử LG Việt Nam lên ý tưởng và thực hiện, giành vị trí thứ 4 tại Cannes 2019 Youtube Ads leaderboard - danh sách những quảng cáo đáng xem do Youtube bình chọn hàng năm, theo The Drum.

Quang Hải là nhân vật chính trong phim ngắn của LG.

Phim dài 4 phút 35 giây, kể về cuộc đời Quang Hải từ khi còn là một cậu nhóc đá bóng nhựa tới khi trở thành linh hồn của đội tuyển. Bộ phim cũng tái hiện cú đá phạt "cầu vồng tuyết" của tuyển thủ mang áo số 19 từng làm xúc động trái tim hàng triệu người hâm mộ Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu. Sau một năm, phim thu hút gần 40 triệu người xem trên Youtube.

Phim ngắn về Quang Hải đạt gần 40 triệu lượt xem trên Youtube Phim ngắn về Quang Hải.

"Chúng tôi thực sự vui mừng vì bộ phim truyền được cảm hứng cho mọi người. Ai cũng cần giữ lửa giấc mơ của mình và nỗ lực hết mình, một ngày nào đó bạn cũng sẽ biến được một phần giấc mơ thành hiện thực", bà Trương Thu Huyền, Giám đốc Marketing, LG Electronics Vietnam chia sẻ về bộ phim.

Phim quảng cáo được xây dựng trên câu chuyện thật của Quang Hải, bắt đầu bằng hình ảnh Quang Hải còn là cậu nhóc mê bóng đá thường ôm trái bóng nhựa. "Từ lúc hai tuổi, nói còn chưa sõi Hải đã mê bóng đá và xin mua cho quả bóng nhựa. Bốn tuổi, Hải xin mua quả bóng da để đá với các anh trong xóm. Khi đó gia đình tôi kinh tế không có, tôi có giải thích với Hải rằng nếu mua bóng da thì mẹ phải mất hai ngày công. Vậy là con không đòi mua nữa", bà Dương Thị Cúc – mẹ Quang Hải chia sẻ.

Dù nói gia đình khó khăn, bà Cúc vẫn chắt bóp tiền mua cho cậu nhóc một quả bóng da. Với quả bóng ấy, Quang Hải ngày nào cũng lăn lộn đá cùng các anh ở sân bóng ngay trước nhà.

Hình ảnh ăn mừng quen thuộc của Quang Hải.

Quang Hải cho biết anh xúc động khi nhìn cậu bé diễn viên thể hiện hình ảnh mình ngày thơ bé. Đoàn làm phim của LG đã tốn nhiều công sức để tìm kiếm diễn viên nhí cho nhân vật Quang Hải ngày nhỏ.

"Chúng tôi phải tìm một cậu bé đá bóng tốt, sau đó mới tính tới khả năng diễn. Đoàn đã thử cả nghìn bé mới tìm được người phù hợp. Cậu nhóc không thuận chân trái như Quang Hải, nên khi diễn đoàn phải nhắc rất nhiều", thành viên đoàn làm phim nhớ lại.

Quang Hải cũng diễn "ngọt" không kém các diễn viên thực thụ. Anh có đúng 24 tiếng để thực hiện những cảnh quay như dầm mình dưới mưa đá phạt, ăn mừng kiểu giơ tay lên trời tưởng nhớ người cha nuôi quá cố giống như vẫn làm trên sân cỏ...

Theo bình luận của một chuyên gia marketing, cốt chuyện hay, diễn xuất tốt của diễn viên giúp đoạn phim ngắn dù là quảng cáo thành công trong việc thu hút người xem.

Minh Tuấn