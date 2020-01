Nadal - Thiem: Tái hiện trận cầu kinh điển

AustraliaỞ tứ kết Australia Mở rộng hôm nay, Rafael Nadal và Dominic Thiem được kỳ vọng tạo nên trận đấu hấp dẫn như tại Mỹ Mở rộng 2018.

*Nadal - Thiem: 15h30 ngày 29/1, giờ Hà Nội.

Lần cuối Nadal và Thiem đối đầu trên sân cứng, họ tạo ra một trong những trận đấu đáng nhớ nhất tại các giải Grand Slam trong thập kỷ qua. Ở tứ kết Mỹ Mở rộng 2018, qua bốn giờ 49 phút thi đấu, Nadal chiến thắng sau loạt tie-break ở set năm. Thất bại khiến Thiem, người thắng set đầu 6-0, thực sự bị tổn thương.

"Tennis đôi khi tàn nhẫn như vậy", Thiem nói về trận đấu đó. "Tôi nghĩ trận đó tôi không xứng đáng thất bại. Nhưng luôn phải có một người thua trong số hai người".

Nadal và Thiem sau đó mỗi người thắng một trận qua hai cuộc đọ sức trên mặt sân đất nện năm 2019. Trận tứ kết Australia Mở rộng hôm nay là dịp để Thiem xóa nhòa ký ức buồn tại Flushing Meadows cách đây một năm rưỡi. Với Nadal, chiến thắng trước hạt giống số năm sẽ giúp tay vợt Tây Ban Nha tiến gần hơn đến tham vọng cân bằng kỷ lục 20 Grand Slam của Roger Federer.

Nadal chưa từng thua Thiem tại Grand Slam. Ảnh: AP.

"Sẽ là một trận đấu khó khăn, bởi Thiem đang chơi tốt tại giải", Nadal nhận xét. "Hôm thứ Hai, tôi xem cậu ấy đấu với Monfils. Thiem đã chơi ở một đẳng cấp rất cao. Chúng tôi biết rõ nhau. Cậu ấy là mẫu tay vợt tôi thích, người luôn cố gắng để vươn đến sự hoàn hảo của bản thân. Đây sẽ là cuộc đấu thú vị".

Nadal cũng đang đạt phong độ tốt khi vừa loại niềm hy vọng chủ nhà Nick Kyrgios sau bốn set. Nhưng Thiem, người có sở trường đánh ở sân đất nện, đang ngày càng ổn định trên mặt sân cứng. Năm ngoái, tay vợt Áo vô địch ở ATP Indian Wells và vào đến chung kết ATP Finals. Tại Australia Mở rộng 2020, Thiem càng chơi càng hay. Vòng trước, tay vợt 26 tuổi loạt hạt giống số 10 Gael Monfils sau ba set.

"Tôi rất mong chờ trận tứ kết với Thiem", Nadal chia sẻ. "Tôi biết tôi phải chơi thứ tennis tốt nhất mới có cơ hội trước cậu ấy. Tôi nghĩ bản thân đang đi đúng hướng. Tôi đang chơi tốt hơn qua từng trận tại giải".

Thiem lần đầu vào tứ kết Australia Mở rộng. Ảnh: Reuters.

Nadal dẫn 9-4 về thành tích đối đầu giữa hai tay vợt, nhưng cuộc đọ sức tại Melbourne hôm nay dự kiến sẽ khó khăn như tại New York năm 2018. Khi đó, Thiem chơi không chút do dự, tấn công ở gần như mọi đường bóng cuối sân. Trận đó, Nadal lần thứ hai thua một set 0-6 trong sự nghiệp tại Mỹ Mở rộng. Nhưng tay vợt số một thế giới chơi quật khởi trong phần còn lại. Chỉ thắng 165 điểm so với 171 của Thiem, Nadal vẫn chiến thắng.

"Tôi đã đối đầu với một đối thủ tuyệt vời", Nadal nói hôm đó. "Thật tiếc cho cậu ấy. Thiem là một trong những tay vợt hay nhất trên Tour. Cậu ấy đã làm mọi thứ đúng đắn để thắng trận đấu, tôi cũng vậy. Chúng tôi đã chiến đấu đến cùng. Người may mắn hơn đã thắng, và đó là tôi".

Trong khi Nadal chuẩn bị đấu trận tứ kết thứ 12 tại Australia Mở rộng, Thiem mới thắng 14 trận tại giải. Nhưng sự chênh lệch về kinh nghiệm tại Melbourne không khiến tay vợt Áo đánh mất quyết tâm lần đầu hạ Nadal tại Grand Slam, sau năm lần toàn thua trước đó.

Trận tứ kết còn lại hôm nay là cuộc đọ sức giữa Alexander Zverev và Stan Wawrinka, dự kiến diễn ra lúc 11h30, theo giờ Hà Nội. Zverev, sau khi toàn thắng 12 set từ đầu giải, lần đầu góp mặt tại tứ kết Australia Mở rộng. Nếu thắng, tay vợt Đức sẽ lần đầu vào bán kết Grand Slam.

Wawrinka thì đang tái hiện phong độ từng thể hiện tại Melbourne 2014 - năm anh vô địch. Tay vợt Thụy Sĩ vừa loại hạt giống số bốn Daniil Medvedev sau năm set. Nếu thắng Zverev, Wawrinka sẽ trở lại vòng bán kết Grand Slam lần đầu kể từ sau Roland Garros 2017.

Wawrinka từng ba lần vô địch Grand Slam. Ảnh: AP.

"Tôi nghĩ lần gần nhất tôi chơi tốt như thế này là trước khi tôi phẫu thuật đầu gối năm 2017", Wawrinka nói sau trận thắng Medvedev. "Tôi cảm nhận được bản thân đang chơi thứ tennis ở đẳng cấp cao. Tôi di chuyển tốt hơn nhiều so với năm trước".

Zverev thắng cả hai lần đối đầu trước đây, nhưng lần gặp gần nhất giữa họ đã diễn ra cách đây ba năm, tại Miami.

Nhân Đạt