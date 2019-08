Man City thắng Liverpool ở Siêu Cup Anh

Sau 90 phút thi đấu hoà 1-1, thầy trò Pep Guardiola thắng 5-4 trong loạt sút luân lưu để đoạt danh hiệu đầu mùa 2019-2020.

Liverpool 1-1 Man City (pen 4-5)

Bàn thắng: Matip 77' - Sterling 12'.

Luân lưu: (Shaqiri, Lallana, Oxlade-Chamberlain, Salah) 4 - 5 (Gundogan, Bernardo, Foden, Zinchenko, Jesus).

Liverpool và Man City giữ đúng tinh thần của một trận tranh Siêu Cup khi chọn lối chơi cởi mở ngay từ lúc nhập cuộc. Trong nửa đầu hiệp một, sóng gió liên tục nổi lên ở hai đầu khung thành. Leroy Sane là người mở đầu cho bữa tiệc bóng đá tấn công bằng cú sút cận thành ngay phút thứ tư. Bốn phút sau, Liverpool hai lần đáp trả, từ những cú ra chân của Roberto Firmino và Mohamed Salah.

Chủ sân Anfield vượt trội về thành tích đối đầu so với Man City thời gian gần đây, khi thắng năm, hòa hai trong 10 trận gần nhất. Người hâm mộ đội bóng áo đỏ càng có dịp mừng thầm khi Sane chấn thương ở phút thứ 10. Tuy nhiên, niềm vui của CĐV Liverpool không kéo dài lâu. Dù chơi thiếu người, do Sane đang nằm ngoài, Man City có bàn mở tỷ số vào phút 13. Bẫy việt vị của "The Kop" sập sai, để Oleksandr Zinchenko thoải mái nhận bóng bên cánh trái. Đường tạt vào sau đó của hậu vệ trái Man City được David Silva xử lý một chạm tinh tế, đưa bóng đến vị trí của Raheem Sterling trong khu 5m50. Cú sút bằng chân trái của tuyển thủ Anh từ cự ly gần, đưa bóng qua háng Alisson Becker, và đưa đương kim vô địch Ngoại hạng Anh vượt lên.

Man City lần thứ hai liên tiếp đoạt Siêu Cup Anh. Ảnh: PA.

Có lợi dẫn sớm, Man City đưa trận đấu về cái cách họ thường làm: giữ bóng chắc bên phần sân nhà, chờ đối phương nôn nóng để tung đòn kết liễu. Do thiếu Sadio Mane, đội quân của Jurgen Klopp pressing tầm cao không tốt như thời đỉnh cao. Trong 45 phút đầu tiên, Liverpool hiếm khi bẫy pressing thành công bên phần sân khách. Họ thường trông chờ vào khả năng hoạt động độc lập của Salah. Từ một nỗ lực như vậy ở phút 15, tiền đạo người Ai Cập sút chìm, đưa bóng chạm cột dọc.

Sterling là cái tên đáng chú ý nhất của Man City tối 4/8. Ngoài bàn mở tỷ số, chân sút người Anh còn có nhiều cơ hội ngon ăn khác. Phút 17, anh đối mặt Alisson ở góc hẹp nhưng không chiến thắng được thủ thành Brazil. Bốn phút sau giờ nghỉ, Sterling một mình một bóng đối diện với Alisson lần thứ hai. Cú cứa lòng chìm của anh đưa bóng qua tay người gác đền 26 tuổi, nhưng bóng lại tìm tới cột dọc.

Số 7 Man City xuất phát ở vị trí tiền đạo trung tâm trong sơ đồ 4-3-3, nhưng thường xuyên mất hút giữa bộ đôi trung vệ cao to Virgil Van Dijk, Joe Gomez. Cùng với việc hai hậu vệ biên Liverpool ít dâng cao, Sterling được đẩy lùi xuống đá biên trái, trong sơ đồ 4-2-3-1 ở hiệp hai. Điều chỉnh này của Guardiola giúp trò cưng của ông nhiều lần phá bẫy việt vị thành công. Pha bóng phút 61 thể hiện rõ điều ấy. Cựu cầu thủ Liverpool luồn lách giữa hàng thủ áo đỏ, rồi đón đường chọc khe từ Kyle Walker. Lần thứ ba trong trận, Sterling đối mặt Alisson nhưng lại chần chừ ở lúc dứt điểm, để Van Dijk lao vào phá bóng trong chân.

Sterling dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Man City. Ảnh: Reuters.

Sterling tiếc một, Salah phải tiếc gấp đôi sau 90 phút ở Wembley. Một mình cựu cầu thủ AS Roma tung ra 10 cú dứt điểm, chiếm gần hai phần ba tổng cú sút của Liverpool (17 lần). Hết sút chìm, đặt lòng, vẩy má ngoài, thậm chí đối mặt với thủ môn Claudio Bravo, vua phá lưới Ngoại hạng Anh hai mùa liên tiếp không một lần điền tên lên bảng tỷ số. Tiền đạo 27 tuổi tỏ ra nôn nóng mỗi khi có thời cơ. Phút 58, lần thứ hai Salah đưa bóng tìm tới cột dọc. Tới phút 87, khung thành Man City như mở toang, sau khi hậu vệ áo xanh mất bóng sát khu 16m50. Salah có thời gian chỉnh bóng trong cấm địa, nhưng lại không sút qua tay Bravo, người kịp băng ra làm hẹp góc sút.

Vận đen còn bám đuổi Salah tới phút bù giờ. Anh bình tĩnh ngoặt bóng loại bỏ John Stones rồi dứt điểm. Bóng chạm người hậu vệ này văng lên cao. Lập tức Salah ập vào đánh đầu bồi, đưa bóng bay theo hình cầu vồng. Stones và thủ thành Bravo chôn chân, nhìn bóng bay về phía khung thành, nhưng Walker kịp băng về, tung móc phá bóng ngay trên vạch vôi.

Salah cúi đầu tiếc nuối khi bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn, khiến Liverpool mất Siêu Cup Anh 2019. Ảnh: AP.

Không thể trông chờ vào hàng công, Klopp tung Joel Matip vào sân giữa hiệp hai để tìm bàn gỡ bằng những tình huống cố định. Quyết định của cựu HLV Borussia Dortmund chứng minh tính đúng đắn chỉ sau điều chỉnh này 10 phút. Phút 77, Van Dijk chuyền bổng vào khu 5m50, sau quả phạt bên cánh phải. Matip thắng pha không chiến với Nicolas Otamendi, rồi đánh đầu cận thành san bằng tỷ số. Trước đó, ở phút 57, chính Van Dijk suýt ghi tên lên bảng điện tử khi đệm bóng trúng xà ngang từ quả phạt góc bên cánh trái.

Tấn công nhiều và bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn, Liverpool phải chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Họ thua 4-5 trong loạt sút luân lưu, khi Georginio Wijnaldum để Bravo đoán được hướng sút.

Matip (áo đỏ, trái) đánh đầu cận thành, san bằng tỷ số 1-1. Ảnh: AFP.

Chưa thể có danh hiệu đầu tiên ở các giải đấu tại Anh, Klopp còn khiến người hâm mộ thêm lo lắng khi độ chênh giữa đội hình chính và phần còn lại quá xa. Divock Origi, người đá thay Mane, tỏ ra lạc lõng so với phần còn lại. Còn Joe Gomez nhiều lần đứng sai vị trí. Anh còn có pha đạp bóng bằng gầm giày với David Silva cuối hiệp một, nhưng qua được mắt trọng tài Martin Atkinson.

Thắng trận và lần thứ hai liên tiếp giành Siêu Cup Anh, nhưng thể lực của cầu thủ Man City không đảm bảo. Ở cuối trận, khi Liverpool thay liền ba người để tăng sức ép, hàng thủ áo xanh chực chờ vỡ vụn, và chỉ có may mắn mới giúp chủ sân Etihad thoát cảnh thua thêm. Cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB - Rodri - chưa đáp ứng được kỳ vọng. Cựu cầu thủ Atletico thiếu tốc độ, sức mạnh ở những pha tranh chấp, khiến Man City liên tục bị Liverpool vỗ mặt trong hiệp hai. Guardiola đứng ngồi không yên và buộc phải đưa Ilkay Gundogan vào hỗ trợ trong 30 phút cuối.

Đội hình thi đấu

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold (Matip 67'), Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho (Keita 67'), Henderson (Lallana 79'), Wijnaldum, Origi (Oxlade-Chamberlain 79'), Salah, Firmino (Shaqiri 79').

Dự bị không sử dụng: Mignolet, Lovren.

Man City: Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, Rodri, Silva (Gundogan 61'), De Bruyne (Foden 89'), Sane (Jesus 13'), Bernardo, Sterling.

Dự bị không sử dụng: Ederson, Aguero, Angelino, Garcia.

Thắng Nguyễn