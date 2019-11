Ladies European Tour liên doanh với LPGA Tour

Với nguồn lực từ LPGA Tour, hệ thống golf nữ chuyên nghiệp châu Âu Ladies European Tour hy vọng sẽ thoát khỏi tình trạng u ám nhiều năm qua.

Ladies European Tour (LET) ra đời năm 1978. Ở góc độ kinh doanh, đây là doanh nghiệp một thành viên được lèo lái bởi hai bộ phận chủ chốt gồm Ban giám đốc và Hội đồng golfer thành viên. Dù vậy, trong khi golf nữ đang phát triển, LET lâm cảnh "chợ chiều" suốt nhiều năm. LET, vì thế, phải tìm thêm nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, và mới đây đón "cổ đông thứ hai" đến từ Mỹ sau khi được phiếu thuận của Ban lãnh đạo cũ.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng vận hành và tìm kiếm thêm cơ hội phát triển cho LET cũng như golfer thành viên, đặc biệt là việc tiếp cận hệ thống giải của đối tác Mỹ. Theo kế hoạch sơ bộ do đặc phái viên LPGA Tour Mike Whan đề xuất, các đấu thủ hàng đầu của LET sẽ có vé dự Q-Series – nấc thang cuối lên đấu trường đỉnh cao LPGA Tour.

Đặc phái viên LPGA Tour Mike Wan (trái) và Chủ tịch LET Figueras-Dotti kỳ vọng rất lớn vào sự hợp tác giữa hai bên. Ảnh: LPGA Tour.

"Hai bên hợp tác vì mục đích chung và qua đó tạo ra những cơ hội mà bản thân chúng ta không thể tự theo đuổi. Trong 60 ngày kể từ khi bắt tay xây dựng liên doanh này, chúng tôi đã chứng kiến tầm ảnh hưởng to lớn của nó đối với hoạt động của LET. Đó là bước tiến tích cực, thể hiện qua lịch thi đấu với số lượng giải sẽ được tăng lên trong mùa mới", Chủ tịch LET Marta Marta Figueras-Dotti nói về tầm quan trọng của liên doanh golf nữ Âu-Mỹ.

Dù cùng vận hành liên doanh theo tỷ lệ 50-50, Mike Whan nhấn mạnh rằng phần của LPGA Tour sẽ hạn chế. Ông cho biết: "Các lợi ích nảy sinh sẽ thuộc về châu Âu. Chúng tôi đầu tư vào LET, nhưng không thu lại tiền ở đầu ra. Chủ trương này đã được ban lãnh đạo phê duyệt. Tôi muốn chắc chắc rằng các golfer châu Âu hiểu rõ rằng quan hệ đối tác thể hiện sứ mệnh của LPGA Tour trong việc phát triển golf nữ trên thế giới. Đây hoàn toàn không phải nước cờ trong chiến lược phát triển của Mỹ".

Bốn năm qua chứng kiến LET chật vật về số giải đấu cũng như nhà trợ. Năm 2017, lịch trình của hệ thống này mất đến bảy giải. Cùng năm, Ivan Khodabakhsh rời ghế CEO sau bốn năm đảm nhiệm.

Từ 15 giải với tổng quỹ thưởng 14 triệu USD năm 2018, LET tăng lên 20 giải với xấp xỉ 15 triệu USD. Nhưng có tới ba giải trong đó do LPGA Tour đồng bảo trợ, gồm hai major Evian Championship và Women's British Open, bên cạnh Ladies Scottish Open chiếm gần 10 triệu USD. Ngược lại, LPGA Tour có 33 sự kiện với tổng quỹ thưởng 70 triệu USD với giải chốt mùa thưởng 1,5 triệu USD cho nhà vô địch.

Trước khi công bố đối tác Mỹ, LET cũng tuyên bố Costa del Sol là nhà tài trợ của danh hiệu Order of Merit. Theo đó, từ năm 2020, cuộc đua danh hiệu vô địch tiền thưởng kéo dài cả mùa giải sẽ mang tên Race to Costa del Sol có tổng quỹ 275.000 USD trong đó người thắng chung cuộc nhận 137.000 USD, á quân được 82.000 USD, vị trí thứ ba bỏ túi 55.000 USD.

Quốc Huy tổng hợp