Hoãn giải golf Masters

MỹGiải major đầu tiên trong năm không thể khởi tranh ngày 9/4 như kế hoạch, vì ảnh hưởng của Covid-19.

"Sau khi xem xét những thông tin mới nhất và phân tích của chuyên gia y tế, chúng tôi quyết định hoãn Masters cũng như các sự kiện xung quanh giải", ông Fred Ridley, chủ tịch Augusta National - CLB tổ chức Masters chia sẻ hôm 13/3.

Masters 2020 bị hoãn vô thời hạn vì Covid-19. Ảnh: NY Times.

"Sức khỏe, hạnh phúc của những người liên quan đến giải cũng như dân cư tại Augusta khiến chúng tôi phải ra quyết định khó khăn", ông Ridley nói thêm. "Hy vọng việc thay đổi lịch đấu đặt chúng tôi trong điều kiện tốt nhất để đăng cai Masters và các sự kiện xoay quanh một cách an toàn, trong một ngày không xa".

Cùng với Masters, các sự kiện liên quan đến giải bị hoãn gồm Augusta National Women's Amateur và chung kết National Drive, Chip and Putt. Trước Masters, bốn giải golf thuộc PGA Tour bị hủy, gồm The Players, Valspar Championship, WGC-Dell Technologies Match Play và Valero Texas Open. Đây đều là những sự kiện chạy đà cho Masters. The Players - giải đấu được ví như major thứ năm của làng golf - khởi tranh hôm 12/3, bị hủy ngay sau khi vòng một kết thúc.

Giải Masters ra đời năm 1934, là một trong bốn giải major của làng golf cùng với PGA Championship, The Open và US Open. Masters từng bị hủy trong giai đoạn 1943-1945 vì ảnh hưởng của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Năm 2020, trước khi Masters bị hoãn vì Covid-19, giá vé tại giải rớt xuống mức từ 1000-1500 USD, thấp nhất trong 5 năm qua.

Nhân Đạt (theo Guardian)