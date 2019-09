Những tân binh được CĐV kỳ vọng ở Champions League

Trong tháng này, khi đăng ký gói kênh K+, bạn sẽ trở thành một trong những người đầu tiên trải nghiệm gói HBO Go với hai tiện ích gồm kho phim Âu - Mỹ với các phim nổi tiếng như Game Of Thrones, West World, True Blood... và 3 kênh truyền hình HBO, RED by HBO và MAX by HBO miễn phí.

Khán giả có thể dễ dàng xem các giải đấu Serie A và FA Cup khi đăng ký Gói VIP trên FPT Play với ưu đãi combo từ 100.000 đồng mỗi tháng (giá gốc 229.000 đồng) thông qua ứng dụng FPT Play (hỗ trợ xem trên nhiều thiết bị: Smart TV, Smart Phone, PC, Laptop, FPT Play Box, Android Box) và website . Với gói VIP này, người dùng có thể xem hơn 150 kênh truyền hình trong nước và quốc tế (giá bán lẻ 50.000 đồng mỗi tháng); thưởng thức kho phim điện ảnh hàng đầu thế giới của HBO Go (giá bán lẻ 79.000 đồng mỗi tháng); kho phim của Danet (giá bán lẻ 50.000 đồng tháng) mà không tốn thêm bất kỳ chi phí nào.