Lưu Tương - kình ngư mang sứ mệnh cứu vớt hình ảnh Trung Quốc

Sau khi Sun Yang bị chỉ trích nặng nề dù đoạt hai HC vàng, đội bơi Trung Quốc đặt trọn niềm tin vào nữ VĐV 23 tuổi sẽ tranh tài ngày 27/7.

Bức ảnh được Lưu Tương đăng trên Weibo, ngay sau khi đáp xuống Gwangju, Hàn Quốc.

Xinhua gọi Lưu Tương là "niềm hy vọng" của bơi lội Trung Quốc. Sina phong kình ngư 23 tuổi là "nữ hoàng trên đường đua xanh". Còn người dùng mạng xã hội Weibo trao cho nữ VĐV quê Quảng Châu sứ mệnh cứu lấy hình ảnh quốc gia, sau một loạt những rắc rối mà tên tuổi số một Sun Yang dính phải trong suốt thời gian dự giải vô địch thế giới 2019 ở Gwangju, Hàn Quốc.

Đây là lần thứ ba, Lưu dự giải vô địch thế giới, nhưng cảm xúc của cô khác rất nhiều so với khi ở Kazan năm 2015, và Budapest năm 2017. Hai lần trước, kình ngư sinh năm 1996 chỉ là cái bóng cho hai đồng đội Phó Viên Tuệ và Diệp Thi Văn. Viên Tuệ, cùng thi nội dung 50m và 100m ngửa như Lưu, nổi danh từ Olympic London 2012 khi giành suất dự vòng chung kết. Tới Asiad 2014, cô đoạt HC vàng 100m ngửa, và tiếp tục bước lên bục cao nhất ở giải vô địch thế giới 2015. Đến Olympic Rio 2016, Phó trở thành ngôi sao trên mạng xã hội nhờ màn trả lời phỏng vấn nhí nhảnh sau khi giành HC đồng, với thành tích dưới 57 giây. Trong khi đó, Diệp Thi Văn đã là ngôi sao từ tuổi 16. Tại Olympic London 2012, Diệp bơi 50m hỗn hợp cuối cùng nhanh hơn cả Ryan Lochte và dễ dàng giành cả hai HC vàng 200m và 400m hỗn hợp.

Tại Gwangju, vị thế của Lưu Tương đảo ngược. Cô trở thành hy vọng lớn nhất của đội bơi nữ, sau khi giành HC vàng Asiad 2018 và phá kỷ lục thế giới 50m ngửa tại Indonesia hồi năm ngoái. Khi cả Phó lẫn Diệp đều có dấu hiệu bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, Lưu dường như mới bước vào những ngày tháng đẹp nhất.

Lưu Tương phá kỷ lục thế giới 50m ngửa Asiad 2018 Lưu Tương phá kỷ lục thế giới 50m ngửa tại Asiad 2018.

Con đường đến giải vô địch thế giới của Lưu Tương gặp nhiều chông gai. Đầu năm 2019, cô bị chấn thương vai khá nặng và phải nghỉ thi đấu hơn một tháng. Ban huấn luyện khuyên kình ngư 23 tuổi tập trung thi đấu 50m ngửa, nội dung sở trường của Lưu, cũng là nơi ít phải sức ở vai hơn so với 50m tự do. Tuy nhiên, Lưu từ chối. Nữ kình ngư xinh đẹp quyết định chỉ ghi danh ở một nội dung, là 50m tự do vì Olympic Tokyo 2020 không có nội dung 50m ngửa.

"Tôi thấy mình già dặn hơn ở cuộc thi này. Tôi hiểu rõ áp lực và kỳ vọng của mọi người đặt lên vai. Hoặc là mang về thành tích cho quốc gia, hoặc là chiến đấu cho mục tiêu của riêng mình, tôi chỉ được chọn một. Thật khó để lúc nào xuống nước, tôi cũng có thể đạt 100% phong độ. 50m tự do là một thử thách khó khăn, cũng là đích ngắm tôi muốn chinh phục. Tôi thấy hứng thú với nội dung này, và càng thấy phấn khích khi nghĩ tới việc được dự Olympic vào năm sau. Mục tiêu của tôi là bơi dưới 24 giây", Lưu nói trong buổi phỏng vấn với CCTV.

Cùng đến Gwangju trong ngày 16/7 như các đồng đội nhưng Lưu Tương không thi đấu suốt những ngày qua bởi nội dung 50m tự do sẽ diễn ra trong hai ngày cuối cùng của giải. Nhìn lần lượt những đồng đội như Phó Viên Tuệ và Diệp Thi Văn xuống nước nhưng chưa đoạt HC vàng, Lưu hiểu áp lực cho cô vào ngày thi cuối cùng lớn nhường nào, nhất là khi bơi lội Trung Quốc đang bị bủa vây bởi những ồn ào xung quanh việc Sun Yang bị tẩy chay tại Hàn Quốc.

Lưu Tương rất được yêu thích trên mạng xã hội Trung Quốc bởi vẻ ngoài xinh xăn.

"Một ngày của tôi bắt đầu lúc sáu giờ sáng. Tôi khởi động, ăn sáng, rồi 7h40 lên xe buýt tới hồ bơi. Tám giờ tôi đến nơi và tám rưỡi bắt đầu ngày luyện tập. Bảy giờ tối, tôi trở lại làng VĐV và tập thêm những bài tập cho chân. Đó là điểm yếu của tôi. Thật may, trong hơn một tháng chấn thương vai, tôi có nhiều thời gian để rèn sức mạnh cho đôi chân. Những bài tập hồi ở Trung Quốc, tôi vẫn duy trì khi tới Gwangju", Lưu Tương chia sẻ.

Cao 1m80, Lưu Gia Hân (tên hồi nhỏ của Lưu Tương) được các thầy ở lớp năng khiếu bơi Quảng Châu hướng tới các cự ly dài. Kình ngư sinh năm 1996 nhớ lại, rằng các thầy thuở nhỏ nhiều lần nói với cô là tốc độ xuất phát không đủ tốt. Lực cản của nước với những VĐV cao như cô lớn hơn khá nhiều so với một VĐV cao khoảng 1m75 như Phó Viên Tuệ hay Diệp Thi Văn. Dù vậy, đam mê tốc độ của Lưu đã chiến thắng. Năm 2012, cô giành HC vàng Trung Quốc ở nội dung 50m bướm. Sau đó, cô chuyển sang thi 50m ngửa và tự do, và giành HC vàng quốc gia ở hai nội dung mới năm 2014.

Lưu dự giải vô địch thế giới 2015 và Olympic Rio 2016 nhưng đều có kết quả không như ý. Sau khi trở về từ Brazil, cô thay HLV và đổi giáo án tập luyện. Nữ thần bơi lội của Trung Quốc chuyển hẳn vào sống tại Đại học thể thao Bắc Kinh và tích cực cải thiện sức mạnh thân dưới. Ở các giải quốc tế, cô nhường hẳn nội dung 50m ngửa lại cho Phó Viên Tuệ và dồn sức vào 50m tự do. Thành tích của cô có sự cải thiện rõ rệt. Tại giải vô địch thế giới 2015, Lưu bơi 50m tự do hết 24 giây 82. Hai năm sau, thành tích của cô là 24 giây 78. Tháng 9/2017, tại Đại hội thể thao Trung Quốc tổ chức ở Thiên Tân, Lưu lập kỷ lục châu Á với thành tích 24 giây 04, kém 37 phần trăm giây so với kỷ lục thế giới hiện do Sarah Sjostrom nắm giữ.

Lưu Tương (giữa) vượt qua đồng đội Phó Viên Tuệ (trái) ở nội dung 50m ngửa tại Asiad 2018.

Khi được hỏi về áp lực giành HC vàng ở nội dung 50m tự do, Lưu Tương mỉm cười nói: "Tôi đã quen với chuyện này. Tôi không tránh việc nghĩ đến nó, nhưng tìm cách giữ cho tinh thần ổn định. Thú thực là thời gian nghĩ tới HC vàng trong ngày của tôi không nhiều. Thời gian ăn, tập và hồi phục đã choán hết 24 giờ của tôi. Mỗi khi rỗi, tôi lại luyện thêm những cơ nhỏ ở vùng hông và cổ chân, có khi tới nửa đêm. Tôi cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn, để khi thi đấu cũng như cảm giác đang tập".

HLV của Lưu Tương, Hà Tân Trung hài lòng với những gì cô học trò thể hiện lúc tập luyện. Ông nói: "Lưu là một người cầu toàn. Tôi biết cô ấy đã mang rèm cửa từ Trung Quốc sang để giấc ngủ ngon hơn. Ngay cả những tiểu tiết như máy điều hòa, khử mùi... Lưu cũng thường tự mình kiểm tra trước khi tập. Cự ly 50m tự do giống như chạy 100m của điền kinh vậy. Nó như một nữ hoàng, rất khó để chinh phục. Nhưng càng khó khăn, người ta càng được tận hưởng những dư âm thú vị".

Thắng Nguyễn (theo Sina, Sohu)