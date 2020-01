LPGA Tour hủy sự kiện tại Trung Quốc

Blue Bay LPGA bị gạch khỏi lịch đấu mùa 2020 vì lo ngại trước dịch viêm phổi do virus Corona bùng phát tại Vũ Hán.

"Trước các quan ngại về vấn đề sức khỏe và các biện pháp hạn chế đi lại chặt chẽ vì virus Corona ở Trung Quốc, LPGA Tour cùng các đối tác bản địa quyết định hủy Blue Bay LPGA 2020", LPGA Tour thông báo hôm 30/1. "Đây là quyết định khó khăn. Nhưng sức khỏe và an toàn của golfer, người hâm mộ và ban tổ chức giải luôn là ưu tiên cao nhất. Dù thất vọng khi Blue Bay LPGA không thể diễn ra mùa này, chúng tôi mong giải sẽ trở lại vào năm 2021 và nhiều năm tới".

Các nhân viên y tế tại Bệnh viện Chữ thập Đỏ Vũ Hán ngày 25/1. Ảnh: AFP.

Theo kế hoạch ban đầu, Blue Bay LPGA sẽ được tổ chức trên đảo Hải Nam với các vòng đấu chính diễn ra từ ngày 5 đến 8/3. Sự kiện này ra mắt năm 2014 và hiện có quỹ thưởng 2,1 triệu USD. Năm 2018, Gaby Lopez đạt điểm -8 chung cuộc và đoạt cúp cùng 315.000 USD. Mùa 2019, giải không có mặt trong lịch trình tổ chức vì LPGA Tour muốn đổi thời điểm từ mùa Thu sang Xuân.

Trong tháng Hai này, LPGA Tour có bốn điểm đến trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khởi đầu là hai giải tại Australia, tiếp đó là chặng dừng Thái Lan và kết thúc bằng sự kiện ở Singapore.

Động thái chính thức hủy giải của LPGA Tour được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố "dịch viêm phổi là tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế". Hôm 30/1, chính phủ Mỹ khuyến cáo công dân của họ "không đến Trung Quốc". Theo New York Times, đã có khoảng 10.000 ca nhiễm và hơn 200 người chết vì viêm phổi do Corona.

Cơn khủng hoảng y tế này khiến nhiều sự kiện thể thao lớn dự kiến diễn ra ở Trung Quốc năm nay bị hoãn hoặc hủy bỏ. Mới đây, giải Vô địch Điền kinh thế giới 2020, dự kiến diễn ra tại Nam Kinh từ 13/3 đến 15/3, thông báo lùi sang tháng 3/2021. Ban tổ chức giải bóng đá VĐQG Trung Quốc (CSL) thì tuyên bố hoãn thi đấu. Trong khi đó, European Tour đang giám sát chặt chẽ tình hình trước khi xem xét khả năng hủy Volvo China Open có tổng quỹ thưởng 2,883 triệu USD ở Thâm Quyến vào tháng Tư năm nay.

Quốc Huy tổng hợp