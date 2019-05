Nữ sinh Hàn Quốc hạ số một thế giới ở giải cầu lông Sudirman Cup

An Se Young tiếp tục chứng tỏ bản thân là một tài năng trẻ sáng giá khi thắng Tai Tzu Ying (Đài Loan) với tỷ số 14-21, 21-18, 21-16.

Cô nữ sinh 17 tuổi đến từ Hàn Quốc khiến khán giả trải qua 66 phút kịch tính khi ngược dòng để đánh bại tay vợt số một thế giới ở giải cầu lông đồng đội đang diễn ra tại Nanning, Trung Quốc.

An Se Young vs TAI Tzu Ying

Thua 14-21 ở set đầu, An Se Young, người đang đứng thứ 50 thế giới, đã vùng dậy mạnh mẽ để thắng 21-18 và 21-16 ở hai set tiếp theo. Dù trước đó, cả ĐKVĐ Hàn Quốc và Đài Loan đều đã giành vé vào vòng knock-out, chiến thắng này mang giá trị lớn về mặt tinh thần cho An.

"Chiến thuật của tôi là phòng ngự ở đầu mỗi pha giằng co rồi chớp cơ hội. HLV dặn tôi giữ tập trung ở phần sân phía trước và mạnh dạn đánh giằng co với đối thủ. Tôi rất ngạc nhiên vì đã đánh bại chị ấy", An chia sẻ sau chiến thắng.

An Se Young, sinh năm 2002, là tay vợt đầu tiên lên tuyển cầu lông Hàn Quốc khi đang còn là học sinh trung học phổ thông. Ảnh: AFP.

Tzu Ying, 24 tuổi, nói rằng cô bị một chấn thương nhẹ nhưng không xem đó là cái cớ để đổ lỗi cho thất bại.

"An cao, mạnh mẽ và di chuyển chân rất tốt. Cô ấy chơi toàn diện và chắc chắn sẽ là một tay vợt xuất sắc trong tương lai", số một thế giới người Đài Loan bình luận về đối thủ.

