Nadal lần thứ 12 vô địch Roland Garros

Hạt giống số hai thắng Thiem sau 4 set, với tỷ số lần lượt là 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 ở chung kết tối 9/6.

Nadal - Thiem: Trò chơi vương quyền ở chung kết Roland Garros 2019 / Nadal hạ Federer ở bán kết Roland Garros 2019

So với ba lần đọ vợt trước tại Roland Garros, trong các năm 2014, 2017 và 2018, Dominic Thiem đã làm tốt hơn. Tay vợt người Áo thắng được Rafael Nadal một set. Nhưng chừng đó là chưa đủ để tiếm ngôi ông vua sân đất nện. Bằng sự ổn định tới mức kinh ngạc, hạt giống số hai chơi như thể Roger Federer trên mặt sân cứng trong hai set ba và bốn, thắng chóng vánh cùng với tỷ số 6-1, để có lần thứ 12 đăng quang ở giải Grand Slam trên đất Paris.

Danh hiệu vừa giành được trên đất Pháp giúp Nadal có Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp, và chỉ còn kém hai so với Roger Federer. Sự thống trị của tay vợt người Tây Ban Nha ở Roland Garros chưa có hồi kết, khi anh lần lượt đánh bại ba trong số tám hạt giống hàng đầu trên đường tới ngôi vương. Nadal chứng tỏ, trận thua trước Thiem ở Barcelona Mở rộng cách đây một tháng rưỡi chỉ là tai nạn. Đàn em người Áo còn phải nỗ lực rất nhiều, nếu muốn lật đổ Nadal tại Roland Garros.

Nadal vẫn quá mạnh trên mặt sân đất nện và tiếp tục thống trị Roland Garros. Ảnh: AP.

Mấu chốt trong chiến thắng của Nadal là biết cách trừng phạt sai lầm đối phương. Trong set một, dù bị mất game giao bóng vào tay Thiem và để bị dẫn 2-3, tay vợt 33 tuổi cân bằng tỷ số ngay game sau đó, khi đàn em người Áo mất tập trung và để dẫn sâu 40-0. Bước ngoặt của set đấu là game thứ bảy, kéo dài hơn 10 phút. Nadal gặp bất lợi, khi để Thiem dẫn 30-40, nhưng cú trả giao của tay vợt 25 tuổi đưa bóng rúc lưới. Hai bên giằng co nhiều lần, trước khi Nadal kết thúc game đấu bằng cú winner thuận tay. Thua game đấu tâm huyết, Thiem sa sút tinh thần. Anh thua chóng vánh game giao bóng kế tiếp và để Nadal dẫn 5-3, trước khi dâng set đấu cho đàn anh khi liên tiếp bung trái ra ngoài ở game 9.

Sau khi gỡ hòa 1-1 bằng chiến thắng 7-5 ở set hai, Thiem tự tay vứt bỏ đi tất cả. Anh chơi như mơ ngủ trong set ba, khi đang có lợi thế tâm lý. Hạt giống số bốn thua trắng game giao bóng đầu tiên, và để Nadal dẫn 4-0 chỉ trong vòng 15 phút. Những nỗ lực muộn màng của Thiem chỉ giúp anh rút ngắn tỷ số xuống 4-1, trước khi buông xuôi ở hai game còn lại.

Trước chung kết, nhiều ý kiến tỏ ý lo ngại cho thể lực của Thiem, khi anh cần tới hai ngày, với hơn bốn giờ thi đấu mới vượt qua được Novak Djokovic ở bán kết. Dù tay vợt người Áo nói cứng: "Tôi vẫn tràn đầy adrenaline và không hề mệt mỏi", những gì diễn ra tại sân trung tâm Philippe Chatrier tố điều ngược lại. Thiem chỉ đánh ngang ngửa với Nadal trong hai set đầu. Sau khi bung sức gần hai tiếng, dưới cái nóng gần 30 độ C và độ ẩm 50%, anh hụt hơi trong hai set cuối. Riêng set ba, Thiem gác vợt sau vỏn vẹn 30 phút.

Nadal nằm sân mừng chiến thắng thứ 12 ở Roland Garros. Ảnh: Reuters.

Huyền thoại Rod Laver (trái), từng giành 11 Grand Slam chúc mừng Nadal. Ảnh: AP.

Cựu tay vợt gốc Canada, Gregory Rusedski đã nhận xét rằng điểm yếu của Thiem nằm ở tâm lý. Điều ấy thể hiện rõ ở chung kết tối 9/6. Khi hạt giống số bốn hưng phấn, anh có thể làm mọi thứ: giao bóng ăn điểm với vận tốc hơn 200 km/h, bung trái dọc dây và chéo sân từ mọi vị trí, thậm chí là đua bóng bền với Nadal. Nhưng khi xuống tinh thần, Thiem sẽ thua trắng game, bỏ lỡ break-point (trong hai game đỡ bóng đầu set bốn). Trước một đối thủ vốn quen chiến đấu tới phút cuối như Nadal, Thiem không có cơ hội thắng nếu không biết vượt qua bản thân.

Thống kê sau trận vạch rõ sự bất ổn của Thiem. Ở những chỉ số kỹ thuật, anh ngang ngửa Nadal: số lần giao bóng ăn điểm (7 so với 3), số điểm winner (31 so với 38), tỷ lệ ăn điểm trên lưới (80% so với 85%). Nhưng khi cần tới thần kinh thép để tránh break-point, Thiem thua sút. Anh chỉ giữ được 6 trong tổng số 13 điểm break-point (tỷ lệ 46%), thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 67% của Nadal.

Nadal ổn định và bản lĩnh hơn Thiem trên mặt sân đất nện. Ảnh: AP.

Nadal khởi đầu mùa đất nện năm nay không tốt, khi dừng bước tại bán kết ba giải liên tiếp, và khiến dư luận hoài nghi về việc triều đại của "King Rafa" phải chăng đã tới hồi kết. Tuy nhiên, HLV Francis Roig của Nadal có lý khi cho rằng gặp Thiem ở chung kết sẽ dễ thở hơn Djokovic. Tay vợt người Áo có hai cơ hội lật ngược thế cờ ở set bốn khi sở hữu một break-point ở game đỡ bóng đầu tiên và hai break-point ở game thứ ba, nhưng đều bỏ lỡ. Khi đối thủ tự giơ tay xin hàng, Nadal không mấy khó khăn để lên ngôi số một.

Thắng Nguyễn