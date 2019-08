Gần 300 golfer dự giải Swing For Life 2019

Giải golf từ thiện lâu đời nhất Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 29/8 tại sân Vietnam Golf & Country Club (quận 9, TP HCM).

Giải năm nay có năm bảng, gồm ba bảng nam và hai bảng nữ với thể thức đấu gậy có tính điểm chấp qua 18 hố. Ban tổ chức sẽ mở sân Đông và sân Tây nhằm phục vụ nhu cầu dự giải của đông đảo golfer như những năm gần đây.

Một góc sân Vietnam Golf & Country Club.

Năm 2018, chức vô địch toàn giải (Best Gross) thuộc về Đặng Quang Anh, thi đấu ở bảng single handicap với thành tích 77 gậy trên sân Đông, par72 do golfer lừng danh Lee Trevino thiết kế. Đây cũng là nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử 19 năm của giải. Trong khi đó, golfer Sét Thị Ngọc Phượng ghi hole-in-one ở hố số 7, sân Tây sau cú đánh bằng gậy sắt 5 trong điều kiện gió khá to. Tuy nhiên, Ban tổ chức không treo giải thưởng hole-in-one ở hố này.

Như hàng năm, bên cạnh đóng góp của các cá nhân, đơn vị hảo tâm, Ban tổ chức trích một triệu đồng từ phí tham dự của mỗi golfer để đưa vào quỹ phục vụ công tác từ thiện xã hội. Số tiền gây quỹ năm nay dự kiến được dùng để ủng hộ chương trình "Nước sạch học đường" tại 130 điểm trường trên địa bàn huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận).

Năm 2018, Swing For Life vận động được 4,5 tỷ đồng phục vụ việc xây trường mầm non Vàng Anh ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành (Quảng Nam) và ủng hộ chương trình "Nước sạch học đường" tại 24 xã thuộc huyện Ba Tri (Bến Tre).

Swing For Life được ghi nhận là giải golf từ thiện lâu đời nhất và lớn nhất Việt Nam với sứ mệnh chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn, chung tay cùng cộng đồng phát triển xã hội tươi đẹp. Từ năm 2000 đến 2018, giải đấu thường niên này vận động được hơn 20 tỷ đồng từ cộng đồng golf và các nhà hảo tâm.

Quốc Huy