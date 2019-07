Koepka lạc quan dù cách đỉnh bảng bảy gậy qua ba vòng The Open

Chủ nhân bốn major đạt tổng điểm -9 trong ba ngày thi đấu đầu tiên, nhưng vẫn tin vào cơ hội vô địch của bản thân tại major cuối cùng trong năm.

"Không ai đánh bóng dài tốt hơn tôi ở giải này", Koepka nói sau vòng ba hôm 20/7. "Vấn đề của tôi là những cú gạt, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Cơ hội vẫn còn và tôi cần làm tốt hơn ở ngày cuối. Thời tiết tại Royal Portrush khó đoán, gió, mưa sẽ đến và điều gì cũng có thể xảy ra".

Koepka cán đích trong top 2 tại ba giải major gần nhất. Ảnh: Sky.

Brooks Koepka birdie hai hố cuối vòng ba để đạt tổng điểm -9, vươn lên xếp T4 cùng Justin Rose. Nhưng năm birdie và một bogey của golfer số một thế giới chưa phải thành tích nổi bật ở ngày thi đấu hôm qua (20/7). Shane Lowry và Tommy Fleetwood lần lượt đánh 63 và 66 gậy (par71), qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Lowry giữ đỉnh bảng với điểm -16, còn Fleetwood đạt -12 trước vòng cuối.

"Khi bạn nhìn chỉ số gậy lợi (stroke gained) trên green, bạn sẽ thấy tôi là người gạt tệ nhất giải", Koepka nói tiếp. "Luôn có những tuần như vậy. Đôi khi bạn cảm thấy bản thân sẽ có những cú gạt tốt, nhưng cuối cùng tự tay bạn phá hỏng mọi thứ. Hy vọng điều đó không lặp lại ở ngày đấu cuối".

Diễn biến ngày thứ ba giải The Open 2019 Diễn biến chính ngày thi đấu thứ ba The Open.

Với bốn gậy cách nhì bảng Fleetwood, bảy gậy cách vị trí T4 của Koepka và Rose, cửa vô địch của Shane Lowry lúc này là sáng nhất giải. Golfer Ireland không bận tâm đến nhóm bám đuổi, nhưng thừa nhận lo lắng về điều kiện thời tiết được dự báo là có gió lớn kèm mưa lạnh ở Royal Portrush.

"Sẽ là một ngày rất khó khăn", Lowry chia sẻ. "Thời tiết, theo tôi được biết, sẽ rất xấu. Nhưng tôi đang nắm lợi thế và việc duy nhất tôi có thể làm là duy trì những gì đã thể hiện trong suốt năm qua. Tôi sẽ ra sân mà không bận tâm đến kết quả của các vòng trước cũng như của các golfer khác, đạt số điểm tốt nhất có thể. Hy vọng điểm số ngày mai đủ để tôi đăng quang".

Những cú đánh xuất sắc ở ngày thi đấu thứ ba The Open 2019 Những cú đánh xuất sắc ở ngày thi đấu thứ ba The Open.

Ban tổ chức The Open dời lịch đấu vòng cuối sớm hơn một giờ đồng hồ so với dự kiến, do lo ngại thời tiết xấu. Vòng bốn sẽ bắt đầu lúc 13h32, theo giờ Hà Nội, trực tiếp trên FOX Sports. Nhóm có hai golfer dẫn đầu, Lowry và Fleetwood, sẽ tee-off lúc 19h47. Koepka (điểm -9) và J.B. Holmes (-10) ra sân trước đó 10 phút.

Bảng điểm The Open sau vòng ba:

-16: Lowry

-12: Fleetwood

-10: Holmes

-9: Koepka, Rose

-8: Fowler, Westwood

-7: Willett, Rahm, Finau, Spieth

-6: Stenson, Noren, Kuchar, Frittelli, Putnam, Smith

-5: Schauffele.

Nhân Đạt