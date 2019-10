Ko Jin Young đoạt giải Golfer nữ hay nhất mùa

LPGA Tour 2019 chưa hạ màn, nhưng golfer số một thế giới Ko Jin Young đã thắng cuộc đua tranh giải thưởng cá nhân cao quý nhất.

Lịch thi đấu còn ba sự kiện, và với mỗi lần đăng quang, golfer 24 tuổi này được 30 điểm. Ko dẫn đầu cuộc đua với 241 điểm, hơn 118 điểm so với đối thủ thứ nhì là Tân binh hay nhất Lee6 Jeongeun. Do đó, không ai có thể bắt kịp Ko.

Ko không giấu hài lòng khi được vinh danh sớm trong chiến dịch thi đấu thu về 2,7 triệu USD tiền thưởng. Golfer sinh tại Seoul nói: "2019 là một trong những năm tuyệt vời nhất sự nghiệp của tôi, khi tôi nhận được một trong những danh hiệu cao quý nhất. Tôi cũng không tin rằng có ngày lại được sánh vai với những thần tượng golf của mình ở hạng mục này. Xin cảm ơn gia đình, bạn bè và những người đã hậu thuẫn để tôi đạt thành tựu hôm nay".

Trong mùa giải 2019, Ko đoạt bốn cúp, trong đó có hai major và tám lần cán đích trong top 10. Ảnh: Yonhap.

Bên cạnh việc đạt giải thưởng cao quý, Ko còn dẫn đầu ở nhiều thống kê khác như xếp hạng tiền thưởng, cuộc đua vô địch toàn mùa Race to the CME Globe, điểm trung bình mỗi vòng đấu, lên green theo chuẩn, số lần nằm trong top 10 chung cuộc. Cô cũng là tác giả của chuỗi 114 hố không bogey dài nhất lịch sử golf chuyên nghiệp, phá kỷ lục 110 hố do Tiger Woods lập hồi năm 2000.

Năm 2018, Ko lần đầu xuất hiện ở LPGA Tour và đoạt giải Tân binh hay nhất vào cuối mùa. Trong bảy năm qua, Ko là người Hàn Quốc thứ tư được vinh danh ở hạng mục Golfer hay nhất mùa LPGA Tour. Ba đồng hương đạt vinh dự này trước cô là Park Inbee (2013), Ryu So Yeon (2017) và Park Sung Hyun (2017).

LPGA Tour chọn đấu thủ giỏi nhất năm dựa trên kết quả xếp hạng điểm quy định cho hạng mục này trong cả mùa. Ngược lại PGA Tour lại theo phương thức bình chọn của các đấu thủ nam đánh ít nhất 15 giải chính thức có tính điểm FedEx Cup, được thực hiện sau khi kết thúc mùa.

Quốc Huy (theo LPGA Tour)