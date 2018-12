Hamilton vượt khó, làm lu mờ chiến thắng của Rosberg tại GP Bỉ

Vì sao Hamilton bị phạt hạ 55 bậc xuất phát tại GP Bỉ / Hamilton gặp hạn, Rosberg giành pole tại Spa-Francorchamps

Trước chặng đua, dù tự tin về khả năng có điểm, Lewis Hamilton cũng phải thừa nhận rằng có mặt trên podium là điều nằm ngoài tầm với của anh, khi Red Bull và Ferrari tỏ ra không hề thua kém nhiều Mercedes tại Spa-Francorchamps. Tuy nhiên, sau đó cục diện của Grand Prix Bỉ bất ngờ diễn ra hoàn toàn thuận lợi cho ngôi sao người Anh ngay từ những giây đầu tiên.

Va chạm ngay tại Turn 1 khi xuất phát giữa hai chiếc SF16-H của Ferrari với chiếc RB12 của thần đồng Max Verstappen (Red Bull) khiến cả ba tụt xuống cuối đoàn đua do hỏng xe.

Kimi Raikkonen (Ferrari) xuất phát tốt, sớm qua mặt Verstappen để chiếm vị trí thứ hai chỉ ít giây sau khi đoàn đua bắt đầu. Tuy nhiên, vận may sau đó lại quay lưng lại với lão tướng người Phần Lan. Khi đoàn đua tiến tới Turn 1, chiếc SF16-H của Raikkonen bất ngờ vướng phải chiếc xe của người đồng đội Sebastian Vettel, đang cua rộng phía ngoài. Ở phía trong, Verstappen cũng hung hăng lách xe để vượt lên. Raikkonen bị kẹp giữa hai chiếc xe đang cua gấp nên không thể tránh khỏi va chạm. Cả ba xe đều bị hư hỏng và tụt xuống phía cuối ngay tại vòng 1 trước khi về pit sửa chữa.

Rosberg đăng quang tại F1, Belgian GP

Ở phía dưới, Jenson Button và Pascal Wehrlein cũng có va chạm khi xuất phát. Cả hai đều phải sớm bỏ cuộc. Sự lộn xộn sau hai vụ va chạm cùng việc có tới năm tay đua tụt xuống phía cuối hoặc bỏ cuộc giúp Hamilton, dù xuất phát tận thứ 21, sớm leo lên thứ 13 ngay sau vòng đua đầu tiên. Fernando Alonso, xuất phát cuối, vẫn chiếm được vị trí thứ 11.

Tới vòng tám, vận may lại một lần nữa mỉm cười với Hamilton và Alonso. Vụ tai nạn nghiêm trọng tại đoạn đường cua tốc độ cao Eau Rouge khiến chiếc xe của Kevin Magnussen (Renault) lao thẳng vào hàng rào chắn ven đường. Chiếc xe vỡ tan, tay đua người Đan Mạch thoát chết và chỉ khập khiễng sau khi ra khỏi xe (xem video). Vụ tai nạn khiến xe an toàn được triển khai để có thể dọn dẹp hậu quả của vụ va chạm.

Tranh thủ xe an toàn xuất hiện, các tay đua nhóm giữa xuất phát với lốp mềm thay nhau về pit để thay lốp. Do xuất phát với bộ lốp trung bình nên cả Alonso và Hamilton đều không vào pit tại thời điểm này, cả hai lần lượt chiếm được vị trí thứ tư và thứ năm một cách dễ dàng. Ít phút sau tại vòng 10, ban tổ chức quyết định phất cờ đỏ để gọi đoàn đua về pit nhằm tránh nguy cơ cán phải các mãnh vỡ trên đường đua do vụ tai nạn của Magnussen.

Hamilton đã chớp thời cơ từ các vụ va chạm để bứt phá lên thứ ba, điều mà chính anh thừa nhận là khó xảy ra trước cuộc đua chính thức của GP Bỉ hôm qua. Ảnh: Reuters.

Đến lúc này, Alonso và Hamilton mới thay lốp mà không hề bị thiệt hại về thời gian. Sau hơn 15 phút tạm nghỉ, đoàn đua được gọi ra đường đua sau xe an toàn. Sau ít phút đuổi bám Alonso, tới vòng 12, Hamilton đã đánh bại đối thủ trên đoạn đường thẳng dài để chiếm vị trí thứ tư. Tới vòng 18, đến lượt Nico Hulkenberg (Force India) trở thành bại tướng của Hamilton và mất vị trí thứ ba vào tay ngôi sao người Anh.

Sau khi sớm chiếm được vị trí thứ ba dù cuộc đua mới chỉ diễn ra được gần một nửa thời gian, Mercedes lập kế hoạch đánh chiếm vị trí thứ hai của Daniel Ricciardo (Red Bull). Họ quyết định chuyển sang dùng bộ lốp mềm mới tại vòng 21 để theo đuổi chiến thuật ba pit, thay vì hai pit như thông thường, hòng tận dụng ưu thế từ bộ lốp mới hơn để tấn công đối thủ.

Kế hoạch của Mercedes tưởng chừng diễn ra hoàn hảo, bởi trước lúc vào thay lốp lần cuối ở vòng 32, Hamilton đã bám sát Ricciardo. Nhưng dù cố gắng, ngôi sao người Anh vẫn không thể đánh bại đối thủ lì lợm bên phía Red Bull. Sau khi thay lốp xong, Hamilton tụt xuống sau cả Hulkenberg lẫn Sergio Perez (Force India).

Mất nhiều thời gian để đánh bại bộ đôi Force India, Hamilton không còn đủ thời gian để tấn công Ricciardo ở những vòng cuối khi đối thủ đã tận dụng thời gian để gia tăng khoảng cách. Dù vậy, việc về đích thứ ba trong khi Rosberg dễ dàng về nhất vẫn giảm thiểu thiệt hại của Hamilton do phải xuất phát ở vị trí áp chót.

Hamilton có mặt trên bục podium giúp Mercedes tiếp tục có một chặng đua thành công về mặt thành tích đội đua. Ảnh: Reuters.

Ở phía sau, Alonso có một chặng đua thành công dù không ấn tượng như Hamilton khi anh về đích thứ bảy, ngay sau Sebastian Vettel. Tay đua còn lại của Ferrari là Raikkonen vật lộn suốt cuộc đua sau khi trải qua cơn ác mộng tại vòng một, và về đích thứ 9 ngay sau người đồng hương Valtteri Bottas.

Sau va chạm khi xuất phát, hận thù giữa Raikkonen và Verstappen càng lớn hơn, khi tay đua trẻ nhất làng F1 có một pha xử lý tiểu xảo ép lão tướng cao tuổi nhất văng ra khỏi đường đua. Không bị phạt vì tình huống này, nhưng cuối cùng Verstappen chỉ về đích thứ 11 trên chặng đua gần như được coi là sân nhà trong sự chỉ trích của các tay đua đàn anh.

Minh Phương