Park Sang Ho lần thứ ba vô địch VPG Tour

Golfer Hàn Quốc đạt điểm +2 qua ba vòng giải VCPG Tour Quang Binh Championship, cách người về nhì Varuth Nguyễn hai gậy.

Sự có mặt của hai golfer nghiệp dư trẻ hàng đầu Thái Lan là Wit Pitipat và Varuth Nguyễn khiến cuộc cạnh tranh chức vô địch tại VCPG Quang Binh Championship hấp dẫn đến những hố cuối cùng. Ở đó, Park Sang Ho, với kinh nghiệm vượt trội hai tài năng trẻ lần đầu dự VPG Tour, là người chiến thắng chung cuộc.

Golfer từng có nhiều năm chinh chiến ở Asian Tour và KPGA Tour thi đấu ấn tượng ở 9 hố sau với bốn birdie và chỉ một bogey. Màn trình diễn này bù đắp cho bốn bogey ở chín hố đầu, giúp Park Sang Ho đạt 73 gậy (par72) ở vòng ba. Với tổng điểm +2, golfer Hàn Quốc đăng quang với hai gậy cách nhì bảng Varuth Nguyễn.

Park Sang Ho lần thứ ba nhận phần thưởng 90 triệu cho nhà vô địch VCPG Tour. Ảnh: Golfnet.vn.

Đây là lần thứ ba Park Sang Ho vô địch một giải VPG Tour chỉ trong bốn tháng. Trước đó, anh cũng vô địch ở hai giải cấp độ VCPG Tour (đấu trong ba ngày), là Heron Lake Championship và Trang An Championship. Park nhận 90 triệu đồng tiền thưởng cho chức vô địch ở Quảng Bình, hôm nay 26/5.

VCPG Quang Binh Championship diễn ra ở sân FLC Quảng Bình, là giải đầu tiên trong hệ thống "VPG Tour Race to Quy Nhơn" mới được Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) phối hợp với FLC thành lập. Hệ thống này mô phỏng theo "Race to Dubai" của European Tour. Park Sang Ho, với chức vô địch tại Quảng Bình, tiếp tục giữ đỉnh bảng điểm "Race to Quy Nhơn".

Golfer đứng nhì "Race to Quy Nhơn" là Trần Lê Duy Nhất không dự giải, nhưng Quang Binh Championship vẫn có tính cạnh tranh cao nhờ hai tài năng Thái Lan được VGA mời tham dự.

Wit Pitipat giữ đỉnh bảng sau hai vòng đầu với điểm -2, nhưng double-bogey ở hố đầu (hố 10) cùng ba bogey trong năm hố kế tiếp khiến golfer Thái Lan rớt xuống thứ ba. Pitipat duy trì hy vọng vô địch bằng ba birdie, nhưng double-bogey ở hố số 3 chấm dứt hoàn toàn cơ hội của golfer 15 tuổi.

Vòng cuối tệ hại khiến Pitipat lỡ cơ hội vô địch VPG Tour trong lần đầu tham dự.

Lỗi quên mark bóng ở hố cuối khiến Pitipat bị phạt hai gậy, qua đó đạt 79 gậy (par72) ở vòng ba và đạt tổng +5. Hai gậy phạt khiến golfer Thái Lan mất luôn nhì bảng vào tay đồng hương Varuth Nguyễn, người đạt tổng điểm +4 chung cuộc.

Golfer Việt Nam có thành tích tốt nhất là Nguyễn Hữu Quyết (+20, xếp thứ bảy). Nguyễn Trung Thu (+23) là đại diện chủ nhà còn lại góp mặt trong top 10.

Nhân Đạt