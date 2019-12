Patrick Reed và cuộc chiến cân não tại Presidents Cup

Patrick Reed, từng đoạt bảy danh hiệu PGA Tour, bỏ ngoài tai những lời thóa mạ của khán giả, để giúp tuyển Mỹ ngược dòng đoạt Presidents Cup 2019.

Sự bình tĩnh và tập trung cao độ giúp Reed để lại sau lưng những ồn ào về sự cố ở Bahamas tuần trước khi thi đấu tại Royal Melbourne. Ảnh: AP.

Một tuần trước cuộc so tài với tuyển Quốc tế tại Royal Melbourne (Australia), Reed phạm sai lầm nghiêm trọng ở Hero World Challenge - sự kiện do đội trưởng Tiger Woods chủ trì ở Bahamas. Tại vòng 3, Reed chiếm đỉnh bảng. Nhưng đến hố thứ 11, par5, anh đánh bóng lún vào bãi cát hoang. Ở cú đánh thứ ba, nhà vô địch The Masters 2018 bị máy quay ghi lại hành động hai lần dùng đầu gậy san phẳng mặt cát phía sau bóng để tạo lợi thế dù đã vào tư thế chính thức. Đây là hành động phạm luật, khiến Reed bị phạt hai gậy.

Patrick Reed bị ghi cảnh gian lận ở Hero World Challenge Hành vi phạm luật của Patrick Reed ở Hero World Challenge.

Hậu quả còn nặng nề hơn khi câu chuyện được phơi bày trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Anh phân bua rằng "Tôi không cố ý", nhưng không thể xoa dịu những chỉ trích của dư luận. Reed vì thế mang tiếng là "kẻ gian lận", trong khi với golf, sự trung thực và chính trực là các giá trị hàng đầu.

Rời Bahamas, Reed cùng các đồng đội đến Melbourne. Đội trưởng Tiger Woods đã tiên lượng tình hình sẽ xấu với "gà nhà" trong cả tuần thi đấu ở xứ kangaroo. Trong cuộc họp báo trước giải, Woods nói: "Chắc chắn là sẽ có ai đó nói đủ điều về Reed". Cameron Smith, bên phía tuyển Quốc tế, thậm chí còn nặng lời: "Tôi không hề đồng cảm với bất cứ ai gian lận... Tôi không có ý nói xấu bản thân Patrick, nhưng ai mà lách luật thì tôi không ủng hộ". Thậm chí, một số báo địa phương còn gọi Reed là "côn đồ", "kẻ thù số một của dư luận".

Dẫu vậy, Reed tỏ ra bình thản. Khi đồng đội Justin Thomas làm trò bằng động tác gợi lại vụ phạm luật, trong phiên đánh tập, Reed vẫn cười. Anh nói: "Đi du đấu thì phải chuẩn bị đón nhận chuyện đương đầu với khán giả chủ nhà, vì làm gì có chuyện họ ủng hộ đấu thủ khách. Đó là một phần của cuộc chơi mà".

Justin Thomas troll Patrick Reed Thomas nhại hành động gạt cát hai lần của Reed.

Đấu four-ball ngày khai màn, khán giả chào Reed bằng tiếng la ó. Hố đấu khai cuộc, một số người hò reo lúc anh phát bóng vào bẫy cát. Một người hét to: "Anh bảo caddie mang 14 cây gậy và một cái xẻng thật à?".

Reed đứng trước cú gạt bóng để tìm birdie ở hố 11. Bóng vừa rời mặt gậy thì một khán giả hét lên: "Trượt!". Dù vậy, bóng vẫn lăn thẳng vào hố, và Reed đáp trả bằng hành động lắng tai nghe rồi dùng gậy giả làm xẻng xúc cát.

Reed cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ngoại cảnh đã tác động tiêu cực đến anh. Golfer này cùng đồng đội Webb Simpson đánh hai trận four-ball và một foursome, và thua cả ba. Thậm chí, cựu vô địch major không thể kiếm nổi một birdie trong phiên four-ball sáng 14/12. Đây cũng là lý do khiến Woods phải để cả hai ngồi ngoài cuộc trong buổi chiều đấu foursome cùng ngày.

Reed căng mình chịu đựng, nhưng em vợ kiêm caddie của anh là Kessler Karain "tức nước vỡ bờ". Khi di chuyển trên xe điện, một khán giả đứng gần đó văng tục với Reed. Karain xuống xe, tiến lại gần và xô đẩy người này.

Caddie Karrain từng phải động chân tay để bảo vệ Patrick Reed. Ảnh: AP.

Các nhân viên an ninh xuất hiện, và Karain lên xe bỏ đi. Reed nói: "Một trong những việc của caddie là bảo vệ golfer của mình. Không như một số môn thể thao khác, trong golf, khán giả tiếp cận tương đối gần VĐV. Chúng tôi có tiếng trong việc đùa cợt với mọi người. Tuy nhiên, sau khi nghe và chứng kiến hành vi tệ hại của một số CĐV ở Australia trong suốt ba ngày thì câu chuyện đã đi quá xa. Tôi không nghĩ các đồng nghiệp sẽ trách tôi".

Theo Karain, các nhân viên an ninh đã quá bình thản trước sự khiêu khích của khán giả. Nhưng Ban tổ chức không châm chước, mà quyết định đình chỉ hoạt động chuyên môn của Karain ở loạt trận đấu đơn. HLV Kevin Kirk, vì thế, phải làm caddie của Reed trong ngày cuối của Presidents Cup. Khi truyền thông đặt câu hỏi "Liệu người hâm mộ có đi quá giới hạn?". Đội trưởng Woods đáp: "Vâng, tôi đã nghe thấy trong lúc thi đấu và quan sát ở góc độ đội trưởng".

Sau khi Woods lên tiếng, an ninh xung quanh Reed "chặt chẽ" hơn. Có ít nhất bốn cảnh sát đi kèm khi Reed so tài tay đôi với C.T. Pan của tuyển Quốc tế. Trận này, Reed dẫn từ đầu đến cuối, với lợi thế 1up sau hố đầu, tăng lên 6up sau bảy hố và kết thúc bằng 4up ở hố 16. Trong suốt trận, cô vợ Justine, người từng làm caddie của Reed, phải ngồi trong phòng riêng của tuyển Mỹ để tránh trở thành mục tiêu nhạo báng của đám đông nhắm vào chồng. Sau trận, các phóng viên hỏi về cảm xúc trong vòng đấu, Reed cười mỉm rồi trả lời: "Khi ghi nhiều birdie, các bạn sẽ chẳng nghe được gì nhiều từ xung quanh".

Sự ủng hộ và tin tưởng của Woods là động lực quan trọng giúp Reed chơi tốt, góp phần làm nên thắng lợi ngược dòng cho tuyển Mỹ tại Presidents Cup 2019. Ảnh: AP.

Anh sau đó nói thêm: "Tiger đã tin tưởng và đưa tôi ra trận sớm để lấy đà. Anh ấy là người đội trưởng tuyệt vời. Dù thành viên của mình trắng tay sau ba trận, Tiger vẫn hậu thuẫn phía sau. Và với tôi, những màn cổ vũ tệ hại như thế càng khiến tôi muốn ra sân và chiến đấu".

Ở tuyển Mỹ, Reed có biệt danh "Captain America" vì thành công của anh ở các giải quốc tế. Ba lần dự Ryder Cup từ 2014-2018, anh thắng ba trận-hòa ba trận ở nội dung four-ball, toàn thắng ở ba lần đấu đơn đối kháng. Trên mặt trận Presidents Cup, đấu thủ này cùng đội nhà đăng quang ba lần liên tiếp từ năm 2015-2019. Dù vậy, sau "những cơn mưa đá dư luận" ở Royal Melbourne, Reed sẽ phải mất thêm thời gian lẫn công sức để gây dựng lại danh "đội trưởng Mỹ" cũng như làm "vết mực Bahamas" trôi vào quên lãng.

Quốc Huy tổng hợp