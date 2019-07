Ledecky rút lui khỏi 2 nội dung ở giải vô địch thế giới

Kình người Mỹ bị ốm và quyết định giữ sức khỏe, thay vì cố tranh HC vàng trên đường đua 200m và 1500m tự do.

The Star cho biết, Katie Ledecky rút khỏi vòng chung kết 1500m tự do diễn ra tối 23/7 và không tham dự vòng loại 200m tự do hôm nay 24/7 vì bị ốm. "Quyết định được thống nhất giữa đội tuyển Mỹ, Ledecky cùng HLV, và bộ phận y tế", lãnh đội bơi Mỹ, Lindsay Mintenko nói.

Giải vô địch thế giới 2019 diễn ra không suôn sẻ với Ledecky. Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn bơi, hôm 21/7, cô tuột HC vàng nội dung sở trường 400m tự do khi thua đàn em người Australia, Ariarne Titmus ở những mét cuối. Thất bại này khiến kình ngư người Mỹ không thể là VĐV thứ tư đoạt bốn HC vàng thế giới liên tiếp ở cùng một nội dung.

Katie Ledecky Phần thi 400m tự do của Ledecky.

Ledecky giành tổng cộng 14 HC vàng thế giới, xếp thứ ba trong danh sách những kình ngư vĩ đại nhất lịch sử, sau Michael Phelps và Ryan Lochte. Tuy nhiên, cô bị ốm ngay từ ngày đầu đặt chân tới Gwangju, Hàn Quốc hôm 17/7. Theo đội tuyển Mỹ, việc không tranh tài ở cự ly 200m và 1500m tự do là để bảo vệ cho sức khỏe của Ledecky.

Tại giải vô địch thế giới 2019, Ledecky còn một nội dung thi đấu nữa là 800m tự do, sẽ thi đấu vòng loại ngày 26/7, và đấu chung kết sau đó một ngày. Hiện khả năng dự nội dung này của VĐV 22 tuổi bị bỏ ngỏ.

Việc tay bơi chủ lực Ledecky thi đấu dưới sức khiến đội Mỹ mới có hai HC vàng sau hai ngày thi đấu. HLV Greg Meehan nói với Washington Post: "Hy vọng cô ấy kịp trở lại vào cuối tuần. Những gì có thể làm lúc này là cầu nguyện".

Ledecky chưa giành HC vàng nào ở giải vô địch thế giới.

Theo quy định của Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA), khi một VĐV không thể tham dự, đội tuyển nước đó không được phép thay người. Do đó, đội Mỹ chỉ còn một VĐV thi chung kết vào tối 23/7 là Ashley Twichell.

Thắng Nguyễn (theo The Star)