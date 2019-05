Liverpool an phận á quân Ngoại hạng Anh

Chủ sân Anfield thắng Wolves 2-0 ở vòng cuối Ngoại hạng Anh, nhưng vẫn chỉ cán đích thứ hai do kém Man City một điểm.

Mane (giữa) lập cú đúp giúp Liverpool thắng Wolves 2-0. Ảnh: EPA.

Bàn thắng: Mane 17', 81'.

Người hâm mộ Liverpool được sống trong cảm giác vô địch đúng 20 phút, tính từ lúc Sadio Mane mở tỷ số trên sân Anfield, tới khi Aymeric Laporte bật cao đánh đầu ghi bàn sau quả phạt góc trên sân Express của Brighton. Đội bóng thành phố Cảng bước vào vòng đấu cuối mà không có quyền tự quyết. Chỉ khi Man City không thắng, cơ hội mới đến tay Liverpool. Đó là điều gần như bất khả thời điểm này, bởi Brighton yếu và không còn nhiều động lực thi đấu.

Cảm xúc của Jurgen Klopp và hơn 50.000 CĐV Liverpool, cũng như lối chơi của "The Kop" là hình ảnh chính xác hơn miêu tả sự phụ thuộc này. Trong suốt 90 phút, HLV người Đức không hề giấu vẻ bồn chồn cùng đôi mắt buồn bã. Cựu HLV Borussia Dortmund chỉ tươi lên một chút khi mừng bàn mở tỷ số của Mane, trước khi quay lại vẻ trầm mặc. Hết hiệp một, ông chạy ngay vào đường hầm như thể muốn cập nhật ngay tỷ số trận đấu giữa Brighton và Man City. Trong khi đó, người hâm mộ đội bóng áo đỏ tay lăm lăm chiếc điện thoại trong hơn một giờ. Họ hò reo sau khi Brighton mở tỷ số, nhưng lập tức quay lại vẻ u ám sau đó chỉ một phút khi Sergio Aguero gỡ hoà 1-1. Những chiếc điện thoại chỉ thôi được sử dụng sau khi Riyad Mahrez nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City, đồng thời phá hỏng mộng tưởng nâng cup sau 29 năm đợi chờ của Liverpool.

97 điểm là con số đủ để Liverpool vô địch bất cứ mùa giải Ngoại hạng Anh nào, ngoại trừ mùa này. Klopp nở nụ cười chua chát khi vẫy chào CĐV nhà khi hết trận. Dù vậy, người hâm mộ "The Kop" thể hiện sự yêu mến dành cho ông thầy người Đức khi liên tục ca bài hát truyền thống "You'll never walk alone" trên khán đài".

Salah (áo đỏ) chia sẻ danh hiệu vua phá lưới cùng đồng đội Mane và Aubameyang. Ảnh: Reuters.

Giây phút vui mừng hiếm hoi của Klopp trong trận đấu. Ảnh: EPA.

Liverpool bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải với sự thận trọng. Lối chơi gegenpressing tốc độ cao, vũ khí từng giúp chủ sân Anfield thắng ngược Barca ở bán kết Champions League, biến mất. Thay vào đó, các học trò của Klopp chơi rình rập, với cự ly đội hình thấp và sử dụng nhiều đường bóng dài để tiếp cận khung thành Rui Patricio.

Áp lực phải thắng khiến CLB 18 lần vô địch bóng đá Anh mất đi sự sắc sảo vốn có. Tuy nhiên, đẳng cấp của một đội bóng lớn cùng những cá nhân xuất sắc giúp họ có bàn mở tỷ số. Phút 17, đường căng ngang bên cánh phải của Trent Alexander-Arnold khẽ chạm chân hậu vệ đội khách, đổi hướng và đi vào đúng vị trí Mane chọn sẵn. Chân sút người Senegal dễ dàng đệm bóng từ cự ly gần, đưa Liverpool vượt lên.

Có bàn thắng giải toả tâm lý nhưng lối chơi của Liverpool không vì thế mà sáng nước hơn. Họ kéo tốc độ trận đấu xuống thấp từ nửa cuối hiệp một, tạo điều kiện cho Wolves vùng lên. Trong khoảng gần 40 phút, gồm 15 phút cuối hiệp một và nửa đầu hiệp hai, "Bầy Sói" mới là đội chơi có nét hơn. Nếu Raul Jimenez và Diogo Jota không phung phí cơ hội, thầy trò Nuno Santo hoàn toàn có thể có bàn gỡ trong thời gian này, khi mà tâm trí cầu thủ chủ nhà đặt hoàn toàn ở sân Express.

Mane (số 10) hoàn tất cú đúp bằng cú đánh đầu cận thành. Ảnh: DM.

Mãi tới nửa cuối hiệp hai, khi Man City nâng tỷ số lên 4-1 và 99% bảo vệ thành công chức vô địch, Liverpool mới hoàn hồn và quay lại diễn biến ở Anfield. Nhờ sự cổ vũ không ngừng nghỉ của CĐV, chủ nhà xốc lại tinh thần và dồn ép ngược Wolves. Phút 81, Mane hoàn tất cú đúp bằng cú đánh đầu cận thành, đồng thời sánh ngang với đồng đội Mohamed Salah trên bảng danh sách vua phá lưới mùa 2018-2019. Tuy nhiên, trước khi đưa bóng vào lưới Patricio, cả Mane lẫn Salah đều đứng dưới hàng thủ đội khách.

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Mane là dấu chấm hết cho mùa giải mà Klopp tự nhận là "tuỵệt vời", "đáng nhớ", và "giàu cảm xúc" nhất. Cựu cầu thủ Southampton kết thúc mùa bóng với 22 bàn, đồng thời giúp Alexander-Arnold trở thành hậu vệ có số lần kiến tạo nhiều nhất trong một mùa Ngoại hạng Anh, với 12 lần dọn cỗ thành công.

Nỗi buồn của CĐV Liverpool. Ảnh: AP.

Ông chủ của Liverpool - John Henry (đeo kính) - và phu nhân trên sân Anfield. Ảnh: PA.

Đội hình thi đấu

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson (Gomez 84'), Henderson, Fabinho, Wijnaldum (Oxlade-Chamberlain 88'), Salah, Origi (Milner 64'), Mane.

Dự bị không sử dụng: Mignolet, Lovren, Sturridge, Shaqiri.

Wolves: Patricio, Bennett, Coady, Boly, Doherty (Traore 80'), Dendoncker, Neves, Moutinho (Vinagre 84'), Jonny (Gibbs-White 84'), Jimenez, Jota.

Dự bị không sử dụng: Ruddy, Cavaleiro, Costa, Kilman.

Thắng Nguyễn