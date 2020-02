Fury thắng knock-out Wilder

MỹChiếm ưu thế từ hiệp hai, Tyson Fury thắng knock-out kỹ thuật ở hiệp bảy và đoạt đai WBC thế giới.

Fury đoạt đai WBC thế giới Diễn biến chính trận tái đấu Wilder - Fury.

Bước ngoặt của trận đấu đến trong khoảng 20 giây cuối hiệp ba. Tyson Fury ôm ghì Deontay Wilder, liên tiếp móc sườn đối thủ. Ngay khi trọng tài Kenny Bayless tách hai võ sĩ ra, Fury ập vào tung cú móc trái vào đầu Wilder. Gần như cùng lúc, trên đà lao đến, tay phải của võ sĩ người Anh móc vào phần sau đầu nhà vô địch WBC. Choáng váng vì hai đòn liên tiếp, Wilder gục ra sàn.

Những đòn đánh vào phía sau đầu bị luật quyền Anh cấm. Vì thế, phản ứng đầu tiên sau khi ngã xuống sàn của Wilder là ngước nhìn trọng tài. Sau khi thấy người cầm cân nảy mực không có biểu hiện gì phạt "Gã hề" thành Manchester, Wilder nhăn nhó gượng dậy. Trong khi đó, Fury tận dụng triệt để việc tinh thần đối thủ chưa ổn định. Người từng hạ Wladimir Klitschko tiếp tục dồn võ sĩ người Mỹ vào dây đai, di chuyển ngang gần như đồng bộ với bước của Wilder để duy trì khoảng cách áp sát.

Wilder không thuộc tuýp võ sĩ cận chiến tốt. Bước di chuyển của anh tỏ ra kém so với Fury. Khi bị áp sát, nhà vô địch WBC chọn cách giải thoát bằng cách ghì đối thủ. Không may cho Wilder, điểm ôm của anh rơi xuống gần thắt lưng Fury. Võ sĩ 34 tuổi bị trượt, rồi theo đà ngã xuống sàn lần thứ hai. Khi chưa kịp trấn tĩnh, Wilder tiếp tục bị giày của Fury quét vào mắt trái lúc thoát ra ngoài, chờ trọng tài đếm.

Wilder lảo đảo trước sức ép và lối di chuyển thông minh của Fury. Ảnh: Reuters.

Trước khi 20 giây quyết định đến, Fury là người chiếm ưu thế. Giữ đúng lời hứa hạ knock-out sau hai hiệp, "Vua Di-gan" chủ động lao vào tấn công. Không còn những cú đấm nhẹ như bị bông (lời Wilder) như cách đây hơn một năm, Fury tối 22/2 tấn công đa dạng, xen kẽ giữa những cú jab và hook tay trái, anh còn sẵn sàng đòn tay sau hạng nặng chờ sơ hở của Wilder. Đúng như lời khen của ông bầu Anthony Joshua - Eddie Hearn - nói sau trận, Fury nguy hiểm hơn bội phần khi thuê HLV mới Sugar-Hill Steward, một chuyên gia hạ knock-out, từng làm việc với Lennox Lewis và Wladimir Klitschko.

Trong suốt bảy hiệp, Fury hiếm khi phải sử dụng kỹ năng né đòn siêu hạng, như từng thể hiện ở trận đấu cuối năm 2018. Thay vào đó, võ sĩ người Anh chọn cách phòng ngự chủ động hơn: Sau mỗi loạt jab dò đường, tay trái của Fury luôn áp chặt tay phải của Wilder, nhằm cản võ sĩ người Mỹ ra đòn tay sau sở trường. Lối đánh ấy triệt để hiệu quả từ hiệp bốn, sau khi Wilder nằm sàn. Wilder quen với kiểu đánh "một đòn", nhưng thay vì gây sức ép để đối phương thấm mệt và lộ ra sơ hở, ở lần tái đấu Fury, đòn tay sau trở thành cứu cánh duy nhất cho anh lật ngược thế cờ.

Fury (phải) dồn ép Wilder trong phần lớn trận đấu...

Vị thế tấn công và phòng thủ ở trận tái đấu trái ngược so với trận đầu tiên. Ảnh: PA.

Fury đủ thông minh để hiểu điều ấy. Bởi thế, võ sĩ người Anh không vội nôn nóng ra đòn kết liễu khi Wilder còn đủ sức phản đòn. Anh kéo dài trận đấu tới hiệp bảy, như thể nói với Wilder rằng chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Cuối hiệp sáu, Fury có hành động đùa cợt khi vừa ôm ghì Wilder, vừa lè lưỡi như muốn liếm mồ hôi đối phương. Từ hiệp bốn cho đến khi được xử thắng, Fury còn nhiều lần cho Wilder nằm sàn.

Trước khi trận đấu diễn ra, nhà cái nghiêng phần thắng về Fury. Tuy nhiên, ít người nghĩ tới thế trận một chiều ở MGM Grand. Fury ấn tượng hơn hẳn, ngay từ khi xuất hiện. Anh ngồi trên ghế, đội vương miện, như chính biệt danh "Vua Di-gan". Khi bước ra sàn đấu, cân nặng 123kg của anh áp đảo rõ rệt so với 104kg của Wilder. Cộng thêm chiều cao nhỉnh hơn (2m06 so với 2m01), sải tay dài hơn (2m16 so với 2m11), Fury rất tự tin vào viễn cảnh đoạt đai WBC. Anh biến sàn đấu MGM Grand thành sàn diễn cho bản thân và thắng thuyết phục.

Đai WBC thế giới sẽ là bàn đạp để Fury trở thành nhà vô địch tuyệt đối của quyền Anh hạng nặng. Ảnh: DM.

Wilder gặp chút không may ở 20 giây cuối hiệp ba, nhưng kể cả nếu tránh được, rất khó để tin anh đủ "rạch mắt" Fury (lời Wilder trước trận). Ở hai hiệp đầu, võ sĩ 34 tuổi một vài lần tung được cú tay sau sở trường nhưng tất cả đều bị Fury đoán trước. Bản lĩnh và quyết tâm của võ sĩ giữ đai WBC 5 năm giúp Wilder gắng gượng được ba hiệp, dù liên tục bị dồn vào dây đai vào góc võ đài. Tuy nhiên, do tai, miệng và khóe mắt Wilder chảy máu quá nhiều, anh không còn giữ được tỉnh táo ở hiệp bảy. Đôi tay rã rời khiến Wilder không thể thực hiện nổi kỹ năng thủ thế cơ bản nhất để giữ mặt, và bị xử thua cuộc.

Thắng thuyết phục Wilder, Fury lần đầu đoạt đai WBC thế giới. Đây sẽ là bàn đạp để anh hoàn thành mong muốn trở thành nhà vô địch tuyệt đối của quyền Anh hạng nặng, nếu đạt được thỏa thuận đấu Anthony Joshua - người giữ ba đai danh giá còn lại là IBF, WBA Super và WBO.

Thắng Nguyễn