Hur Mi Jung vô địch Indy Women in Tech Championship

IndianaGolfer Hàn Hur Mi Jung đạt ước vọng vô địch sau khi dẫn đầu qua cả bốn vòng sự kiện LPGA Tour Indy Women in Tech Championship (IWiTC) tại Mỹ.

Hur đăng quang bằng bảng điểm 68 gậy ở vòng cuối hôm 29/9, đạt điểm chung cuộc -21, ít hơn bốn gậy 4 gậy so với người về nhì. Đạt khoảng cách trung bình 251 yard ở cú phát bóng, Hur đánh trúng fairway ở 11 trong 14 hố, lên green theo chuẩn ở 14 trong 18 hố và thực hiện 28 cú gạt bóng.

"Sau vòng ba, tôi nói về chiến thắng ở vị trí dẫn đầu qua cả bốn vòng vì chưa từng làm được điều này trong đời. Cuối cùng, tôi đã thành công và cảm thấy thật hạnh phúc", golfer 29 tuổi, người Hàn Quốc cho biết. Chức vô địch Indy Women mang lại cho Hur chiếc Cup cùng 300.000 USD tiền thưởng.

Hur rạng ngời bên chiếc Cup vô địch Indy Women. Ảnh: AP.

Với danh hiệu thứ tư trong sự nghiệp, Hur là một trong sáu golfer có nhiều lần đoạt cúp trong mùa giải 2019, bên cạnh Hannah Green, Brooke Henderson, Jin Young Ko, Sei Young Kim và Sung Hyun Park. Năm nay, ngoài số một thế giới Ko Jin Young, chưa có golfer nào đoạt hơn hai danh hiệu ở LPGA Tour.

Phát bóng xa hơn 34 yard so với nhà vô địch, Nanna Koerstz Madsen ghi 6 birdie, một bogey trong bảng điểm, cán đích ở vị trí á quân với điểm -17 cùng số tiền thưởng gần 187.000 USD. Đây là thành tích quan trọng, giúp cô thăng tiến 26 bậc, lên vị trí 44 trên bảng xếp hạng "Race to the CME Globe" trong năm thứ hai chinh chiến ở LPGA Tour.

Với Madsen, hội chứng dễ mất kiểm soát cảm xúc trên sân là rào cản đối với thành tích. Theo tư vấn của chuyên gia tâm lý thể thao ở quê hương Đan Mạch, golfer này dùng chanh để bình ổn mỗi khi gặp vấn đề cảm xúc. Cạnh tranh với đối thủ Hur, Madsen có tới hai lần dùng chanh ở các hố cuối. Hồi tháng 4, thuộc nhóm ứng viên vô địch tại giải Hugel-Air Premia LA Open tại Los Angeles, Madsen đã phải ngậm chanh khi thi đấu và chỉ đạt vị trí thứ 13 chung cuộc.

Ghi 2 birdie ở nửa chặng sau để bù lại hai bogey trong đoạn đường đầu, Marina Alex đạt vị trí thứ ba ở điểm -15. Đây cũng là thành tích tốt nhất của cô mùa này. Năm trước, Alex đoạt danh hiệu LPGA Tour đầu tiên trong sự nghiệp - Cambia Portland Classic - sau 6 năm chinh chiến.

Nhóm T4 ở điểm -13 gồm Megan Khang, Sakura Yokomine, Bronte Law và Maria Torres. Kim Hyo Joo một mình chiếm vị trí thứ 8 ở điểm -11. Georgia Hall, Caroline Masson và Chella Choi cùng chia sẻ vị trí thứ 9 ở điểm -10.

Sau Indy Women, LPGA Tour 2019 còn bốn giải ở châu Á trước khi chọn top 60 "Race to the CME Globe" vào giải chốt mùa CME Globe Tour Championship tại Florida.

Quốc Huy (theo LPGA Tour)