Jack Nicklaus sợ bị Tiger Woods phá kỷ lục vô địch major

Huyền thoại 79 tuổi chỉ còn hơn "Siêu Hổ" ba danh hiệu major, sau khi Woods vô địch Masters 2019.

"Tôi từng nghĩ phải rất lâu nữa anh ấy mới lại vô địch major", Nicklaus chia sẻ. "Nhưng Woods đã nhớ lại công thức chiến thắng khi anh ấy cần. Hai giải major tới diễn ra tại Bethpage và Pebble Beach, những nơi Woods từng vô địch. Vậy nên, tôi đang sợ rằng anh ấy sẽ lại chiến thắng".

Nicklaus (trái) bông đùa về khả năng bị Woods vượt qua kỷ lục vô địch major. Ảnh: Sky.

Giải major kế tiếp, PGA Championship, diễn ra vào tháng Năm tại sân golf Bethpage, New York. Sân đấu này mới chỉ hai lần tổ chức major, tại US Open 2002 và 2009. Woods là nhà vô địch năm 2002. Ở Pebble Beach – nơi đăng cai US Open năm nay, "Siêu Hổ" cũng từng lên ngôi vào năm 2000.

Chiến thắng tại Masters tuần qua giúp Woods có 15 major, chỉ còn kém ba danh hiệu so với kỷ lục vô địch nhiều major nhất của Jack Nicklaus. Đó là chức vô địch major đầu tiên của "Siêu Hổ" sau 11 năm với nhiều biến cố trong cuộc sống và sự nghiệp. Golfer 43 tuổi cũng là người già thứ nhì vô địch Masters, sau Jack Nicklaus – người đăng quang năm 1986 ở tuổi 46.

"Sự khác biệt trong hai chức vô địch là năm nay Woods là ứng cử viên, còn tôi không được kỳ vọng nhiều ở 33 năm trước", Nicklaus so sánh. "Tôi đã nhớ lại cách bản thân thi đấu trước đó, và Woods cũng đã làm như vậy. Anh ấy biết mình cần làm gì để vô địch".

Nicklaus từng gây bất ngờ lớn khi giành chiếc Áo Xanh tại Augusta năm 1986. Ảnh: Sky.

Woods từng xếp thứ 1199 thế giới cách đây một năm rưỡi, nhưng "Siêu Hổ" thi đấu ấn tượng từ khi trở lại vào cuối năm 2017 và hiện là golfer số sáu thế giới. Ở Masters tuần qua, Woods cho thấy bản lĩnh vững vàng để ngược dòng trước đỉnh bảng vòng ba Francesco Molinari và giành chức vô địch.

"Bạn theo dõi vòng đấu cuối và sẽ thốt lên rằng, giải đấu là dành cho Woods", Nicklaus nói thêm. "Anh ấy kiểm soát mọi thứ quá tốt. Khi Molinari đánh bóng xuống nước ở hố 12 còn Woods đưa bóng lên green, tôi nói rằng giải đấu coi như đã kết thúc. Woods là vậy. Những golfer khác sớm muộn cũng mắc lỗi, còn Woods thì không".

Nhân Đạt